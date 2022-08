La forme de Neymar au PSG indique un changement d’attitude. Peut-il continuer?

Antoine Kombouaré, l’actuel entraîneur nantais et ancien défenseur du PSG (1990-95) a à peu près tout vu dans le football. Mais même lui a été surpris de ce qu’il a vu. Il n’a pas pu s’empêcher de questionner nonchalamment Neymar (bien qu’un peu ironique aussi) lors de la Supercoupe de France entre le PSG et Nantes il y a 10 jours en Israël : “Oh donc tu défends maintenant, n’est-ce pas ?”

Cela a fait sourire l’attaquant brésilien; en effet, il venait de sprinter 30 mètres pour se remettre en position défensive alors que le PSG avait perdu le ballon et que Nantes s’apprêtait à attaquer. Si c’était nouveau à Kombouaré, c’était aussi nouveau pour beaucoup de gens qui regardaient.

Non loin de la paire, Christophe Galtier, le nouveau manager du PSG, a souri en entendant les propos de son homologue. S’il y a un nouveau Neymar – ou, peut-être, un Neymar plus concentré, engagé et déterminé – c’est aussi grâce à lui ou, dirons-nous, à cause de lui.

Lorsque Galtier et le nouveau directeur sportif Luis Campos sont arrivés à Paris, respectivement en juillet et en mai, ils ont fait en sorte que Neymar comprenne qu’il n’était plus indispensable à cette équipe. Campos ne lui a jamais dit directement qu’il voulait lui trouver un nouveau club, mais le n°10 et son entourage étaient conscients que le PSG était prêt à le laisser partir.

C’est sans doute le signal d’alarme dont l’ancienne star de Barcelone avait besoin. Neymar est revenu quatre jours plus tôt de ses vacances et en pleine forme, contrairement à l’été dernier où il avait repris l’entraînement en surpoids. Il a travaillé dur depuis le début du mois de juillet pour s’assurer qu’il serait prêt et affûté pour le début de la saison comme jamais auparavant. Nous avons vu quelques signes de sa concentration renouvelée dans certains des matches amicaux de pré-saison du PSG, mais rien qui aurait pu nous préparer à ce que nous avons vu lors de la déroute 4-0 de Nantes en Super Coupe, puis de la raclée 5-0 de Clermont en ouverture. week-end de la campagne de Ligue 1.

En termes simples, c’est Neymar à son meilleur. Des buts (3) aux passes décisives (3), ainsi que des choses comme les occasions créées (9) et les fautes contre lui (7), il a été imparable. Il est juste de dire que ce n’étaient pas les adversaires les plus coriaces pour ouvrir la campagne et que ce récit doit être prouvé au cours des prochaines semaines, mais on a l’impression que Neymar est à nouveau heureux, ce qui est plus important que ses statistiques.

Neymar a été incandescent pour le PSG dans les premières semaines de la nouvelle campagne, mais le temps nous dira si sa renaissance est réelle. Catherine Steenkeste/Getty Images

Pendant des périodes (courtes et longues) depuis son arrivée dans la capitale française il y a cinq ans, le bonheur a été particulièrement absent de la vie de Neymar pour diverses raisons, à la fois sur et en dehors du terrain. Il a eu 30 ans en février dernier avec une fête beaucoup moins extravagante que les précédentes, alors qu’il fait preuve de plus de maturité et, peut-être, il a la conscience que sa carrière entre dans son dernier chapitre. Le temps presse et Neymar veut profiter au maximum des dernières années de sa carrière de joueur. Il a l’air d’avoir pour mission non seulement de retrouver sa meilleure forme, mais de s’amuser à nouveau et de gagner avec son club et son pays.

C’est aussi vrai qu’il a un petit point à prouver. L’optique d’être proposé aux grands clubs européens, ainsi qu’aux États-Unis et à d’autres destinations plus exotiques, ne peut pas lui avoir échappé, surtout lorsqu’il vient de signer un nouveau contrat il y a seulement un an jusqu’en juin 2027. C’est possible il s’est senti bouleversé par le fait que le PSG essayait de le repousser. Ce sentiment a été amplifié lorsque Nasser al Khelaifi, le président, a parlé de “la fin de l’ère bling bling” au club ; tout le monde pensait qu’il s’en prenait à Neymar.

Alors maintenant, il est apparemment heureux de courir, de défendre, de se battre pour la possession, de penser aux autres et d’être un joueur d’équipe. Et, bien sûr, pour profiter de son football. Il n’aura jamais l’accélération sur le ballon du début de la vingtaine, ni les prouesses de dribble de sa jeunesse, mais le talent est toujours là.

L’arrivée de Galtier a été essentielle à cette progression. Neymar n’aimait pas trop l’ancien manager Mauricio Pochettino; Lionel Messi non plus. Pourtant Neymar s’entend bien avec Galtier. Publiquement, le manager a également dit les bonnes choses, comme s’il voulait le garder et allait compter sur lui. Galtier sait que le PSG est plus fort avec Neymar à son meilleur que sans lui, mais Neymar a également compris que s’il ne fait pas ce que le manager lui dit, il le laissera tomber. Il n’y a plus de statut ou de “jouer aux favoris”.

Tactiquement, la nouvelle formation 3-4-1-2 a rapproché Neymar de Messi au milieu du terrain au cours des deux premiers matchs, et cela le rapprochera également de Kylian Mbappe lorsque le Français reviendra dans l’équipe après son retour. suspension (purgée pour le match de Nantes) et une légère blessure à l’aine qui l’a contraint à s’absenter contre Clermont.

Neymar ne peut plus jouer large : il joue depuis un certain temps au Brésil sous Tite, et un changement similaire au PSG est la meilleure chose qui puisse lui arriver au niveau du club. Galtier l’a reconnu et que Neymar brille. Pour maintenir cette forme, jouer contre les meilleures équipes et aider le PSG à remporter ce premier titre insaisissable en Ligue des champions, Neymar devra rester en forme et se concentrer également sur le travail invisible hors du ballon. Maintenant qu’il s’est mis en si bonne position en ce début de saison, il serait dommage de le laisser passer.