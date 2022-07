Le premier groupe de ce qui deviendra près de 10 000 militaires a été accueilli par le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace

La première cohorte de troupes ukrainiennes est arrivée au Royaume-Uni pour suivre une formation militaire spécialisée, avec jusqu’à 10 000 militaires qui devraient participer au programme dans les mois à venir. Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a personnellement accueilli les soldats.

Selon un communiqué publié samedi par le ministère britannique de la Défense, des militaires ukrainiens ont rencontré le plus haut responsable militaire plus tôt cette semaine.

Wallace a décrit le programme de formation comme la prochaine phase du soutien britannique à l’armée ukrainienne.

“En utilisant l’expertise de classe mondiale de l’armée britannique, nous aiderons l’Ukraine à reconstruire ses forces et à intensifier sa résistance alors qu’elle défend la souveraineté de son pays et son droit de choisir son propre avenir,», a proclamé le secrétaire.

Selon les propres estimations du ministère de la Défense, Londres a jusqu’à présent dépensé plus de 2,3 milliards de livres sterling (2,7 milliards de dollars) en aide militaire pour “soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion non provoquée de la Russie.”

Environ 1 050 membres du personnel britannique dispenseront la formation dans un certain nombre d’endroits non divulgués à travers le Royaume-Uni, chaque cours durant plusieurs semaines.

Selon le ministère, le programme a été spécialement conçu pour «donner aux recrues volontaires avec peu ou pas d’expérience militaire les compétences nécessaires pour être efficaces au combat de première ligne.”

Parmi les domaines de connaissances abordés dans le cours figurent le maniement des armes, les premiers soins sur le champ de bataille, l’artisanat de campagne, les tactiques de patrouille ainsi que le droit des conflits armés.

Pour s’assurer que les troupes ukrainiennes connaissent bien les armes qu’elles utiliseront pendant l’entraînement, Londres avait «rapidement acquis« Fusils d’assaut de type AK. Les autres équipements nécessaires, tels que casques, gilets pare-balles, uniformes de campagne et bottes, sont également fournis par le pays hôte.

La déclaration a souligné que la Grande-Bretagne «a une longue histoire de soutien au personnel de service ukrainien,» ayant assuré la formation de quelque 22 000 militaires entre 2015 et 2022.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Petro Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.