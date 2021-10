La forme maigre d’Eoin Morgan se poursuit alors que Kolkata perd face aux autres poursuivants des play-offs de l’IPL Punjab Kings | Nouvelles de cricket

Eoin Morgan n’a marqué que 17 points en quatre manches pour les Kolkata Knight Riders depuis la reprise de l’IPL aux Emirats Arabes Unis

La forme maigre d’Eoin Morgan s’est poursuivie alors que les Kolkata Knight Riders ont perdu un thriller contre les Punjab Kings et que la course aux éliminatoires de l’IPL a été grande ouverte.

Le renvoi du capitaine du ballon blanc anglais à Mohammed Shami signifie qu’il n’a marqué que 17 points en quatre manches depuis la reprise de l’IPL aux Émirats arabes unis en septembre.

Le skipper de Kolkata, Morgan, a une moyenne inférieure à 11 sur l’ensemble du tournoi, alors qu’il n’a marqué que 49 points en quatre manches pour l’Angleterre lors des internationaux T20 contre le Pakistan et le Sri Lanka au cours de l’été à domicile.

La forme de Morgan contraste fortement avec le capitaine du Pendjab et titulaire de la casquette orange KL Rahul, dont 67 livraisons sur 55 ont aidé son équipe à atteindre son objectif de 166 contre KKR avec trois ballons à jouer à Dubaï.

La victoire de cinq guichets du Pendjab les a propulsés à la cinquième place du classement, à égalité de points avec leurs adversaires quatrièmes ainsi que les Indiens de Mumbai, sixièmes, tandis que le résultat a également confirmé la place des Delhi Capitals en barrages.

Les équipes jouent 14 matchs de groupe dans l’IPL avec les quatre meilleures équipes atteignant les play-offs

Rahul a été attrapé du deuxième ballon de la finale avec quatre points encore nécessaires, après avoir été gracié sur 62 lors de la précédente lorsque l’arbitre de la télévision a jugé que le ballon avait touché le sol alors que Rahul Tripathi courait du centre-ville profond pour prendre une capture .

Cependant, Shahrukh Khan a frappé le six gagnant la livraison après que Rahul a été licencié alors que Tripathi a laissé tomber le ballon sur la corde à long terme.

Venkatesh Iyer était le lanceur malchanceux, ayant déjà marqué le meilleur but pour Kolkata avec 67 livraisons sur 49 alors qu’il marquait son deuxième demi-siècle en seulement sa cinquième manche IPL après ses 53 contre Mumbai le 23 septembre.

L’ouvreur a joué un certain nombre de coups agréables, des balayages de slog aux rampes pour couvrir les entraînements aux coups fluides à travers le côté, avant d’être attrapé au milieu du guichet profond par le fileur de jambe des Kings Ravi Bishnoi (2-22).

Tripathi (34 sur 26) et Nitish Rana (31 sur 18) ont également tiré, mais KKR était limité à 44 points sur les cinq derniers overs et à seulement 14 sur les deux derniers comme Shami (1-23) et Arshdeep Singh (3-32) clôturé les manches avec style.

Les rois – débarrassé de Chris Gayle avec l’Antillais ayant quitté l’IPL afin de « se ressourcer mentalement et se rafraîchir » avant la Coupe du monde T20 – ont reçu un coup de pouce dans la poursuite lorsque Morgan a laissé tomber Mayank Agarwal à couvert.

Agarwal a marqué 40 points sur 27 livraisons dans un stand d’ouverture de 70 avec Rahul avant de craquer à nouveau pour Morgan à couvert – le voltigeur s’accrochant cette fois.

Kolkata a continué à grignoter avec des guichets, mais le 26e IPL de Rahul cinquante et cinquième de la campagne a maintenu Kings sur le cap.

Lorsqu’il a finalement été licencié – cinq balles après avoir profité de cette non-attrapée litigieuse – Shahrukh (22 non sur 9) a mis fin à son camée entreprenant en remportant la victoire alors que la balle a éclaté les mains de Tripathi dans les profondeurs.

