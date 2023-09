La forme à l’extérieur de Man United est un problème. Peuvent-ils le réparer à Arsenal ?

Ten Hag n’a jusqu’à présent pas réussi à améliorer le triste bilan de Man United à l’extérieur en Premier League depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur en 2022. En attendant, ils auront du mal à se battre pour les plus grands honneurs. Michael Regan/Getty Images

Détournez le regard maintenant, fans de Manchester United. L’équipe d’Erik ten Hag est sur le point de se rendre dans le top 10 de la Premier League lorsqu’elle affrontera Arsenal aux Emirats dimanche, et tout indique que ce sera encore 90 minutes de misère à l’extérieur.

Laissant de côté le fait que United n’a pas remporté de match de Premier League contre le club du nord de Londres depuis décembre 2017 – United en a perdu quatre et a fait match nul lors de ses cinq dernières visites – son bilan global contre des équipes qui ont terminé dans le top. Le 10e rang du tableau est allé de mal en pis depuis que Ten Hag a pris les commandes l’été dernier.

Il est vrai que l’ancien entraîneur de l’Ajax a ramené United en Ligue des champions et qu’il a également mis fin à six années de disette du club en remportant la Coupe Carabao. Mais l’objectif de United de devenir un challenger réaliste à la domination nationale de Manchester City pourrait être contrecarré par l’incapacité de Ten Hag à mettre fin aux problèmes routiers de son équipe.

Arsenal, qui a terminé deuxième sous Mikel Arteta la saison dernière, semble le plus susceptible de détrôner City cette fois-ci, en grande partie grâce à la façon dont ils ont combiné une solide forme à domicile avec des résultats tout aussi impressionnants à l’extérieur des Emirats. La saison dernière, Arsenal en a remporté cinq, en a perdu trois et a fait match nul contre la moitié supérieure du classement. Ils ont marqué 22 buts et en ont encaissé 13 au cours de cette séquence et bien que les défaites à City et United – et un match nul 2-2 à Liverpool – leur aient finalement coûté le titre, ils ont au moins pu soutenir un défi pour le titre grâce aux points accumulés à l’extérieur. de la maison.

C’est une autre histoire avec United, car leur sombre bilan à l’extérieur de 2021-22 sous Ole Gunnar Solskjaer et Ralf Rangnick – lorsque le club a enregistré sa pire campagne de Premier League – s’est en fait détérioré sous Ten Hag.

En 2021-22, United en a perdu six, en a remporté deux et a fait match nul contre des équipes qui ont terminé dans le top 10. Pire encore, ils ont marqué 10 et encaissé 22 buts au cours de cette série, avec Leicester, Liverpool, City et Brighton tous. marquant quatre fois. La saison dernière, United n’a réussi qu’une seule victoire à l’extérieur contre des adversaires du top 10 : une victoire 2-1 à Fulham en novembre lorsqu’Alejandro Garnacho a marqué le but vainqueur dans les arrêts de jeu à la fin du match.

Mis à part un match nul 2-2 à Tottenham en avril — United menait même 2-0 à la mi-temps, pour encaisser deux fois en seconde période — l’équipe de Ten Hag a perdu les sept autres matchs à l’extérieur face aux 10 meilleurs adversaires, avec un 7-0 à Liverpool, défaite 4-0 à Brentford et défaite 6-3 à City. (United a marqué 10 buts et encaissé 29 buts lors de ces matchs.)

Alors, quel est le problème que Ten Hag n’a pas pu résoudre ? Et ayant déjà perdu 2-0 à Tottenham cette saison, on peut dire que l’entraîneur de United n’a pas réglé le problème.

Les chiffres vous disent tout. La saison dernière, ils ont été dominés à un rythme de près de trois buts contre un lors des matchs loin du top 10, alors que l’année précédente, c’était un peu plus de deux buts contre un.

Au cours de la saison 2020-21, United a disputé toute la saison de Premier League sans subir de défaite à l’extérieur et au moment où ils ont finalement perdu sur la route, 4-2 à Leicester en octobre 2021, leur séquence de 29 matchs sans défaite était la record de tous les temps. record du football anglais, éclipsant la série de 27 matchs sans défaite établis par les « Invincibles » d’Arsenal en 2003-04.

Mais au début de la saison 2021-22, Solskjaer avait modifié la composition de son équipe en ajoutant Cristiano Ronaldo, qui a fait un grand retour au club après neuf années brillantes au Real Madrid et trois saisons difficiles à la Juventus. Avec Ronaldo à l’intérieur, Edinson Cavani et Mason Greenwood, qui travaillaient plus dur, ont abandonné ou ont été déplacés pour accueillir la signature de la superstar, et United a perdu la capacité à la fois de défendre de l’avant et de conserver le ballon dans des positions offensives. En conséquence, United est devenu plus facile à affronter, leurs positions défensives étaient plus exposées et étendues, et une pourriture qui a commencé en 2021 continue d’avoir un impact sur l’équipe aujourd’hui.

Même sans Ronaldo pendant une grande partie de la saison dernière, le rythme de travail défensif limité de joueurs comme Marcus Rashford, Anthony Martial et Antony a permis à United de rester à l’écart d’Old Trafford. Ten Hag a tenté de résoudre le problème avec la signature du prêt de Wout Weghorst en janvier, mais même si l’attaquant néerlandais n’a jamais manqué d’efforts, il était loin du niveau dont United avait besoin pour faire la différence.

La signature de Rasmus Hojlund de l’Atalanta pour 72 millions de livres sterling cet été est considérée comme une pièce clé du puzzle, mais arrivé du club italien avec un problème de dos, le joueur de 20 ans n’a pas encore foulé le terrain pour Ten Hag. Des sources ont déclaré à ESPN qu’un facteur central dans l’identification de Ten Hag à Hojlund – même devant Harry Kane et son taux de frappe exceptionnel – était le rythme de travail incessant de l’international danois et sa volonté de faire pression sur les défenseurs de l’opposition en haut du terrain.

Ten Hag souhaite que ses attaquants reproduisent le rythme de travail de ceux de City et de Liverpool, mais aucun n’a encore été en mesure de le faire. Hojlund n’est pas encore apte à accomplir le travail pour lequel il a été engagé, mais on attendra de lui qu’il fasse plus que simplement marquer des buts. Ronaldo l’a fait, tout comme Rashford la saison dernière, mais les buts ne suffisent plus.

Cependant, sans Hojlund à Arsenal dimanche, les mêmes vieux problèmes risquent de troubler à nouveau United. Ils ne travaillent pas assez dur sans le ballon dans le tiers offensif et cela donne à l’opposition une passe gratuite pour avancer.

C’est un défaut évident, mais jusqu’à ce que la solution de Ten Hag soit mise sur le terrain, United aura du mal à mettre fin à sa triste course à l’extérieur contre les meilleures équipes.