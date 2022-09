La formation sur la sensibilité autochtone au Québec est insuffisante, selon les travailleurs de la santé

Alors que le deuxième anniversaire de la mort de Joyce Echaquan approche cette semaine, les professionnels de la santé autochtones affirment que les mesures prises par le gouvernement du Québec pour lutter contre le racisme et la discrimination dans les établissements médicaux ont été inadéquates.

Echaquan, une Atikamekw de 37 ans mère de sept enfants, est décédée dans un hôpital de Joliette, au Québec, en 2020 après s’être filmée en train de subir des commentaires insultants du personnel.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec a élaboré une formation obligatoire pour tous ses travailleurs de la santé après qu’un rapport du coroner ait conclu que le racisme et la discrimination avaient contribué à sa mort.

Cependant, Glenda Sandy, une infirmière naskapie-crie de Kawawachikamach, au Québec, affirme que la formation ne fait pas grand-chose pour lutter contre le racisme, les préjugés ou les idées fausses nuisibles dans le système de santé de la province.

“Cela fait plus de mal que de bien”, a déclaré Sandy à propos de la formation.

Les membres de la famille veulent savoir exactement comment et pourquoi Joyce Echaquan, à droite, est décédée à l’hôpital. (Facebook)

Développée à l’origine pour les fonctionnaires, la formation de sensibilisation en ligne de 90 minutes sur les réalités autochtones a été rendue disponible par le MSSS en juin 2021 dans le but « d’améliorer l’accès et la continuité à des services culturellement sécuritaires et pertinents pour les Premières Nations et les Inuits ».

CBC News a eu accès à la formation du MSSS. Le premier module sur l’histoire et la colonisation porte sur les récits de la création, la traite des fourrures, les traités, les politiques d’assimilation, la Loi sur les Indiens et les pensionnats.

Il approfondit également la théorie du détroit de Béring – que des études récentes ont mise en doute – selon laquelle la migration vers l’Amérique du Nord s’est produite lorsque des personnes ont traversé un pont terrestre depuis l’Asie il y a des milliers d’années.

“Honnêtement, cela ressemblait à un cours d’histoire au secondaire”, a déclaré Sandy, qui travaille comme infirmière conseillère au département de santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik.

Elle a décrit le contenu comme grinçant et superficiel, notant le peu de points de vue et de voix autochtones inclus par rapport aux professeurs québécois.

Glenda Sandy est une infirmière naskapie et crie de Kawawachikamach, au Québec. (Marika Wheeler/CBC)

“Je l’ai chronométré et il y avait moins de deux minutes pour l’histoire de la création et plus de cinq pour un archéologue non autochtone parlant de la migration des gens il y a des milliers et des milliers d’années”, a déclaré Sandy.

“Le fait que des experts non autochtones racontent notre histoire mine et continue de placer les peuples autochtones à un niveau inférieur.”

Le deuxième module porte sur les bonnes pratiques à adopter pour le vocabulaire et la toponymie, et comprend un montage vidéo de témoignages sur la façon d’améliorer les relations avec les peuples autochtones.

Un module sur les meilleures pratiques répertorie à tort les mots des langues autochtones pour « merci ». (MSSS)

Il comprend également des erreurs factuelles dans une section sur la façon de dire bonjour et merci dans les 11 langues autochtones du Québec. La formation indique à tort que « migwech » est la façon de dire « merci » en inuktitut. Il utilise également une terminologie désuète comme « Malécite » et « Micmac ».

Manque de sécurité culturelle

La Dre Darlene Kitty, médecin de famille crie de Chisasibi, au Québec, s’est dite déçue de la façon dont la formation a été dispensée.

Elle a écrit une lettre au conseil d’administration du Centre universitaire de santé McGill, exprimant son inquiétude face à l’absence de référence aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation, de la Commission Viens et de l’enquête nationale sur les femmes et les femmes autochtones disparues et assassinées. les filles.

“Je pense qu’ils ont de bonnes intentions, mais vous ne pouvez pas tout apprendre sur les peuples autochtones dans un seul module”, a déclaré Kitty.

“Ce doit être un voyage continu et doit être plus interactif. Il ne s’agit pas seulement d’écouter des vidéos et de voir des diapositives.”

Elle a déclaré qu’il y avait deux grands aspects absents de la formation : la sécurité culturelle et l’humilité culturelle – des principes qui vont au-delà de la sensibilisation, de la sensibilité et de la compétence en incorporant les contextes politiques, sociaux et historiques d’une culture.

La Dre Darlene Kitty est médecin de famille à Chisasibi, au Québec. (T.Philiptchenko)

L’humilité culturelle est un processus d’autoréflexion sur une relation entre les patients autochtones et un professionnel, a-t-elle déclaré.

La Commission Viens, qui s’est penchée sur le traitement des Premières Nations et des Inuits au Québec par la fonction publique, a demandé aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux de développer, en collaboration avec les peuples autochtones, des services et des programmes fondés sur les principes de la sauvegarde culturelle.

Il est également inscrit dans le principe de Joyce, un document créé par le conseil de la Nation Atikamekw et le Conseil Atikamekw de Manawan visant à garantir aux Autochtones un accès équitable aux services de santé et sociaux sans discrimination.

La formation ne mentionne pas du tout Echaquan.

58 % des employés ont suivi une formation

Au 21 septembre, 183 844 travailleurs de la santé avaient terminé la formation, ce qui représente environ 58 % du réseau.

Lors d’un débat électoral provincial organisé par l’Assemblée des Premières Nations Québec Labrador (APNQL) la semaine dernière, le ministre sortant des Affaires autochtones de la CAQ, Ian Lafrenière, s’est dit fier des “bons progrès” que son parti a réalisés avec la formation.

« Nous n’avons pas attendu, nous ne nous sommes pas reposés. Nous avons apporté plusieurs modifications sur le terrain au guide de sécurité culturelle qui a été rédigé avec les Premières Nations », a-t-il déclaré.

Le MSSS a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel à CBC News et à Radio-Canada que la formation est le résultat de plus de deux ans de travail et a été élaborée avec la participation de « plusieurs membres bien connus des communautés autochtones, des chercheurs universitaires et certains fonctionnaires .”

« Leur travail a été soumis à un comité de travail interministériel, chargé de vérifier l’exactitude factuelle et l’intégralité de l’information, puis soumis à un comité consultatif autochtone », a précisé Marie-Hélène Émond, des relations médias du MSSS.

“Cocher une case”

Le Dr Samir Shaheen-Hussain, un médecin de Montréal, a écrit le livre Se battre pour avoir une main à tenir : affronter le colonialisme médical contre les enfants autochtones au Canada.

Il s’interroge sur la pertinence et l’efficacité de la formation, sans que celle-ci reconnaisse l’histoire du colonialisme dans la production des inégalités et iniquités en matière de soins de santé.

“Il y a d’énormes générations de bagages historiques, de colonialisme médical, que nous apportons avec nous en tant que personnes travaillant dans les soins de santé et qui doivent être défaits”, a déclaré Shaheen-Hussain.

Le Dr Samir Shaheen-Hussain est urgentologue pédiatrique à Montréal et professeur adjoint à la Faculté de médecine de l’Université McGill. Il était l’un des co-fondateurs de la campagne #aHand2Hold. (Soumis par le CUSM)

Les écoles résidentielles, a-t-il dit par exemple, sont abordées dans la formation, mais elle omet le rôle des établissements médicaux, des scientifiques et des prestataires de soins de santé dans le système.

La formation doit aborder cette histoire, a-t-il dit, et être spécifique au contexte des soins de santé.

“Le danger est essentiellement de cocher une case”, a déclaré Shaheen-Hussain.

“Cela va en fait être nocif parce que les gens vont sortir de cette formation qui a cette approbation du gouvernement en pensant que les connaissances qui sont transmises sont la vérité avec un ‘T’ majuscule.”

Quant à Sandy, elle espère que la formation sera révisée pour inclure les Autochtones exprimant leurs points de vue et leurs expériences dans le système de santé.

“Je suis infirmière. Je sais comment naviguer dans ce système et cela ne m’empêche pas d’avoir peur”, a-t-elle déclaré.

“Quand j’entre dans un hôpital, il y a de la peur. Vous ne savez pas si vous allez être entendu ou écouté.”