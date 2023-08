La formation F-16 pour les pilotes ukrainiens fait face à des retards et à des incertitudes

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Un premier groupe de six pilotes ukrainiens ne devrait pas terminer sa formation sur le F-16 de fabrication américaine avant la prochaine été, ont déclaré de hauts responsables du gouvernement et de l’armée ukrainiens, à la suite d’une série de retards de la part des partenaires occidentaux dans la mise en œuvre d’un programme d’instruction pour l’avion de chasse sophistiqué. La chronologie reflète la déconnexion entre les partisans de l’Ukraine, qui envisagent les F-16 comme un outil clé dans la défense à long terme du pays, et Kiev, qui a désespérément demandé que les jets atteignent l’espace de combat dès que possible, les considérant comme essentiels pour la lutte actuelle contre les forces d’occupation russes.

Le président Biden, après avoir rejeté les appels ukrainiens pour le F-16 pendant plus d’un an, a fait marche arrière en mai et a déclaré qu’il soutenait l’idée de former des pilotes ukrainiens sur les jets et soutenait le transfert des avions par d’autres pays. Le Danemark et les Pays-Bas se sont portés volontaires pour diriger un effort de formation, suscitant l’espoir parmi les responsables de Kiev que les avions défendraient l’espace aérien ukrainien dès septembre.

C’était un schéma familier pour l’Ukraine et son principal soutien militaire, les États-Unis, qui ont refusé à plusieurs reprises les demandes ukrainiennes pour ensuite céder à une date ultérieure.

Mais après que le début de l’entraînement a été repoussé à plusieurs reprises, l’Ukraine devra probablement endurer une autre année sans les combattants, ce que les responsables de Kiev ont prédit. fournirait un avantage militaire significatif au milieu d’une contre-offensive lente et aiderait à mieux protéger les civils contre les frappes régulières de missiles et de drones de la Russie.

Alors que l’administration Biden a promis un soutien continu à l’initiative menée par l’Europe, les responsables ont décrit un effort de formation qui ne démarre que progressivement. À la mi-juillet, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a déclaré que les États-Unis apporteraient leur soutien « dès que les Européens seraient prêts ».

L’anxiété des responsables ukrainiens souligne les tensions persistantes entre Kiev et ses partisans quant à la meilleure façon de positionner l’Ukraine pour réussir contre une force russe beaucoup plus importante et mieux armée. Cela met également en évidence les divisions entre ces bailleurs de fonds eux-mêmes, alors qu’un petit nombre d’alliés européens s’efforcent de donner à l’Ukraine des capacités maximales pour sa défense et que l’administration Biden, de loin le plus grand donateur d’équipement militaire, évalue prudemment les prochaines étapes.

Le commandant en chef de l’Ukraine, le général Valery Zaluzhny, a critiqué les partenaires occidentaux pour s’attendre à ce que les forces ukrainiennes mènent une contre-offensive à grande échelle sans puissance aérienne moderne. Sans avions de chasse comme le F-16, disent les responsables ukrainiens, ils ne peuvent pas rivaliser dans le ciel.

Les soldats ukrainiens en première ligne ont déclaré que les hélicoptères russes volant à basse altitude avaient réussi à attaquer leurs forces terrestres en partie parce que l’Ukraine était incapable de les menacer en nature.

Seuls six pilotes, soit environ la moitié d’un escadron, suivront le premier cycle de formation, selon deux responsables ukrainiens, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour aborder une question sensible. Deux autres pilotes ont été identifiés comme candidats de réserve.

Bien que les pilotes parlent déjà couramment l’anglais, ont déclaré les responsables, ils doivent assister d’abord à quatre mois de cours d’anglais en Grande-Bretagne pour apprendre la terminologie associée aux jets. Cette instruction se produira avec le personnel au sol qui peut être moins compétent en anglais car, selon les responsables ukrainiens, le Danemark a demandé de former des équipages entiers ensemble plutôt que seulement les pilotes en premier. Le ministère danois de la Défense s’est refusé à tout commentaire.

Cela repousse le début de l’entraînement au combat, qui devrait durer six mois, à janvier, ont déclaré les responsables ukrainiens. Un deuxième groupe d’environ la même taille serait prêt six mois plus tard, soit à peu près à la fin de l’année prochaine.

« C’est ce qu’on appelle traîner », a déclaré un responsable ukrainien. Les deux responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils hésitaient à trop critiquer leurs bienfaiteurs américains et européens de peur de paraître ingrats.

Vingt autres pilotes ukrainiens sont prêts pour une formation en anglais, ont déclaré des responsables américains, ajoutant que la plupart des meilleurs pilotes ukrainiens devraient rester en Ukraine, où ils effectuent des sorties dans des avions développés par les Soviétiques et tirent des missiles français SCALP et britanniques Storm Shadow.

Brick. Le général Serhii Holubtsov, chef de l’aviation de l’armée de l’air ukrainienne, a déclaré au Washington Post qu’entre leurs sorties, les pilotes ukrainiens suivaient des cours d’anglais en ligne depuis un an.

« Une formation spécialisée supplémentaire sera dispensée au personnel navigant et au sol sur la terminologie requise pour la formation F-16 », a déclaré Holubtsov. « Il n’a pas été possible de former des pilotes et d’autres personnels en Ukraine dans cette terminologie en raison du manque d’expérience dans le travail avec une telle terminologie. »

Il a dit que parce que les pilotes sélectionnés ont déjà un niveau élevé d’anglais de base, apprendre la terminologie supplémentaire « ne prendra pas beaucoup de temps ».

Holubtsov a déclaré que les F-16 sont équipés d’un radar puissant, ce qui permettrait à l’Ukraine d’identifier plus de cibles et de mieux contrer les avions, missiles et drones ennemis que la flotte actuelle d’avions de combat ukrainiens, qui comprend des MiG-29 et des Su-27 de l’ère soviétique. L’Ukraine pourrait également déployer des missiles anti-navires Harpoon fournis par le Royaume-Uni à partir de F-16 – une capacité que Kiev n’a pas actuellement, a déclaré Holubtsov – pour cibler la marine russe, qui lance régulièrement des missiles depuis la mer Noire.

Des missiles anti-radiations à grande vitesse, ou HARM, que les États-Unis ont envoyés à l’Ukraine l’année dernière, seraient également lancés à partir de F-16, a déclaré Holubtsov. « Ils sont déjà adaptés pour être utilisés sur les chasseurs MiG-29, mais en raison de l’absence d’un système de visée, leur efficacité est considérablement limitée », a-t-il déclaré.

Les jets soviétiques existants de l’Ukraine ont également des ogives à tête chercheuse semi-actives, ce qui signifie qu’ils doivent continuer à voler directement sur leur cible jusqu’à ce que le missile touche. Cela rend la mission très dangereuse pour le pilote, a-t-il dit.

Alors même que le gouvernement Zelensky réclame une aide immédiate pour renforcer la puissance aérienne de l’Ukraine, les responsables américains ont formulé une vision très différente du F-16. Ils décrivent l’avion comme un outil qui, plutôt que de modifier le calcul du champ de bataille dans l’opération actuelle de l’Ukraine dans l’est et le sud du pays, jouera un rôle de premier plan dans la transformation de Kiev en une puissance régionale bien armée capable de dissuader efficacement la Russie.

« Les F-16 concernent notre engagement à long terme envers l’Ukraine et sont une capacité qui ne sera pas pertinente pour la contre-offensive actuelle », a déclaré Brig. Le général Patrick Ryder, attaché de presse du Pentagone. Il a cité l’aide à la sécurité américaine en cours depuis l’invasion de la Russie en février 2022 – qui dépasse désormais 40 milliards de dollars, y compris les missiles, l’équipement de déminage et les défenses aériennes – et a déclaré que les États-Unis soutiendraient leurs alliés pour tenter de lancer la formation F-16 aussi rapidement. que possible.

« Nous reconnaissons pleinement la lutte acharnée dans laquelle l’Ukraine est engagée alors qu’elle défend son pays, c’est pourquoi nous continuons à fournir activement une assistance en matière de sécurité vitale pour la situation sur le champ de bataille », a déclaré Ryder.

Le F-16 monomoteur, qui a fait ses débuts dans les années 1970 et a été mis à jour à plusieurs reprises, a été un chasseur prisé pour les partenaires américains du monde entier. Selon le constructeur Lockheed Martin, environ 3 000 appareils, qui peuvent voler jusqu’à 1 500 mph, sont en service dans le monde.

L’Ukraine a demandé à ses alliés des avions de chasse depuis les premiers jours de l’invasion russe, mais sa poussée n’a pas gagné du terrain avant ce printemps.

« Nous leur avons toujours donné ce dont ils avaient besoin à peu près à temps », a déclaré Michael Clarke, professeur invité au département d’études sur la guerre au King’s College de Londres. « Maintenant, nous leur donnons peut-être ce dont ils ont besoin, presque trop tard. »

Le changement d’avis de Biden en mai – après des mois au cours desquels les responsables américains ont insisté sur le fait que les jets n’étaient pas nécessaires à ce stade du combat – s’est produit au milieu de la pression croissante des responsables ukrainiens et européens et des législateurs américains.

Lors d’un sommet des dirigeants de l’OTAN en juillet, des responsables danois et néerlandais ont annoncé que neuf autres pays – la Grande-Bretagne, la Belgique, le Canada, le Luxembourg, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie et la Suède – étaient à bord et que la formation commencerait en août.

Bien en août, il est clair que les plans se dessinent toujours. Le Danemark et les Pays-Bas hésitent à entrer dans des détails sur la portée, l’échelle ou le calendrier de l’effort.

Le ministère danois de la Défense a refusé de commenter la durée du programme ou de répondre aux questions sur les retards potentiels. Le gouvernement néerlandais travaille avec la Roumanie sur la mise en place d’un centre de formation en Roumanie, mais les responsables américains ont déclaré que cela prendrait du temps.

Un porte-parole du ministère néerlandais de la Défense, le lieutenant-colonel Mark van de Beek, a déclaré que les détails étaient encore en cours d’élaboration.

Un défi majeur, a déclaré Van de Beek, est la pénurie d’entraîneurs F-16 en Europe. Les Pays-Bas, par exemple, sont en train de passer au F-35 plus avancé et a détourné l’attention de sa formation des F-16.

« Pour former un pilote de chasse, vous avez également besoin de pilotes de chasse », a déclaré Van de Beek. « C’est cher et une capacité que les petits pays n’ont plus beaucoup. » Il a souligné que la formation de quelqu’un pour piloter un F-16 au combat est une tâche complexe qui doit se dérouler étape par étape. Il l’a comparé à apprendre à conduire une voiture – « d’abord, vous devez faire fonctionner les feux et les clignotants », a-t-il dit, « puis, vous le conduisez dans un parking. »

Mais conduire une voiture dans un parking – ou faire décoller un F-16 pour s’entraîner – ne vous prépare pas au combat, a-t-il déclaré. La dernière étape sera l’entraînement au combat.

Les responsables ukrainiens se sont demandé pourquoi les États-Unis, avec un pool de formateurs beaucoup plus important, ne dispensaient pas la formation à Luke Air Force Base en Arizona, où plus de 400 pilotes américains sont formés pour piloter le F-16 chaque année. Ce programme dure sept mois.

Les Ukrainiens ont été formés pour faire fonctionner le système de défense aérienne Patriot de fabrication américaine dans une base militaire de l’Oklahoma au début de cette année. Le petit nombre de pilotes ukrainiens formés en même temps est dû au fait qu’il n’y a pas assez de formateurs disponibles pour un groupe plus important, a déclaré un responsable ukrainien.

Les responsables américains, quant à eux, affirment que l’Ukraine n’a proposé jusqu’à présent que huit pilotes. Un responsable américain, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour fournir une évaluation franche de l’effort de formation, a déclaré que l’administration Biden avait récemment reçu une liste de noms de pilotes.

« L’Ukraine ne compte qu’une poignée de pilotes prêts à commencer la formation et environ deux douzaines d’autres dont ils nous ont dit qu’ils avaient besoin d’une formation supplémentaire en anglais avant que les pilotes puissent aller de l’avant », a déclaré le responsable.

Ces petits nombres ont soulevé des questions à Washington sur la préparation de Kiev à lancer un programme aussi ambitieux au milieu d’un combat existentiel.

Bien que l’administration ait déclaré qu’elle agirait rapidement pour approuver le transfert des avions à réaction des pays partenaires à l’Ukraine une fois que ces accords seraient prêts, comme l’exige la loi américaine, elle n’a pas indiqué si elle organiserait potentiellement une formation F-16 sur le sol américain à un date ultérieure.

Le responsable américain a souligné que les nations européennes – contrairement à de nombreuses autres initiatives entourant le soutien occidental à l’Ukraine – prennent la tête de la formation F-16. « Nous avons clairement indiqué que nous étions prêts à envisager une gamme d’options à soutenir », a déclaré le responsable.

Le Royaume-Uni, qui ne pilote pas de F-16, prévoit de fournir une formation au sol et une formation élémentaire en vol aux pilotes ukrainiens, jetant ainsi les bases de la formation plus spécialisée dirigée par les gouvernements néerlandais et danois. Un responsable britannique a déclaré que le gouvernement britannique avait proposé de former des pilotes ukrainiens sur le Typhoon, un chasseur bimoteur piloté par la Royal Air Force, mais Kiev a choisi de poursuivre le F-16.

Comme les États-Unis, le gouvernement britannique considère les F-16 comme faisant partie d’un effort à plus long terme pour développer la puissance militaire de l’Ukraine.

Bien que la formation au combat des pilotes ukrainiens les plus expérimentés devrait durer six mois, les alliés occidentaux ont proposé une filière distincte pour les novices qui nécessiterait plus de deux ans de formation, y compris des cours d’anglais.

Rauhala a rapporté de Bruxelles et Ryan de Washington. Serhiy Morgunov à Stuttgart, en Allemagne, a contribué à ce rapport.