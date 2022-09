La Coupe du monde est dans le viseur de Messi et sa forme suggère qu’il est entièrement concentré sur la réalisation de ses principaux objectifs pour le club et le pays cette saison. Aurélien Meunier – PSG/PSG via Getty Images

La statistique en dit long sur le type de saison que Lionel Messi a jusqu’à présent. Dans les cinq grands championnats européens, le n°30 du Paris Saint-Germain, qui affronte le Maccabi Haïfa en Israël mercredi soir en Ligue des champions, est le joueur aux dribbles les plus réussis cette campagne avec 30. Qui est derrière lui ? Jude Bellingham avec 19 !

Bref, Messi est de retour et les statistiques le montrent. Ses performances le montrent aussi, avec déjà trois buts et sept passes décisives et 22 occasions créées en seulement sept matches de Ligue 1. Son langage corporel semble montrer qu’il est content de son football, de son équipe et de sa vie à Paris. Le contraste avec la saison dernière est assez fort, évidemment : malgré ses 14 passes décisives en championnat, son rendement était encore loin de ce qu’on attendait de lui.

Cette saison est très différente. À 35 ans, il ne sera jamais le Messi qu’il était il y a dix ans, comme vous vous en doutez, mais il joue certainement à un niveau proche de son meilleur. Sa créativité est évidente, il est plus stratégique lorsqu’il choisit d’accélérer avec le ballon, et ses dribbles dans les petits espaces sont plus précis que jamais. Son niveau d’énergie est élevé, ce qui le rend parfois époustouflant à regarder.

Samedi, face à Brest, dans un match où le PSG s’est montré poussif et moyen, Messi a été le seul à faire bouger les choses. Sa magnifique passe pour Neymar sur le but du Brésilien était digne de son temps fort en carrière. La dynamique est réelle, et l’Argentin se régale à nouveau.

La saison dernière a parfois été difficile à cause de tous les changements précipités par le départ de Barcelone après près de deux décennies. En plus de s’assimiler dans un nouveau club, avec un nouveau manager et de nouveaux coéquipiers, il y avait les éléments personnels de déménager dans un nouveau pays, de commencer une nouvelle vie, de rechercher une nouvelle école pour ses enfants, etc.

Un an après ce changement sismique, Messi a eu le temps de tout digérer et de s’adapter. Ses compatriotes argentins de l’équipe du PSG, le milieu de terrain Leandro Paredes et l’ailier Angel Di Maria, ont quitté la capitale française cet été – les deux hommes ont fini par rejoindre la Juventus, le premier en prêt et le second en tant qu’agent libre – ce qui signifiait que Messi devait s’ouvrir un peu plus avec le reste de l’équipe, ce qu’il apprécie.

Le changement de manager a aussi été important. Il ne s’entendait pas vraiment avec Mauricio Pochettino mais aime travailler avec Christophe Galtier. Il pense que le nouveau système avec trois arrières est une bonne idée, et il apprécie sa position plus centrale ; l’année dernière, Pochettino a continué à le jouer large, ce qu’il ne peut plus faire à son âge avec la même efficacité.

C’est évidemment une année et une saison très importantes pour lui, et c’est probablement la principale raison pour laquelle son début de saison a été si bon.

La Coupe du monde, sa dernière, approche à grands pas et Messi doit être prêt. Depuis qu’il a fait ses débuts avec l’Argentine en 2005, marquant 86 buts en 162 sélections, c’est probablement sa meilleure chance de le gagner. Le triomphe de la Copa America en 2021 a levé autant de pression sur ses épaules que son premier trophée international (à part l’or olympique en 2008 avec les moins de 23 ans) et signifiait tellement pour lui et pour tout le pays. Ce qu’il a construit avec l’entraîneur-chef Lionel Scaloni, c’est une véritable équipe qui défend et attaque ensemble, avec un sens renouvelé de l’unité et de l’esprit d’équipe.

Messi croit vraiment qu’il gagnera la Coupe du monde avec l’Argentine, et bien faire avec le PSG jusqu’à son départ pour le Qatar le 16 novembre est très important. Il doit arriver au premier match contre l’Arabie saoudite le 22 novembre dans une forme optimale.

Tout ce qu’il fait maintenant est orienté vers son rêve de Coupe du monde, et le PSG en profite. Le club est très satisfait de ce que Messi montre et fait, selon des sources. Messi est même revenu tôt de ses vacances d’été et s’est rendu très accessible aux sponsors du club lors de leur tournée de pré-saison au Japon; depuis, les choses se passent bien sur et en dehors du terrain.

Les patrons du PSG savent que si gagner la Coupe du monde le motive, gagner la Ligue des champions devrait avoir le même effet de motivation sur la seconde moitié de la saison. Soulever le trophée pour la cinquième fois est également un objectif énorme pour lui cette saison ; Messi aurait le sentiment que le PSG a quelque chose de spécial cette année et qu’il peut aller jusqu’au bout.

À Paris, Galtier et le nouveau directeur sportif du PSG, Luis Campos, aimeraient que Messi reste au moins une autre saison. Il a la possibilité d’une troisième année dans son contrat, une année sur laquelle lui et le club doivent s’entendre pour le déclencher. L’idée au club est qu’ils veulent lui proposer un nouveau contrat de deux ans – l’année optionnelle plus une autre – afin de prolonger son séjour au club. L’Argentin n’a pas dit oui ou non, mais a plutôt dit aux dirigeants qu’il ne parlerait pas de son avenir avant la Coupe du monde.

En attendant que les discussions commencent sur le calendrier préféré de Messi, au moins, ils peuvent profiter un peu plus de sa magie en attendant.