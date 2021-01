Nous n’avons pas exactement entendu ce qu’il ressentait samedi soir car Kylian Mbappe n’a pas parlé après la victoire 1-0 du PSG à Angers samedi. Il n’a même pas publié sur les réseaux sociaux, même s’il n’en avait pas besoin; Les fans du PSG pouvaient dire qu’il était clairement mécontent sur le banc.

Est-ce parce qu’il a été remplacé à la 79e minute par Jesus Perez, l’assistant de Mauricio Pochettino, qui a pris en charge l’équipe parce que le manager a été testé positif au COVID-19? Est-ce parce que 2021 a été une année plutôt pourrie pour lui jusqu’à présent, même selon ses propres normes élevées? Est-ce pour ces deux raisons ou pour autre chose?

Mbappe ne joue plus comme Mbappe depuis un moment maintenant. À ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues, il a marqué cinq buts, dont seulement deux lors de ses huit dernières apparitions. Avant cette mini-crise, il était visiblement frustré par l’accent mis sur son objectif « sécheresse » en Ligue des champions, ont déclaré des sources à ESPN. Jusqu’au dernier match de la phase de groupes au Parc des Princes contre Istanbul Basaksehir en décembre, où il a obtenu un doublé lors d’une victoire 5-1, il n’avait pas trouvé le fond des filets dans la compétition en tout 2020.

La vérité est que le prodige français, toujours seulement 22 ans, a été décevant depuis le retour du football en France l’année dernière après que le coronavirus ait conduit à la fin prématurée de la saison de Ligue 1 2019-2020. Ses statistiques dans la campagne 2020-21 sont certainement inférieures à celles des saisons précédentes. mais pas en termes d’objectifs ou d’aide; avec 12 (dont 4 pénalités) et 4 en 12 départs (16 apparitions au total), il se débrouille plutôt bien. C’est plus dans le contenu de ses performances qu’il y a un problème, car ses contributions au jeu offensif du PSG sont en baisse assez significative pour un joueur de son calibre et de son talent.

Mbappe avait l’air fatigué et un peu frustré lors des derniers matchs du PSG. Aurelien Meunier – PSG / PSG via Getty Images

Les buts attendus de Mbappe sans pénalité par match (hors pénalités) et les passes décisives attendues par match sont inférieurs (1,45 la saison dernière, contre 0,86 cette saison, toutes compétitions confondues). Il tire moins souvent (en baisse de 1,2 tirs par match en 2020-2021) et moins souvent sur la cible (de près d’un tir complet), et il perd le ballon plus que l’année dernière malgré le même pourcentage de dribbles réussis (environ 50%). ).

Lors des derniers matchs contre Saint-Etienne, Marseille et Angers, alors que Neymar n’était pas dans le onze de départ, Mbappe a apparemment eu du mal à être le joueur principal. Il a trop essayé tout seul de faire bouger les choses et a perdu le ballon à plusieurs reprises. Il n’a réussi que 25% de ses dribbles contre Angers, et n’a pas porté une fois le ballon dans la surface de réparation adverse! C’est tellement inhabituel de voir d’un joueur dont nous sommes habitués à voir l’impact et la productivité autour de l’objectif.

Malgré un talent abondant autour de lui, le principal défaut de Mbappe est sans doute qu’il a tendance à tout faire par lui-même, souvent via des courses individuelles en possession, qui ne fonctionnent pas pour le moment. Ne pas avoir Neymar à ses côtés chaque semaine, en raison de la myriade d’absences et de blessures du Brésilien, a également rendu les choses difficiles, car Mbappe a un rapport étroit avec le n ° 10 du PSG et est peut-être un peu perdu quand Ney n’est pas là.

Le fait que le Français ait eu du mal à être en pleine forme pendant la majeure partie de la saison a également été un problème. En dépit d’être si jeune, le champion de la Coupe du monde 2018 a disputé énormément de matchs depuis l’âge de 17 ans.

Les chiffres sont stupéfiants: 202 matches (155 départs), 14 116 minutes jouées au niveau des clubs, 37 sélections et 2 533 minutes pour la France. C’est un incroyable 16 649 minutes de football à seulement 22 ans, et avec un style de jeu basé sur la vitesse et l’énergie. Mbappe est un joueur tellement explosif, à la fois sur et hors du ballon, qu’il a besoin d’être à 100% pour réaliser son potentiel, et un tel élan a été difficile à trouver. Il y a eu des blessures, la pause due à la pandémie, lui aussi testé positif au COVID-19.

Parce que le PSG était toujours en Ligue des champions, Mbappé et ses coéquipiers ne se sont jamais vraiment arrêtés correctement. Il a toujours eu l’impression de n’avoir jamais cessé de jouer entre la saison dernière et celle en cours, comme il l’avait dit au site Web du club en septembre. « Je ne pense pas que nous ayons joué notre 9e match de la saison mais notre 69e! Habituellement, après avoir disputé une finale de Ligue des champions, vous avez une vraie pause, vous oubliez le football. Nous ne l’avons pas fait. Nous n’avons jamais arrêté et c’est le cas. difficile à gérer, mentalement et physiquement », dit-il.

Il y a des problèmes hors du terrain qui affectent ses performances sur le terrain, mais sans doute la plus grande source de stress à l’heure actuelle est sa situation contractuelle.

Mardi dans une interview à France Football, Leonardo, directeur sportif du PSG, a évoqué à nouveau les négociations avec son n ° 7, dont le contrat expire en juin 2022, le même calendrier que l’accord existant de Neymar.

« J’espère qu’ils sont convaincus que le PSG est un bon endroit où se trouver en ce moment pour un joueur ambitieux de très haut niveau », a déclaré Leonardo. « Nous devons juste trouver un accord avec leurs désirs, leurs demandes, nos attentes et nos possibilités. Nous ne les supplions pas de » s’il vous plaît, restez « . C’est plus détaillé que ça. Ceux qui veulent vraiment rester resteront. Nous échangeons régulièrement et j’ai de bonnes vibrations concernant les deux [players]. «

Des sources ont déclaré à ESPN que Mbappe réfléchit beaucoup à son avenir, en particulier à savoir s’il reste ou quitte Paris. Son rêve est, et a toujours été, de jouer pour le Real Madrid, mais il sait que les champions d’Espagne, comme tous les meilleurs clubs européens, ont été très durement touchés par la pandémie et qu’ils ne peuvent pas se le permettre pour le moment. La tension financière sonne encore plus vrai pour Liverpool, où le Français aimerait également jouer. Mais Mbappe sait que prolonger son contrat au PSG est probablement la meilleure option pour le moment, même si toute la situation pèse clairement dans son esprit. Plus il tarde à prendre une décision – et il pourrait bien attendre l’été pour le faire – plus cela pourrait le déranger sur le terrain.

Lorsqu’il est arrivé en tant que manager du PSG début janvier, Mauricio Pochettino a déclaré qu’il souhaitait aider l’attaquant français à exprimer tout son potentiel. Il ne pensait probablement pas à l’époque que la tâche serait si grande. Pochettino sait que le PSG ne peut donner le meilleur de lui-même que si Mbappe est à son meilleur niveau individuel, il doit donc le ramener là-bas plutôt tôt que tard. Leurs premières interactions entre les deux ont été excellentes, ont déclaré des sources à ESPN, et Mbappe était détendu et heureux de s’entraîner cette semaine, un signe de bienvenue.

Vendredi, Mbappe partira bien sûr contre Montpellier au Parc des Princes, et chaque petit signe de progrès ou d’amélioration sera scruté.