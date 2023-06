La formation gagnante d’Arsenal avec Declan Rice plus l’as de l’Angleterre et l’homme de Man City laissés pour compte

La deuxième place d’Arsenal en Premier League cette saison n’est pas à dédaigner.

Mais s’ils avaient eu la force des vainqueurs de la ligue en profondeur que Manchester City avait dans leur équipe, ils auraient pu devancer l’équipe de Pep Guardiola – et ils voudront se rapprocher du niveau de leurs rivaux cet été.

Avec Granit Xhaka et Kieran Tierney parmi un certain nombre de stars des Gunners liées à une sortie cet été, Mikel Arteta et co doivent recruter judicieusement pour s’assurer qu’ils peuvent pousser pour remporter le titre la saison prochaine.

Les blessures de joueurs clés, dont William Saliba et Gabriel Jesus, tout au long de la campagne, ont sérieusement entravé les chances des Nord-Londoniens d’obtenir leur premier titre de champion depuis 2004.

Mais s’ils conservent leurs stars clés tout en apportant de nouveaux ajouts talentueux, les Gunners pourraient être gagnants.

Alors, quels joueurs liés Edu devrait-il signer cet été pour ajouter à son onze de départ et enfin obtenir à Arsenal ce titre de Premier League? talkSPORT.com jette un œil…

Déclan Riz

Tout le monde parle du skipper de West Ham après avoir remporté le trophée Europa Conference League avec les Hammers mercredi soir.

L’international anglais est fortement lié à un départ cet été depuis un certain temps, et le propriétaire des Hammers, David O’Sullivan, a maintenant déclaré en exclusivité à talkSPORT que Rice quitterait le club cet été.

O’Sullivan s’attend à ce que des offres arrivent immédiatement pour le talentueux milieu de terrain et talkSPORT comprend qu’Arsenal est le favori pour le signer.

Jorginho n’a plus qu’un an sur son contrat actuel et les blessures de Thomas Partey à des moments clés de la saison signifient que Rice, 24 ans, sera un complément parfait, même s’il a un prix élevé.

James Madison

Bien que les ailiers Bukayo Saka et Gabriel Martinelli soient les meilleurs buteurs d’Arsenal cette saison aux côtés de Martin Odegaard, ce n’est un secret pour personne qu’Arteta veut des joueurs larges plus rapides.

Après avoir raté Mykhailo Mudryk, les Gunners ont maintenant été liés au meneur de jeu de Leicester James Maddison, et il pourrait entrer sur l’aile, tout comme il le fait pour l’Angleterre.

Le talisman des Foxes a encore un an sur son contrat actuel, mais après la relégation du club au championnat, il semble inévitable que Maddison soit sur son chemin avec lui dans le but de représenter son pays à l’Euro 2024.

Maddison ne sera pas bon marché, et il est également lié à ses rivaux Tottenham ainsi qu’à Newcastle. Mais Arsenal devrait être prêt à payer pour s’assurer qu’une blessure à ses ailiers ou milieux de terrain actuels ne nuira pas à sa campagne, sans parler de l’augmentation de la menace offensive.

João Cancelo

Tout comme Maddison, l’arrière latéral de Man City pourrait aider à ajouter de l’expérience au côté jeune d’Arteta.

Le prêt du joueur de 29 ans avec le Bayern Munich, champion de Bundesliga, a pris fin et un retour au stade Etihad semble peu probable après être tombé en disgrâce avec Guardiola avant le déménagement.

Arteta serait intéressé à le signer cet été, ce qui le verrait retrouver les anciens coéquipiers de City Oleksandr Zinchenko et Jesus.

L’Ukrainien s’est déjà révélé être une excellente option pour Arsenal à l’arrière gauche. Mais avec Tierney se dirigeant vers la porte de sortie, les options d’arrière latéral des Gunners seraient certainement renforcées avec l’ajout du vainqueur de la Bundesliga.

