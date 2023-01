La forme de Heung-Min Son : Qu’est-ce qui ne va pas pour l’attaquant de Tottenham cette saison alors qu’il se bat pour marquer des buts ? | Nouvelles du football

Après quatre défaites en sept matchs, tout le monde à Tottenham est sous surveillance. Mais personne ne caractérise mieux les problèmes de l’équipe que le vainqueur du soulier d’or en titre de la Premier League. Heung-Min Son subit la pire forme de sa carrière chez les Spurs.

Il a marqué 23 buts en championnat la saison dernière, mais il y a peu d’espoir de récidive. Son n’a marqué que trois buts en 15 matches de Premier League – et tous sont venus en tant que remplaçant en seconde période contre Leicester. Qu’est-ce qui a mal tourné pour le populaire attaquant coréen ?

A 30 ans, on craint qu’il soit sur le déclin mais peut-être que la charge de travail l’a rattrapé. Il y a eu une tournée estivale en Corée du Sud et une course pour se préparer à la Coupe du monde qui l’a vu jouer avec un masque facial à la suite d’une pommette cassée. Il a beaucoup joué au football.

“Cette saison, surtout en haut, nous avons des joueurs”, a déclaré Antonio Conte plus tôt cette saison. “La rotation est bonne pour l’équipe et le bien-être des joueurs.” Et pourtant, les blessures de Richarlison et Dejan Kulusevski ont conduit Son à essayer en vain de retrouver une forme.

Le seul match de Premier League pour lequel il a été mis au banc se trouve être le seul match de Premier League dans lequel il a marqué – et c’était un triplé à cela.

Seuls trois attaquants ont commencé plus de matchs de Premier League depuis 2016. “Chaque joueur veut jouer chaque match mais vous perdez de l’énergie physique et mentale”, a déclaré Conte. “Parfois, vous ne comprenez pas cela et pensez que vous pouvez jouer, mais la performance diminue.”

Son regarde certainement en dessous de son meilleur. Lors de la défaite 2-0 à domicile contre Aston Villa dimanche, il a semblé manquer de confiance, son manque de confiance s’infiltrant dans tous les aspects de son jeu. Une touche bâclée ici, une passe par dessus, rien ne semblait se détacher pour lui.

Il y avait une merveilleuse opportunité de jouer Harry Kane au but en première mi-temps, mais au lieu d’une passe mesurée pour glisser son coéquipier, le ballon s’est envolé de son pied. Trop d’effets, trop de loft, trop de rythme. Kane ne pouvait que le regarder avec frustration.

Même ce partenariat, statistiquement le plus réussi de l’histoire de la Premier League, semble moins fluide en ce moment. Cela repose sur Son pour faire ces mouvements hors du ballon que Kane peut si bien trouver. Peut-être que leurs compétences ne s’accorderont pas aussi bien avec l’âge des deux hommes.

Le partenariat de Heung-Min Son avec Harry Kane ne fonctionne pas aussi bien





Ce ne sont pas seulement les objectifs, cependant. D’autres éléments ne fonctionnent pas comme ils le devraient. Tout au long de sa carrière à Tottenham, il a également été porteur de ballon et fournisseur de buts. Mais les chiffres montrent qu’il y a eu un déclin dans les deux domaines de son jeu.

C’est un joueur qui se classe parmi les douze meilleurs joueurs de la Premier League pour les chances créées à partir du jeu ouvert et des dribbles terminés depuis 2016. Sur les deux mesures, il se produit actuellement à son niveau le plus bas au cours de ces sept saisons.

Son manque de succès au dribble pourrait être considéré comme une évolution naturelle à l’âge de 30 ans – c’est en grande partie un jeu de jeune homme. Mais il existe une théorie selon laquelle la baisse de certains des autres chiffres de Son peut s’expliquer en partie par un changement tactique à Tottenham.

En plus de ce triplé contre Leicester, il a marqué deux buts lors d’une victoire en Ligue des champions à domicile face à l’Eintracht Francfort. Ce sont ses cinq seuls buts pour les Spurs cette saison. Une chose que ces deux matches avaient en commun est qu’Ivan Perisic n’était pas sur le terrain.

Se pourrait-il que la présence du Croate ne convienne pas à Son ? L’arrière gauche à l’esprit offensif occupe certains des espaces qu’il aime occuper. Cela conduit Son à entrer dans des zones surpeuplées sur le terrain ou à reculer pendant que Perisic avance.

Ivan Perisic se lance dans des domaines plus avancés que Sergio Reguilon la saison dernière





C’est un grand changement car Perisic est beaucoup plus avant-gardiste que les alternatives que les Spurs ont eues dans ce rôle. Il a deux fois plus de touches dans la surface de réparation adverse toutes les 90 minutes que Sergio Reguilon, son prédécesseur à ce poste.

Regardez la position de Heung-Min Son quand Ivan Perisic a affronté Aston Villa





Il y avait un bon exemple dans la défaite contre Villa de la façon dont c’est Perisic qui fait maintenant les courses que Son a faites autrefois. La meilleure chance des Spurs est venue de Perisic qui a traversé avant de mettre en place Kane. Le fils se démarquait largement. Il a moins de touches dans la surface que jamais auparavant.

Tout cela brosse un tableau sombre, mais ce n’est pas si noir et blanc. Bien que de nombreux chiffres sous-jacents soient en baisse, ils ne le sont pas aussi loin vers le bas. La chute de la production de Son ne peut s’expliquer que partiellement par d’autres facteurs. En fin de compte, sa propre mauvaise finition a été un facteur important.

“Je vais bien”, a déclaré Son en discutant de sa forme début septembre. “Si je suis honnête, si je n’avais pas d’occasions dans le match, je serais inquiet, mais j’ai toujours des occasions. Dans certains matchs, il y a eu des moments de malchance. Dans certains matchs, cela a été une mauvaise finition. “

La qualité des chances de Heung-Min Son a été nettement inférieure cette saison







La finition de Heung-Min Son a été excellente la saison dernière, mais il a également eu de bonnes occasions aussi





Il a en fait plus de tirs par 90 minutes que lors de n’importe laquelle des trois saisons précédentes, bien que la qualité de ces opportunités soit quelque peu inférieure à celle d’avant. La plus grande différence est que Son avait toujours dépassé les objectifs attendus auparavant.

Son total de 23 buts la saison dernière est survenu malgré un retour prévu de 15,8 en fonction de la qualité de ces occasions. Il n’a pris que 86 tirs – le moins de tous les gagnants du soulier d’or en plus d’une décennie. Il a dépassé ses buts attendus pour une sixième saison consécutive.

Maintenant, pour la première fois de sa carrière à Tottenham, c’est sa finition qui le laisse tomber. Une chance est ratée, une autre tentative est ratée. Un joueur réputé pour être à l’aise avec l’un ou l’autre pied semble soudainement moins assuré sur l’un ou l’autre.

Certains accuseront Conte. Les Spurs pourraient certainement être plus expansifs. Mais c’est sous Conte que Son a remporté le soulier d’or. Une approche défensive ne l’a jamais étouffé auparavant. Jouer en contre-attaque lui convenait. Peut-être que cela reflète un changement dans son propre jeu.

Ce qui est certain, c’est que tout – de la charge de travail à la tactique, de l’évolution de son jeu à son manque de confiance en lui – s’est conjugué pour nous donner la pire version de Son dont on se souvienne. Trouver un moyen de s’en sortir sera essentiel pour lui et pour les Spurs.