La formation des Navy SEALs en proie à des problèmes omniprésents, selon une enquête après la mort d’un marin

WASHINGTON (AP) – Le programme de formation des Navy SEALs est en proie à des échecs généralisés dans les soins médicaux, à une mauvaise surveillance et à l’utilisation de médicaments améliorant les performances qui ont augmenté le risque de blessures et de décès pour ceux qui cherchent à devenir des commandos d’élite, selon un enquête déclenchée par le décès d’un marin l’an dernier.

La surveillance et les soins médicaux étaient « mal organisés, mal intégrés et mal dirigés et mettaient les candidats en danger », a conclu le rapport de près de 200 pages compilé par le Naval Education and Training Command.

Le rapport très critique indique que les failles du programme médical « ont probablement eu l’impact le plus direct sur la santé et le bien-être » des candidats SEAL et « en particulier » sur Kyle Mullen, le marin décédé. Il a déclaré que si les lacunes avaient été corrigées, sa mort aurait peut-être pu être évitée.

L’enquête a également approfondi le problème de longue date des marins utilisant des stéroïdes et des drogues interdites similaires alors qu’ils tentent de réussir le cours de qualification SEAL. Le rapport recommande des tests beaucoup plus robustes pour les médicaments – une décision que la Marine et l’armée en général ont mis du temps à faire – et une meilleure éducation des militaires afin d’empêcher leur utilisation.

Mullen s’est effondré et est décédé d’une pneumonie aiguë quelques heures seulement après avoir terminé le test exténuant de la semaine de l’enfer l’année dernière. Un rapport publié en octobre par le Naval Special Warfare Command a conclu que Mullen, 24 ans, de Manalapan, New Jersey, est mort « dans l’exercice de ses fonctions, et non à cause de sa propre inconduite ».

Il a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de médicaments améliorant la performance, mais qu’il avait une hypertrophie cardiaque qui a contribué à sa mort. Le rapport indique cependant qu’il n’a pas été testé pour certains stéroïdes car les échantillons de sang et d’urine nécessaires n’étaient pas disponibles, et que plusieurs flacons de médicaments et de seringues ont ensuite été retrouvés dans sa voiture.

Sa mort a mis en lumière le test brutal qui pousse les candidats SEAL à leurs limites. Pendant le test de cinq jours et demi, qui implique la démolition et la survie sous-marines de base et d’autres tactiques de combat, les marins ne sont autorisés à dormir que deux fois, pendant des périodes de deux heures seulement. Il teste la force physique, mentale et psychologique ainsi que les compétences en leadership, et est si exténuant qu’au moins 50% à 60% ne le terminent pas.

Les chefs de la marine ont mené de multiples examens et enquêtes à la suite de sa mort, et ce dernier rapport fait une longue série de recommandations pour des changements dans le personnel et la formation des soins médicaux et dans le dépistage des drogues.

Le contre-amiral Keith Davids, qui dirige le Naval Special Warfare Command, a déclaré que la Marine tirerait des leçons de la tragédie et prenait déjà des mesures pour éviter que cela ne se reproduise.

« Notre efficacité en tant que force d’opérations spéciales maritimes de la Marine nécessite une formation exigeante et à haut risque », a déclaré Davids dans un communiqué. « Bien que rigoureuses et extrêmement exigeantes, nos formations doivent être menées avec un engagement indéfectible envers la sécurité et la précision méthodique. »

Il a déclaré que le commandement « honorera la mémoire du marin Mullen en veillant à ce que l’héritage de notre coéquipier décédé nous guide vers le meilleur programme de formation possible pour nos futurs Navy SEALs ».

Le représentant américain Chris Smith, RN.J., a déclaré dans un communiqué que l’enquête « a révélé une culture qui a besoin d’un changement radical, et la Marine a donné toutes les indications qu’elle mettra en œuvre de sérieux changements pour remédier à la structure de commandement extrêmement défectueuse et à l’échec après échec qui a conduit à la mort de Kyle.

Smith a été informé de l’enquête jeudi avec la mère de Mullen, Regina, une infirmière autorisée qui a juré de travailler pour imposer des changements afin de s’assurer que cela n’arrive pas à une autre famille.

« En regardant les échecs flagrants qui se sont produits, il doit y avoir une responsabilité sérieuse », a-t-elle déclaré. « La prochaine étape de la responsabilité est celle sur laquelle je me concentre. »

Le commandement a déjà pris des mesures pour réviser les procédures, ajouter du personnel médical et améliorer leur formation, en particulier sur les problèmes cardiaques et respiratoires couramment observés pendant la Hell Week. Les commandants effectuent également davantage de tests de dépistage de drogues et de dépistages cardiaques.

Le dernier rapport note que les forces d’opérations spéciales sont régulièrement tenues de mener des opérations militaires à haut risque et nécessitent donc une formation exigeante. Mais il a déclaré que les instructeurs SEAL ces dernières années semblaient se concentrer sur l’élimination des candidats, plutôt que sur l’enseignement ou le mentorat. Pour aggraver ce problème, selon le rapport, les candidats étaient souvent réticents à demander des soins médicaux, car ils seraient considérés comme faibles et pourraient les faire retirer du cours ou retarder leur achèvement. Selon la Marine, environ 888 candidats SEAL sont considérés chaque année, et l’objectif est d’en obtenir 175.

La « capacité à poursuivre l’entraînement malgré l’inconfort et une condition physique dégradée était considérée comme un trait positif par les instructeurs et cela était compris par les candidats », indique le rapport.

En conséquence, les candidats poussaient et ne parlaient pas au personnel médical ou aux dirigeants des blessures, et il y avait des pressions pour qu’ils utilisent des drogues pour les aider à continuer.

L’utilisation de substances améliorant la performance est un problème persistant. Des enquêtes en 2011, 2013 et 2018 sur l’utilisation présumée de stéroïdes par des candidats SEAL ont conduit à des mesures disciplinaires et à des demandes de tests renforcés.

L’utilisation du test des follicules pileux a été refusée au moins deux fois par les dirigeants de la Marine au cours de cette période. Les tests aléatoires pour les stéroïdes n’étaient pas autorisés par le ministère de la Défense. La Marine a demandé au département de faire une étude sur les tests et d’autoriser des tests aléatoires et des balayages de drogue, mais ces demandes n’ont pas été approuvées par le Pentagone. À la suite de la mort de Mullen, cependant, le commandement a commencé des tests supplémentaires.

Le nouveau rapport, cependant, suggère qu’il peut y avoir eu des messages contradictoires aux candidats. Dans un cas, il a noté que lors d’une discussion sur la politique avec la classe de Mullen, un instructeur, qui n’a pas été identifié, a dit aux marins que tous les types de personnes réussissaient le cours, y compris «les singes stéroïdes et les gars maigres et forts. N’utilisez pas le PEDS, c’est de la triche et vous n’en avez pas besoin. Et quoi que vous fassiez, ne vous faites pas prendre avec eux dans votre caserne.

Le rapport indique qu’après un « silence gênant », l’instructeur a ajouté, « c’était une blague ». Il a déclaré que certains candidats l’avaient interprété comme une approbation implicite de l’utilisation de la drogue. Les casernes sont soumises à des inspections de routine, qui, selon le rapport, ont été effectuées environ une fois par semaine pendant le cours de Mullen, et il a noté plusieurs cas où des drogues ont été trouvées ou des marins ont admis leur utilisation.

Selon le rapport, Mullen a dit à sa mère qu’il envisageait d’acheter certains des médicaments améliorant la performance, « parce qu’il ne voulait pas être désavantagé puisque de nombreux autres candidats prenaient du PEDS ». Il a dit que sa mère l’avait encouragé à ne pas le faire. Le rapport détaille qu’en plus de la drogue dans sa voiture, son téléphone contenait également des SMS discutant de leur utilisation et des tentatives d’achat.

Le rapport a conclu que la mort de Mullen n’était pas « imprévisible », notant que les candidats avaient demandé un traitement médical pour une pneumonie 11 fois en 2021 et au début de 2022, et qu’il y avait eu 112 visites pour d’autres problèmes similaires.

Trois officiers de la marine ont reçu des lettres administratives « non punitives » à la suite de la mort de Mullen. Le capitaine de vaisseau Brian Drechsler, qui était commandant du Naval Special Warfare Center, a reçu une lettre et a été retiré de son travail ce mois-ci. Le capitaine Brad Geary, commandant du commandement de l’entraînement de base de la guerre spéciale navale, et un médecin-chef anonyme ont également reçu des lettres. Le rapport ne nomme jamais le médecin militaire, mais note un certain nombre de préoccupations concernant son commandement.

Lolita C. Baldor, L’Associated Press