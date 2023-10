Quiconque considère les oligarques comme un phénomène strictement post-soviétique devrait se rappeler que la définition originale vient d’Aristote, qui écrivait il y a près de 2 400 ans : « Partout où les hommes gouvernent en raison de leur richesse, qu’ils soient peu nombreux ou nombreux, c’est une oligarchie. »

Les oligarques sont un type éternel qui prolifère désormais dans le monde entier, à l’Ouest comme à l’Est. Beaucoup d’entre eux dirigent des pays. Pourtant, les oligarques sont étrangement sous-étudiés, dit David Lingelbach, qui a écrit un nouveau livre avec Valentina Rodríguez Guerra : L’emprise des oligarques, qui retravaille la définition d’Aristote. Un oligarque, disent les auteurs, est « quelqu’un qui s’assure et reproduit la richesse ou le pouvoir, puis transforme l’un en l’autre ». Alors : qu’est-ce qui fait un oligarque – surtout aujourd’hui ?

Premièrement, les oligarques ne sont pas de simples magnats. Ces derniers sont de riches hommes d’affaires qui n’ont peut-être aucun pouvoir politique. Lingelbach m’a dit qu’Elon Musk est passé de magnat à oligarque lorsqu’il a acheté Twitter l’année dernière. La société de médias sociaux, désormais rebaptisée X, façonne l’opinion sur les événements allant de l’Ukraine à Israël – souvent en diffusant des mensonges. Aujourd’hui, ajoute Lingelbach, « Musk est l’un des cinq ou dix oligarques les plus importants de notre monde ».

Le livre distingue différents types d’oligarques. Les « oligarques du monde des affaires » comme Musk transforment la richesse en pouvoir politique, tandis que les « oligarques politiques » font le contraire. Un exemple classique de ce dernier, dit le livre, est Vladimir Poutine, « un milliardaire doté d’armes nucléaires ». Les présidents oligarques ont un pouvoir de décision, les influenceurs oligarques tels que Rupert Murdoch, Charles Koch et George Soros fixent les agendas, tandis que les propriétaires de plateformes comme Musk, Mark Zuckerberg et Larry Page de Google ont reprogrammé les flux d’informations qui affluent dans nos cerveaux.

L’emprise des oligarques aurait pu être intitulé Comment être un oligarque. Selon le livre, les oligarques sont avant tout des opportunistes. Ils saisissent leur grande chance, qui se présente souvent – ​​inaperçue des gens ordinaires – en période de troubles. « Pour les oligarques », écrivent les auteurs, « l’histoire se fait dans l’arrière-boutique ».

Les oligarques ont des « amis avec des avantages », ce qui signifie qu’ils utilisent puis se débarrassent de partenaires temporaires – comme Poutine et Roman Abramovich l’ont fait avec leur compatriote Boris Berezovsky, retrouvé pendu plus tard chez lui à Ascot, en Angleterre. Le règne d’un oligarque est souvent bref et il (ce sont presque tous des hommes) est généralement entouré de gardes du corps. Les oligarques qui s’enrichissent dans des endroits dangereux s’installent généralement dans des endroits plus sûrs, notamment Londres.

La plupart des principaux oligarques d’aujourd’hui ont émergé au cours d’une période de troubles qui est désormais traditionnellement considérée comme un intermède placide : les années 1990. La vente des actifs de l’ancien État soviétique au cours de cette décennie a été « probablement le plus grand transfert d’actifs de l’histoire de l’humanité », a écrit Chrystia Freeland, aujourd’hui ministre des Finances du Canada, dans son livre. Plutocrates. Sept oligarques ont pris le contrôle de la moitié de l’économie russe. C’est à ce moment-là que le mot « oligarque » est entré dans l’usage courant russe, dérivé non pas directement d’Aristote mais du roman politique de l’auteur américain Jack London, approuvé par les Soviétiques. Le talon de fer.

En 2021, le directeur du Programme alimentaire mondial de l’ONU a déclaré que 2 % de la richesse d’Elon Musk « sauverait 42 millions de personnes au bord de la famine ».

La « vente du siècle » en Russie a coïncidé avec des changements favorables aux oligarques ailleurs : la mondialisation, l’arrivée d’Internet et l’essor de la télévision privée, monétisée par Murdoch et Silvio Berlusconi, un rare oligarque social-démocrate d’Europe occidentale. L’élection de Berlusconi au poste de Premier ministre italien en 1994 a démontré l’admiration populaire pour les oligarques – ce que prévoyait, avec appréhension, 200 ans plus tôt le père fondateur américain John Adams, dont la plus grande crainte pour les États-Unis n’était pas un roi tyrannique mais une oligarchie. (Il écrivit à Thomas Jefferson en 1787, en réponse à la Constitution américaine récemment rédigée : « Vous avez peur de l’un – moi du petit nombre… Vous craignez la monarchie ; moi, l’aristocratie.) Les sections commerciales et politiques de les nouvelles ont commencé à fusionner.

Au cours de ce siècle, les fortunes ont augmenté plus que jamais on ne l’aurait imaginé. Des pays bien au-delà de la Russie ont également confié des actifs et des fonctions d’État à des personnes riches, c’est ainsi que Musk a fini par exploiter à la fois le transport spatial américain et les satellites Internet Starlink, devenus essentiels à l’effort de guerre de l’Ukraine. L’emprise des oligarques Selon lui, dans les années 1940, l’oligarque chinois TV Soong « était considéré comme la personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 600 millions de dollars en dollars actuels ». La valeur nette de Musk s’élève désormais à environ 207 milliards de dollars. En 2021, le directeur du Programme alimentaire mondial de l’ONU a déclaré que 2 % de sa richesse « sauverait 42 millions de personnes au bord de la famine ».

Le nombre d’oligarques chefs d’État ou de gouvernement est passé de trois en 1988 à plus de 20 aujourd’hui, calculent Lingelbach et Rodríguez Guerra. Citons par exemple le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le Nigérian Bola Tinubu, le Salvadorien Nayib Bukele (bien que financièrement il ne puisse être qualifié que de « minigarque ») et le président équatorien de 35 ans fraîchement élu, Daniel Noboa. Les hommes politiques oligarques se présentent souvent comme les défenseurs du peuple face aux élites. Noboa et Bukele sont tous deux des héritiers oligarques ; Les oligarchies latino-américaines sont plus familiales que les oligarchies européennes, m’a dit Rodríguez Guerra.

Il existe évidemment des différences entre les oligarques post-soviétiques et leurs homologues américains, en particulier. Dans la Russie des années 1990, la voie vers la richesse instantanée consistait à utiliser les mécènes du gouvernement pour avoir un aperçu des privatisations. En raison de ces origines, les oligarques russes n’ont jamais vraiment possédé leur fortune. Ils ne s’occupaient que de l’argent, jusqu’au moment où leurs patrons du gouvernement le réclamaient.

De nombreux oligarques post-soviétiques ont construit leur vie entre Moscou et leurs foyers occidentaux, en utilisant la tension créatrice entre la Russie et ses adversaires occidentaux. Mais comme leur a rappelé les dix années de prison de leur collègue Mikhaïl Khodorkovski, ils n’ont jamais été en sécurité.

La situation est similaire en Chine, où le régime emprisonne ou fait disparaître occasionnellement des oligarques. Jack Ma, fondateur du conglomérat de commerce électronique Alibaba, vivait l’année dernière à Tokyo et enseignait dans diverses universités en dehors de la Chine. En bref, les autocraties réussissent mieux que les démocraties ou les États défaillants à maîtriser les oligarques. Le revers de la médaille est que le dirigeant autocratique devient souvent le principal oligarque du pays. Sa capacité à s’emparer des actifs de ses rivaux est en soi considérée comme une démonstration impressionnante de pouvoir politique. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane y est parvenu lorsqu’il a séquestré les hommes d’affaires les plus riches du royaume au Ritz-Carlton de Riyad en 2017.

En revanche, les barons américains de la technologie ont généralement construit leurs plateformes avant même que leur gouvernement ne comprenne ce qu’ils faisaient. Mais une fois riches, ils ont été confrontés toute leur vie au même fardeau que leurs frères post-soviétiques : ce que Jeffrey Winters, un autre spécialiste des oligarques, appelle la « défense de la richesse ».

Chaque oligarque cherche toujours d’où viendra la prochaine menace pour son argent (ou sa vie). Les milliardaires américains de la technologie vivent dans la crainte que Washington ou Bruxelles ne brisent leurs quasi-monopoles. Alors que les anciens oligarques soviétiques recherchent les faveurs du gouvernement, les oligarques occidentaux veulent que les gouvernements les laissent tranquilles.

Les barons de la Silicon Valley pensent peut-être sincèrement que leur libertarisme est bon pour le monde. Comme l’a écrit Jack London : « La grande force motrice des oligarques est la conviction qu’ils font le bien. » Mais cela peut les amener à intervenir dans la démocratie. Jonathan Taplin écrit dans son nouveau livre La fin de la réalité: « Afin de maintenir leur domination, les Big Tech ont besoin d’une impasse politique. » Son idéal est un Congrès polarisé qui ne parvient à s’entendre sur aucune réglementation. Le prochain combat des Big Tech pourrait être d’empêcher une régulation efficace de l’intelligence artificielle.

Le rôle de Trump dans la prise du Capitole américain vient d’un ancien manuel de jeu. Historiquement, les oligarques avaient tendance à constituer des armées privées.

Dans une démocratie, les oligarques sélectionnent souvent les candidats politiques grâce à des dons. Tout comme les oligarques russes ont fait réélire Boris Eltsine en 1996, Peter Thiel a soutenu Donald Trump en 2016. Les oligarques peuvent également façonner l’opinion en finançant les médias, les groupes de réflexion et les universités (la méthode préférée de Charles Koch) et via des plateformes telles que Facebook. Albert Einstein a observé : « Une oligarchie du capital privé ne peut être efficacement contrôlée, même par une société politique démocratiquement organisée, car dans les conditions actuelles, les capitalistes privés contrôlent inévitablement, directement ou indirectement, les principales sources d’information. »

Musk a exhorté ses partisans à voter républicain lors des élections de mi-mandat américaines de l’année dernière. Désormais une voix toujours de droite, qui a qualifié les Démocrates de « parti de la division et de la haine », il soutiendra probablement Trump à la présidence l’année prochaine.

