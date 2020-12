Des soldats de l’armée américaine rentrent chez eux après un déploiement de neuf mois en Afghanistan le 10 décembre 2020 à Fort Drum, New York. | John Moore / Getty Images

Le représentant Jason Crow (D-CO), membre du Comité des services armés de la Chambre et ancien Ranger de l’armée, veut aider le Pentagone à mieux comprendre les problèmes de diversité.

Le président Donald Trump a tenté d’éradiquer certains programmes de formation à la diversité au sein du gouvernement fédéral, y compris au Pentagone.

Mais maintenant, un ancien Ranger de l’Armée et membre démocrate du Congrès riposte.

Jeudi, le représentant Jason Crow (D-CO), qui siège au Comité des forces armées de la Chambre et est un vétéran de la guerre en Irak, prévoit de présenter une nouvelle loi qui rendrait obligatoire un programme de formation à la diversité plus rigoureux pour les troupes, le personnel civil, et les entrepreneurs du Département de la Défense. Un projet de loi a été partagé avec moi avant la sortie de la version finale.

Alors que les membres du service suivent déjà une formation sur la diversité comme l’exige la loi, la Loi sur la réalisation d’efforts pour l’équité, la diversité et l’inclusion militaires (REMEDI) mettrait à jour le libellé actuel pour s’assurer que les programmes incluent des questions comme le racisme, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et générale, les préjugés inconscients et l’égalité des chances. La mesure augmenterait également le nombre de personnes qui reçoivent une telle formation et les endroits où elles la reçoivent, comme pendant leurs périodes de formation militaire professionnelle.

L’objectif n’est pas seulement de créer une meilleure compréhension des problèmes de diversité dans les forces armées américaines, dont 43% sont des personnes de couleur, par exemple. Il s’agit d’inculquer leur importance à l’ensemble de l’armée.

«Nous n’en faisons pas assez pour dire que la diversité et l’inclusion sont une partie importante de notre force», m’a dit Crow. «C’est aussi important que de lancer une grenade à main, de tirer avec un fusil et de faire un lit. En fait, c’est beaucoup plus important que ces choses.

La décision d’introduire la mesure a été prise en partie en réponse au décret signé par Trump en septembre pour interdire la formation à la théorie raciale critique dans les ministères fédéraux, ce que ce projet de loi contrecarrerait. Les membres du personnel du Pentagone m’ont dit que cela n’affectait pas vraiment leurs programmes de diversité, mais certains craignaient que les questions de racisme ne soient supprimées de l’ordre du jour. Cela fait également suite à une enquête à Fort Hood, déclenchée par le meurtre de la soldate Vanessa Guillén, âgée de 20 ans, qui a mis en évidence de nombreux problèmes de longue date dans l’armée.

Mais tout le monde n’est pas convaincu de la nécessité de la facture de Crow. Trois soldats actuels et anciens – qui comprenaient deux hommes et deux personnes de couleur – m’ont dit qu’ils recevaient déjà une formation décente en matière de diversité et que ce qu’ils traversaient était assez facile à parcourir sans absorber les informations. La législation de Crow ne répond pas à cela, ont-ils affirmé. «Ce qui est proposé ne changera vraiment rien», m’a dit un membre du service, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour parler librement.

Et Shannon Minter, le directeur juridique du Centre national pour les droits des lesbiennes, m’a dit qu’il pensait que le président élu Biden abrogerait seul le décret de Trump, rendant la mesure de Crow quelque peu théorique.

Mais le représentant du Colorado m’a dit que son expérience personnelle dans l’armée montre clairement pourquoi la diversité – et, par extension, son projet de loi – est importante.

«L’une des forces de notre armée est sa diversité»

Lors de l’invasion de l’Irak, Crow a dirigé un peloton dans une partie du sud de Bagdad. En tant qu’officier d’infanterie âgé de 24 ans, il a assumé un rôle qui mêlait les fonctions de maire, de membre du conseil municipal et de chef de la police, statuant sur des questions telles que les droits de propriété et de pétrole.

Sans une équipe diversifiée autour de lui – des gens de races, de religions et d’horizons différents – Crow dit qu’il n’aurait pas été en mesure de faire son travail. Les membres de son peloton «étaient essentiels pour faire avancer les choses [by] regarder les choses sous plusieurs angles », m’a-t-il dit.

Cette expérience a révélé l’essence de ce que sont pour lui les forces armées américaines. «L’une des forces de notre armée est sa diversité», a-t-il déclaré. «Nous étions une meilleure équipe grâce à cela. … L’armée est censée être notre porte-étendard de notre pays et de nos valeurs.

On ne sait pas si le projet de loi de Crow, qu’il coparraine avec la représentante Lori Trahan (D-MA), passerait par le Congrès. Si elle échoue en tant que mesure autonome, le plan est de mettre la disposition dans le projet de loi annuel de politique de défense de plusieurs milliards de dollars l’année prochaine, bien que son succès dans le cadre de cet effort soit loin d’être certain.

Il y a aussi une chance que le projet de loi devienne une responsabilité politique pour le législateur. Il est le premier démocrate à représenter son district dans la banlieue de Denver, une communauté militaire très diversifiée, depuis sa création en 1982. Un projet de loi que les républicains pourraient considérer comme s’appuyant sur la «politique d’identité» pourrait nuire à ses efforts de réélection.

Crow n’achète pas ça. «Ce n’est pas un projet de loi sur la politique identitaire», a-t-il déclaré. «C’est un projet de loi sur la formation et la préparation. C’est un projet de loi sur la sécurité nationale. Il a poursuivi: «Quand je décide de faire quelque chose, je suis tout à fait d’accord et les gens de ma communauté savent où je me situe.»

La question sera de savoir si ses électeurs, d’autres législateurs et l’armée elle-même le soutiendront une fois que son projet de loi sera publié.