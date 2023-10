La forme brûlante de Jude Bellingham se poursuit alors qu’il marque un doublé pour propulser le Real Madrid en tête de la Liga

Le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que personne ne s’attendait à ce que la nouvelle recrue, Jude Bellingham, soit si explosive en attaque après que le milieu de terrain ait marqué un doublé pour aider Madrid à revenir au sommet de la Liga avec une victoire sur Osasuna 4-0, le Samedi.

Gérone a également réussi à remporter une victoire 1-0 sur Cadix pour leur donner un point d’avance en tête, mais Madrid a réussi à prendre le dessus grâce à Vinicius Jr et Joselu qui ont également contribué au score.

L’international anglais Bellingham, meilleur buteur de la division avec huit buts, était une fois de plus à son meilleur niveau dans le dernier tiers.

Ancelotti a transféré l’ancien joueur du Borussia Dortmund vers un rôle plus offensif, avec la liberté de se déplacer derrière deux attaquants centraux supplémentaires, et cela a porté ses fruits.

Après avoir marqué un brillant but en solo contre Naples en milieu de semaine en Ligue des champions et en avoir ajouté deux autres contre Osasuna, le milieu de terrain compte désormais 10 buts dans les deux compétitions en 10 apparitions.

« Bellingham trouve beaucoup d’occasions en attaque, il est très impliqué dans le jeu offensif de l’équipe et le fait de ne pas avoir de position fixe lui donne un avantage », a déclaré Ancelotti aux journalistes.

« Cela a été un début de saison surprenant pour lui à tous égards. Évidemment, personne ne s’attendait à ce niveau, en termes d’objectifs.

Ancelotti a déployé le milieu défensif Aurélien Tchouameni aux côtés d’Antonio Rudiger au cœur de la défense, avec David Alaba et Eder Militao blessés, et Nacho suspendu après son tacle irréfléchi le week-end dernier contre Gérone.

Cependant, Tchouameni a profité d’un après-midi tranquille en défense alors que Madrid dominait pour s’assurer de rester en tête pendant la trêve internationale.

EN SAVOIR PLUS: Scott McTominay marque un doublé dans les arrêts de jeu pour donner à Manchester United une victoire bien méritée – News18

Luka Modric, qui a bénéficié d’un départ rare, a contribué à créer l’ouverture du score en nourrissant Carvajal qui a soigneusement envoyé le ballon à Bellingham.

Le milieu de terrain, qui avait fait irruption dans la surface, a claqué le ballon devant le gardien Sergio Herrera.

Osasuna ne s’est créé qu’une seule bonne occasion, peu avant la mi-temps, avec Ante Budimir frappant la barre après avoir été bien mis en place par Ruben Pena.

Bellingham a commencé et terminé le deuxième but de Madrid à la 55e minute, s’élançant vers l’avant et jouant un une-deux avec Fede Valverde, avant de rentrer chez lui.

« Il est en pleine forme, il montre qu’il est un joueur, j’espère qu’il continuera comme ça », a déclaré le défenseur madrilène Dani Carvajal à Real Madrid TV.

« Il peut nous faire gagner des titres. »

Ancelotti a prévenu qu’un jour il pourrait utiliser Bellingham dans un rôle plus profond.

« Tout le monde sait que ce n’est pas un avant-centre qui marque des buts, c’est un milieu offensif ou un milieu de terrain central », a déclaré Ancelotti.

EN SAVOIR PLUS: ISL 2023-24 : Jay Gupta remporte le vainqueur tardif, le FC Goa devance l’Odisha FC 3-2 | Regarder les faits saillants – News18

« Le moment venu, je pense qu’il peut jouer avec un type d’attitude et de contribution différent, aidant l’équipe en termes de travail acharné, évidemment, et de qualité. »

Vinicius a prolongé l’avance de Madrid lorsque Valverde l’a envoyé au but, le Brésilien contournant le gardien Herrera et tapant à la maison.

L’ailier est devenu passeur pour le quatrième but, mettant en place Joselu, qui a joyeusement terminé pour son cinquième but en championnat lors de ses six derniers matchs.

Le sixième de Joselu aurait dû suivre lorsque David Garcia a concédé un penalty pour handball, mais Herrera a sauvé l’effort de l’attaquant au milieu.

Le gardien d’Osasuna a un superbe bilan en matière d’arrêts sur penalty, notamment en arrêtant deux de l’ancien attaquant madrilène Karim Benzema en un seul match.

Le manque de Joselu n’a pas terni l’éclat de l’après-midi madrilène, qui a célébré sa victoire la plus catégorique de la saison à ce jour.

« Nous avons atteint notre objectif d’atteindre la trêve internationale en tant que leaders », a ajouté Carvajal.

La frappe nette d’Aleix Garcia a valu à Gérone de Michel, désormais à deux points de Madrid, sa victoire serrée à Cadix samedi.

Cadix s’est livré une lutte difficile lorsque Darwin Machis a été expulsé après 10 minutes pour une fente haute.

Le Sous-Marin Jaune a quand même réussi à jouer son rôle dans un affrontement de bout en bout, finalement décidé par le but de Garcia juste avant l’heure de jeu.

Le meneur de jeu de Gérone a brillamment balayé depuis l’extérieur de la surface pour donner l’avantage à son équipe contre ses adversaires du milieu de tableau.

Les champions de Barcelone, troisièmes, se rendront à Grenade dimanche. Plus tard samedi, Séville accueillera le Rayo Vallecano et Valence visitera le Real Majorque.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)