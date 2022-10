La formation de Man City à Liverpool défaite contestée par Gary Neville et Jamie Carragher | Nouvelles du football

Quel système Manchester City a-t-il joué en possession contre Liverpool? Liverpool a-t-il arrêté Kevin De Bruyne à la source, ou City manquait-il d’un homme sur le flanc droit ? Gary Neville et Jamie Carragher ont échangé des points de vue opposés sur Super dimanche – mais qui avait raison ?

Le but sensationnel de Mohamed Salah en seconde période a divisé les équipes à Anfield, mais il y avait une division dans le studio après le coup de sifflet à plein temps alors que Carragher félicitait Liverpool pour avoir étouffé Kevin De Bruyne – mais Neville n’était pas d’accord et a blâmé le système de City.

Gary Neville et Jamie Carragher ne sont pas d’accord sur la formation de Manchester City contre Liverpool et analysent les performances “silencieuses” des stars régulières Kevin De Bruyne et Erling Haaland



Guardiola a choisi de commencer avec trois défenseurs centraux pour la première fois en Premier League cette saison – avec De Bruyne aux côtés d’Ilkay Gundogan derrière Erling Haaland.

Pep Guardiola a déployé un système 3-4-2-1 pour la première fois en Premier League cette saison





“Les deux fois où De Bruyne a eu du temps sur le ballon, il a trouvé Haaland en première mi-temps”, a déclaré Carragher. “Haaland ne marque pas et l’autre était le but refusé – une passe brillante.

Kevin De Bruyne donne une tête à Erling Haaland





“Je pense que c’est parce que Liverpool a empêché City d’avoir de l’espace et du temps sur le ballon, car si vous y arrivez, De Bruyne livre toujours.”

Les statistiques confirment certainement cela: Liverpool a excellé dans toutes les mesures défensives clés contre les champions en titre et a presque doublé sa moyenne de la saison pour les plaqués par match. En termes de rythme de travail, Liverpool a parcouru 118,59 km – une distance dépassée une seule fois par l’équipe de Klopp au cours des trois dernières campagnes de championnat.

Liverpool était également sensiblement plus profond que d’habitude. Les deux équipes ont traditionnellement ouvert la voie pour jouer des lignes hautes, mais la séquence de passes moyenne des Reds a commencé à seulement 34 m de leur propre but.

Intensité de Liverpool Liverpool a parcouru 118,6 km contre Man City – seul Tottenham a couru plus loin dans un match de Premier League cette saison, parcourant 119,4 km contre Leicester en septembre

Pour mettre cela en contexte, c’est 14 m plus profond que la moyenne de Liverpool contre Crystal Palace en août. En fait, c’est le plus profond qu’ils aient joué en Premier League depuis qu’ils ont joué contre City il y a près de trois ans en 2019.

Liverpool n’avait en moyenne que trois joueurs de champ dans sa propre moitié de terrain lors des huit derniers matches de championnat, mais en moyenne avec huit contre Man City dimanche





Cependant, Neville n’était pas d’accord et a suggéré que le système de City ait isolé De Bruyne : “Je ne suis pas sûr de [Carragher’s point].

“Écoutez, qui sommes-nous pour nous asseoir ici et critiquer Pep Guardiola ? [But] l’espace pour De Bruyne est toujours créé quand Cancelo [is slightly behind him and wide] et un autre joueur [is out wide, in front of Cancelo]. Puis la balle part [to the advanced wide player] et De Bruyne fait cette course.

Joao Cancelo (RWB) et Kevin De Bruyne (RAM) étaient seuls sur le bon canal





“De Bruyne n’avait aucun joueur à l’extérieur sur cette dernière ligne. Cancelo joue comme un arrière droit, ce qui signifiait qu’il manquait également une passe – ils avaient donc une option courte de ce côté. City a toujours un triangle de chaque côté. , ce qui signifie que ces [free the channel] pour les courses de De Bruyne.

La visualisation de gauche montre les passes effectuées par Kevin De Bruyne, tandis que la visualisation de droite montre les passes reçues et révèle que le Belge a reçu beaucoup moins de passes du canal droit que d’habitude.





“City a joué avec un arrière cinq en possession, ils en avaient trois à l’arrière, deux [wide] et les boîtes au milieu de terrain – où De Bruyne était l’homme à l’intérieur – mais il n’a pas fait retirer l’arrière latéral de Liverpool.”

Carra n’est pas d’accord avec le dos cinq en possession

Carragher: Ils n’ont pas joué avec un back five avec le ballon, ils ne l’ont pas fait !! Ils avaient un arrière trois, Cancelo était à droite, Foden à gauche. Un milieu de terrain et trois à l’avant.

Néville: Ce n’était pas comme ça. Qui était sur l’aile droite ?

Carragher: Annuler

Néville: Aucune chance! Il était plus profond qu’un ailier droit ne le serait normalement, à des kilomètres de profondeur. Nous devrons le regarder en arrière.

Carragher: Que faites vous demain?

Néville: Je vais le regarder en arrière!

Neville réitère le blanc du flanc droit

Neville a ensuite clarifié son point de vue : “Cancelo serait normalement [slightly behind De Bruyne and wide] et Mahrez, ou Foden, serait [out wide in front of Cancelo].

“Ils n’avaient que De Bruyne et Cancelo là-dessus [right] côté. Deux joueurs contre trois normalement. C’est incontestable, où que vous pensiez que Cancelo a joué. Ils avaient un homme à court de ce côté-là, ce qui, je pense, a laissé De Bruyne légèrement isolé dans ce chenal.

“Cela signifiait que (Andy) Robertson pouvait jouer plus étroitement, car le joueur large est revenu. Je pense que cela a coûté à City, en termes de De Bruyne. Obtenir l’espace qu’il aurait normalement fait.”

Comme le montre le graphique ci-dessous, City était certainement léger sur les combinaisons de passes dans le canal droit, avec Cancelo et De Bruyne complètement isolés en tant que seuls joueurs de City occupant ce flanc dans la moitié adverse.

Ce graphique montre des échanges de passes communs, avec des flèches épaisses indiquant plus de passes, et révèle que les combinaisons de Man City étaient fortement biaisées sur le flanc gauche, tandis que Cancelo et De Bruyne étaient isolés sur la droite.





En effet, cela semblait être un stratagème tactique pour cibler le canal droit de Liverpool, où James Milner s’est battu avec Phil Foden et s’est imposé.

Image:

En résumé, les statistiques fournissent des preuves à l’appui des opinions des deux experts, Liverpool excellant défensivement, Cancelo jouant légèrement plus profondément qu’un ailier droit régulier à City et De Bruyne étant légèrement isolé sur un flanc droit stérile.