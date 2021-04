Marco Asensio et Karim Benzema ont marqué alors que le Real Madrid battait Eibar 2-0 samedi pour se maintenir dans la course au titre alors que la saison de la Liga atteignait sa phase finale.

Benzema a eu un après-midi chargé, d’abord refusé par Marko Dmitrovic alors qu’il cherchait à contourner le gardien de but, puis par le drapeau de hors-jeu lorsqu’il a dirigé le centre de Marcelo. Asensio a frappé la barre transversale avec un coup franc, puis a eu un but exclu car il était hors-jeu en détournant le tir d’Isco devant Dmitrovic, avant d’ouvrir cliniquement le score de la passe de Casemiro.

Asensio est allé près d’une seconde après la mi-temps, Dmitrovic basculant son tir plongeant au-dessus de la barre, puis Thibaut Courtois a réagi rapidement pour empêcher le bac-kpass de Lucas Vazquez de trouver son propre filet. Casemiro est devenu le dernier joueur de Madrid à avoir un but annulé par le drapeau de hors-jeu avant que la tête de Benzema du remplaçant de Vinicius Junior ne sécurise les trois points.

Positifs

Un faux mouvement dans cette dernière séquence de 10 matchs de la saison et les espoirs de titre du Real Madrid partiront en fumée, laissant Barcelone et l’Atletico Madrid se battre. Ici, ils ont obtenu la victoire requise alors que rien d’autre ne ferait l’affaire, et dans un certain style aussi, alors qu’ils entrent dans une période déterminante de 12 jours qui les verra affronter à nouveau Liverpool, le Barca, puis Liverpool.

C’est comme si nous attendions depuis très, très longtemps qu’Asensio réalise son énorme potentiel incontestable. C’était probablement la meilleure performance de la saison pour le joueur de 25 ans – marquer, avoir un but exclu pour hors-jeu, frapper les boiseries – et vous aimeriez penser que cela pourrait servir de tremplin pour une fin de match influente. -campagne run. Mais c’est peut-être un vœu pieux.

Négatifs

Il y a eu une brève période de seconde période à 1-0, avec Madrid sous pression alors que le vent soufflait, que la pluie et la grêle tombaient, et Eibar a gagné en confiance, alors que ce résultat semblait incertain. Heureusement pour eux, cela n’a pas duré longtemps, et le but de Benzema a terminé le match comme un concours.

Note du manager sur 10

8 – Zinedine Zidane a choisi une équipe intrigante, avec Ferland Mendy et Marcelo tous deux dans le onze de départ. Cela signifiait Nacho, Eder Militao et Mendy dans un trois arrière, avec Marcelo à l’arrière, tandis qu’Isco et Asensio flanquaient Benzema en attaque et Raphael Varane et Toni Kroos étaient restés sur le banc. L’équipe a bien joué et aurait pu mener bien avant la percée d’Asensio avant la mi-temps, tandis que les changements de Zidane en seconde période ont apporté une certaine fraîcheur à l’équipe quand ils en avaient besoin.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – A fait un bon arrêt précoce de Pape Diop, puis a superbement bien récupéré lorsque la passe arrière de Vazquez en deuxième mi-temps a menacé un but contre son camp lorsqu’il a été attrapé par le vent et la pluie.

DF Lucas Vazquez, 7 ans – Nous avons eu un après-midi potentiellement difficile contre le jeune joueur large le plus excitant de la Liga, Bryan Gil, mais a réussi à renverser la situation, battant le jeune et le voyant cardé en première mi-temps.

DF Eder Militao, 7 ans – Il n’avait pas l’air aussi mal à l’aise qu’il l’a souvent sous un maillot du Real Madrid. Jouer dans un dos à trois, plutôt que dans une paire, le rend moins vulnérable au fait de se faire prendre en tête-à-tête.

DF Nacho, 7 ans Semble apprécier son rôle de leader lorsque Ramos est absent. Bien ancré la défense depuis le milieu des trois arrières.

Marco Asensio a impressionné lors de la victoire 2-0 du Real Madrid sur Eibar samedi. GABRIEL BOUYS / AFP via Getty Images

DF Ferland Mendy, 7 ans – A certainement les attributs pour jouer en tant qu’arrière central gauche, même si cela signifie freiner ses instincts offensifs.

DF Marcelo, 7 ans – Un début chargé, car une grande partie de la menace de Madrid est venue du côté gauche, y compris un super centre pour la tête hors-jeu de Benzema. Aime jouer dans une position plus avancée avec la sécurité de Mendy derrière lui.

MF Casemiro, 8 ans – L’étiquette du milieu de terrain est tout à fait inadéquate maintenant, compte tenu de la variété des talents du Brésilien et de son implication dans presque tous les aspects du jeu de l’équipe. A remporté le ballon et a fourni l’aide à Asensio. Je pensais qu’il avait marqué plus tard, avant que le drapeau de hors-jeu ne monte.

MF Luka Modric, 7 ans – A joué les trois matchs de la Croatie pendant la trêve internationale, en commençant deux d’entre eux, et a donc été naturellement enlevé après une heure. Une délicieuse noix de muscade de première moitié.

MF Isco, 7 ans A commencé à gauche, avec la liberté de se déplacer à l’intérieur, et a fait l’un de ses meilleurs affichages cette saison. A joué un rôle dans le but de hors-jeu d’Asensio et a souvent été impliqué dans le jeu de Madrid. Seul un mauvais contrôle lui a refusé un but en seconde période.

FW Marco Asensio, 8 ans – Encourageant. A pris des positions plus centrales et a prospéré en conséquence. Frappé la barre avec 20 minutes jouées et était alors malheureux de voir son but intelligemment pris exclu pour hors-jeu. Le but qui a résisté était une merveille de technique, avec deux touches parfaites pour contrôler et terminer.

FW Karim Benzema, 8 ans – Dangereux au début, réussissant presque à contourner Dmitrovic, puis à partir d’une position de hors-jeu, avant de marquer une tête en deuxième période pour marquer neuf buts lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues.

Substituts

MF Toni Kroos, 6 ans – Joué la dernière demi-heure lorsque des jambes fraîches étaient nécessaires.

FW Rodrygo, 6 – Entré avec Kroos, remplaçant Asensio.

FW Vinicius Junior, 7 ans – Une excellente course et un centre pour le but de Benzema, juste au moment où l’équipe avait besoin d’un deuxième but.

FW Sergio Arribas, 7 ans – Il a l’air bien rangé, composé et prometteur à chaque fois qu’il vient.

FW Mariano, N / R – Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour contribuer.