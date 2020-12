Mikel Arteta a déclaré qu’il était « vidé » de la récente défaite d’Arsenal après avoir ressenti la responsabilité de « s’occuper de 70 cœurs dans le terrain d’entraînement et le stade ».

Arsenal a battu Chelsea 3-1 le lendemain de Noël pour enregistrer sa première victoire en Premier League depuis le 1er novembre, mettant fin à une course misérable qui a mis l’Espagnol sous une énorme pression alors que son équipe languit à la 15e place.

Arsenal se rend à Brighton puis à West Brom de chaque côté du Nouvel An dans le but de sauver une saison lamentable à ce jour, mais ils ont enfin une dynamique positive de leur côté pour atténuer les spéculations sur l’avenir d’Arteta.

« De toute évidence, en termes de résultats, nous avons tous souffert ces dernières semaines, j’ai souffert », a-t-il déclaré. « Je me sens très responsable de cela. Le pire sentiment est que je veux bien faire pour ce club de football et pour le moment où nous sommes, je veux apporter toute ma passion, les connaissances que j’ai, les bonnes intentions pour bouger. aussi vite que possible en tant que club de football.

« Pour ce faire, nous devons gagner des matchs de football, être stables et gagner du temps. Quand je ne le fais pas, j’ai l’impression de laisser tomber le club et les gens qui travaillent pour nous, et évidemment nos fans. est épuisant, frustrant et douloureux. En même temps, je sais que nous devons nous battre pour revenir.

« Dans les moments difficiles, c’est quand vous voyez les bonnes personnes, elles me donnent beaucoup d’encouragement parce que je vois des gens qui sont prêts à se battre avec moi, avec les gens que nous avons ici. Cela me donne de l’énergie chaque jour pour continuer à le faire. . «

Lorsqu’on lui a demandé s’il trouvait jouer ou gérer plus fatigant, Arteta, dont la carrière en tant que milieu de terrain comprenait six ans à Everton et cinq à Arsenal, a ajouté: « La réponse simple est de gérer. Parce que vous avez beaucoup de gens autour de vous que vous devez prendre. Je dis toujours que vous avez 70 cœurs dans le terrain d’entraînement et le stade dont vous devez vous occuper tous les jours.

« Chaque décision que vous prenez a un impact sur leur vie, leur humeur et le lendemain. Donc vous en êtes très conscient et vous vous attachez émotionnellement à eux et je suis attaché émotionnellement à ce club de football. Cela rend l’émotion encore plus grande. et plus fort et cela vous épuisera en énergie. «