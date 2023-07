La formation canadienne dévoilée pour la prochaine Coupe du monde féminine

L’entraîneure canadienne Bev Priestman a nommé sa formation finale pour la Coupe du monde féminine de la FIFA dimanche, reconnaissant les victoires et les défaites sur le front des blessures avant le tournoi à 32 équipes qui s’ouvrira le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande.

En raison des points d’interrogation sur la santé, Priestman a attendu pratiquement la dernière minute pour annoncer son équipe, juste avant la date limite de lundi de la FIFA.

« Je suis fier de nommer cette formation dynamique et passionnante de 23 joueurs », a déclaré l’entraîneur de 37 ans dans un communiqué. « Je sais que chaque personne a tout donné pour faire partie de cette équipe. C’est un excellent mélange de vétérans, de joueurs expérimentés et de nouveaux joueurs qui peuvent tous apporter quelque chose de différent cet été. »

Les Canadiens, champions olympiques au septième rang, sont actuellement au camp sur la pittoresque Gold Coast australienne pour préparer leur match d’ouverture du tournoi le 20 juillet contre le Nigéria, numéro 40, à Melbourne. Le Canada se dirigera ensuite sur 2 700 kilomètres vers l’ouest jusqu’à Perth pour affronter l’Irlande (22e) le 26 juillet avant de retourner à Melbourne pour terminer le match du groupe B contre l’Australie (10e) le 31 juillet.

Le concours se déroule jusqu’au 20 août dans neuf villes hôtes d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Les Canadiens, qui se sont battus hors du terrain avec Canada Soccer pour obtenir un accord de travail, mèneront leur campagne entièrement en Australie sous le tirage au sort.

Scott et Beckie manquent coupés avec des blessures

Les deux plus gros points d’interrogation étaient la milieu de terrain Desiree Scott et l’attaquante Nichelle Prince. Scott s’est blessé au genou à la fin de la saison 2022 et a nécessité une intervention chirurgicale tandis que Prince se remettait d’une blessure à Achille.

Scott, 35 ans, vétéran des Coupes du monde 2011, 2015 et 2109, n’a pas fait partie de l’alignement. Le milieu de terrain défensif au nez dur dont le surnom est The Destroyer, a remporté 186 sélections pour le Canada et est capitaine du Kansas City Current de la NWSL.

Prince, 28 ans, un attaquant rapide du Houston Dash avec 90 sélections, a fait la coupe.

La défenseure Jade Rose, une étoile montante à seulement 20 ans, a été forcée de se retirer du camp d’avant-tournoi en raison d’une blessure.

Janine Beckie manquera également la Coupe du monde après avoir subi une opération au genou. L’attaquante influente et polyvalente, qui s’est déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit en mars lors d’un match préparatoire des Portland Thorns, compte 36 buts en 101 apparitions pour le Canada.

« Je suis naturellement dévasté pour les joueurs qui ont raté, en particulier à cause de blessures, mais je sais que chaque joueur sera avec nous tout au long de notre voyage et a joué un rôle central pour nous amener à ce point », a déclaré Priestman.

Aperçu de la Coupe du monde féminine du Canada, réaction de Christine Sinclair et de la Gold Cup

Les blessures ont offert un sursis au défenseur Gabby Carle, qui n’avait pas été initialement invité au camp d’avant-tournoi. Carle, 24 ans, qui faisait partie de l’équipe canadienne médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, a remporté 24 sélections.

La milieu de terrain Marie-Yasmine Alidou et l’attaquante Clarissa Larisey, également invitées au camp, n’ont pas fait partie de l’alignement final.

L’attaquante Deanne Rose fait partie de la liste finale malgré une longue absence en raison d’une blessure à Achille, mais a vu une brève action avec Reading à la fin de la saison du club anglais.

Les défenseurs Shelina Zadorsky et Jayde Riviere ont également enduré des problèmes de maladie/blessure cette saison, mais se sont rétablis à temps pour assurer leur place sur la liste.

Les blessures ont signifié que Priestman n’a pas été en mesure d’aligner un 11 cohérent avant le tournoi. Les Canadiennes ont joué pour la dernière fois le 11 avril, lorsqu’elles ont perdu 2-1 contre la France, no 5, au Mans.

Le Canada disputera un dernier match de mise au point contre l’Angleterre, no 4, vendredi, à huis clos. Les deux équipes pourraient se rencontrer à nouveau en huitièmes de finale du tournoi.

Sinclair prêt pour sa 6e participation à la Coupe du monde

La capitaine Christine Sinclair participera à sa sixième Coupe du monde après avoir fait ses débuts à la vitrine du soccer en 2003. Elle a aussi participé à quatre Jeux olympiques et deux Jeux panaméricains.

Le joueur de 40 ans de Burnaby, en Colombie-Britannique, est le meilleur buteur de tous les temps au monde avec 190 buts en 323 matches seniors, dont 310 titularisations. Sinclair a marqué lors de chacune de ses cinq participations précédentes à la Coupe du monde.

Parmi les autres vétérans figurent Sophie Schmidt (221), Kadeisha Buchanan (131 sélections), Ashley Lawrence (117), Jessie Fleming (115), Allysha Chapman (96), Adriana Leon (96), Prince (90), Zadorsky (89) et Quinn (89 ans), qui porte un seul nom.

Schmidt, 35 ans, a déclaré qu’elle prendrait sa retraite du football international après le tournoi, sa cinquième Coupe du monde.

Buchanan, Chapman, Fleming, Lawrence et Leon participeront chacun à leur troisième Coupe du monde.

Teens Smith et Awujo gagnent une énorme opportunité

Les jeunes de la liste comprennent le milieu de terrain de 18 ans Olivia Smith (deux sélections) et le milieu de terrain de 19 ans Simi Awujo (six sélections).

Smith, une étudiante de première année à Penn State qui envisage d’écourter sa carrière universitaire pour devenir professionnelle, avait 12 ans lorsqu’elle a fait ses débuts dans le programme jeunesse canadien en 2017 sous Priestman. Smith, un ajout tardif au camp pré-tournoi, a aidé le Canada à se qualifier pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA avec une victoire de 5-3 sur le Costa Rica en juin.

Awujo, un étudiant de deuxième année à l’USC, a représenté les États-Unis au niveau des jeunes avant de changer d’associations nationales pour jouer pour le Canada. En décembre, elle a été nommée Jeune joueuse de l’année de Canada Soccer.

Ni l’une ni l’autre n’est née lorsque Sinclair, à sa deuxième sortie chez les seniors, a marqué son premier but pour le Canada en mars 2000 lors d’une défaite 2-1 contre la Norvège à la Coupe de l’Algarve.

L’équipe a un âge moyen de 27 ans avec un total combiné de 1 745 sélections (avec Sinclair et Schmidt représentant 544 d’entre eux). La gardienne Lysianne Proulx est la seule membre non capée de l’équipe.

Treize des 23 jouent leur football de club en Europe dont neuf en Angleterre, dont Buchanan, Fleming et Lawrence de Chelsea et Sabrina D’Angelo et Cloe Lacasse d’Arsenal.

Sinclair, capitaine de Portland, est l’un des huit joueurs de la NWSL.

Dix-sept des 23 faisaient partie de l’alignement de la Coupe du monde 2019, rejoints par Awujo, Lacasse, Smith, Proulx, la défenseure Vanessa Gilles et l’attaquante Evelyne Viens. Les Canadiens sont sortis en huitièmes de finale il y a quatre ans en France, battus 1-0 par la Suède.

Le Canada a vengé cette défaite en battant les Suédois 3-2 lors d’une séance de tirs au but lors de la finale olympique de Tokyo.

Composition du Canada pour la Coupe du monde

Gardiens :

Sabrina D’Angelo, Welland, Ont., Arsenal (Angleterre)

Lysiane Proulx, Boucherville, Qc, SCU Torreense (Portugal)

Kailen Sheridan, Whitby, Ont., Vague de San Diego (NWSL)

Défenseurs :

Kadeisha Buchanan, Chelsea (Angleterre)

Gabrielle Carle, Lévis, Québec, Washington Spirit (NWSL)

Allysha Chapman, Courtice, Ont., Houston Dash (NWSL)

Vanessa Gilles, Ottawa, Olympique Lyonnais (France)

Ashley Laurent, Caledon East, Ont., Chelsea (Angleterre)

Jayde Rivière, Markham, Ontario, Manchester United (Angleterre)

Shelina Zadorsky, Kitchener et London, Ont., Tottenham Hotspur (Angleterre)

Milieux de terrain :

Simi Awujo, Atlanta, États-Unis

Jessie Fleming, Londres, Ontario, Chelsea (Angleterre)

Julia Grosso, Vancouver, Juventus (Italie)

Quinn, Toronto, OL Reign (NWSL)

Sophie Schmidt, Abbotsford, C.-B., Houston Dash (NWSL)

Milieux de terrain/Attaquants :

Christine Sinclair (capitaine), Maple Ridge, C.-B., Portland Thorns (NWSL)

Olivia Smith, Whitby, Ontario, Penn State

Attaquants :