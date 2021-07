La forme du croissant de Ganga est «parfaite» pour l’écoulement de l’eau, explique un scientifique dans une lettre à PM Modi

Le professeur UK Choudhary, ingénieur fluvial bien connu et ancien professeur à l’Institut indien de technologie de l’Université hindoue de Banaras (IIT-BHU), a envoyé une lettre au Premier ministre Narendra Modi, l’exhortant à aider à maintenir « la forme en croissant de Gange à Varanasi ».

Chaudhary a déclaré que la forme ornementale en croissant du Gange est la morphologie unique de la rivière, et c’est le chemin de moindre résistance aux forces de frottement, de forme et de traînée de pression du sol à Varanasi.

« C’est l’anatomie qui définit le développement des forces centrifuges et centripètes dans les couches supérieures et inférieures des écoulements, responsables de la génération du courant secondaire et du transport des fines argiles et des particules polluantes vers la rive concave (rive côté ville) et celle du sable sur la rive convexe (banc de chevet de sable), respectivement », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que l’eau du Gange coule longitudinalement, circule et vibre sur la section transversale. Ainsi, la pérennité de la forme en croissant du Gange à Varanasi n’est due qu’à l’Assi et à la Varuna, les affluents du Gange.

Comme l’Assi a changé de cap, le Ganga a quitté l’Assi Ghat pour toujours.

Le Varuna (responsable du remplissage des poches d’érosion) et l’Assi (responsable du maintien de la charge sédimentaire en suspension) sont nécessaires pour la protection et la conservation des conditions aux limites de la forme du croissant. Ceci, conceptuellement, doit être réalisé.

« La rivière Assi doit être ramenée à sa position d’origine à Assi Ghat sous la forme d’une rivière et non d’un nullah », a-t-il souligné.

Concernant la construction de l’éperon à Lalita Ghat et l’aménagement du canal en lit de sable pour faciliter le cargo/navire, il a dit que le travail massif de l’éperon à Lalita Ghat est avec différents matériaux solides disposés sous différentes formes pas capables de créer le résonance avec Ganga.

En tant que tel, l’anatomie et la morphologie du Gange ont été définitivement modifiées. La dynamique de la région en turbulence, chargée d’emporter les sédiments sera amortie. Cela provoquera plus de sédimentation. Ainsi, le Ganga quittera le Ghat en amont et la sédimentation et l’enregistrement des polluants devraient avoir lieu en aval de Lalita Ghat, a-t-il déclaré.

De cette façon, la forme en croissant du Gange changera lentement. Et l’enregistrement des polluants sera très aigu. Le mur créé le long des Ghâts limitera le mouvement des eaux souterraines et le problème d’engorgement de la ville augmentera.

Choudhary a également remis en question l’efficacité des stations d’épuration des eaux usées (STP), affirmant qu’une STP est capable d’éliminer la charge de polluants organiques jusqu’à 50 % seulement au prix d’une augmentation de plusieurs fois de la charge microbiologique. Et cela cause la pollution des cinq constituants de la nature.

« L’investissement de plusieurs crores de roupies dans le cadre du programme Namami Gange est comme un travail de lavage du visage du Ganga malade. Cet investissement aurait dû être fait pour le traitement des maladies de base du Gange », a déclaré Choudhary dans sa lettre.

