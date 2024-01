La forêt LED « entrelacée » a également poussé au centre civique

Enlacé brille toujours la nuit au Golden Gate Park, mais certaines de ses pièces viennent de s’étendre à l’UN Plaza, et ces sculptures d’arbustes y seront illuminées tous les soirs dans un avenir prévisible.

Si vous avez visité l’incarnation de cette année du Enlacé Sculpture LED au Golden Gate Park. vous avez remarqué qu’il comporte le nouvel ajout éblouissant d’une méga-sculpture d’arbre de 30 pieds appelée Mère aînée qui domine le reste de l’installation. Mais en même temps, l’installation de cette année comporte moins de petites sculptures d’arbres et d’arbustes entourant cet arbre géant. Alors, où sont les petites sculptures ?

Certains d’entre eux se trouvent maintenant sur la UN Plaza du Civic Center. SF Rec and Park a annoncé dans un communiqué de presse jeudi que « à partir de vendredi soir, des éléments de l’installation lumineuse de l’artiste Charles Gadeken Prairie enlacée éblouira les visiteurs de l’UN Plaza avec une lumière et des couleurs changeantes.

Mais SFist est passé par l’UN Plaza jeudi soir, et le spectacle de lumière éblouissant est déjà opérationnel. Il s’agit d’un autre élément du projet de rénovation de la UN Plaza, qui vise à nettoyer la place connue pour ses caractéristiques peu recommandables.

“Je suis ravi que mon art au centre-ville puisse contribuer à ramener la magie au centre-ville de San Francisco”, Enlacé artiste Charles Gadeken raconte SFist. « UN Plaza a fière allure et je suis heureux de faire partie du changement. »

Ce n’est pas tout Enlacé prairie de sculptures d’arbres et d’arbustes actuellement installées sur la UN Plaza. Mais il s’agit de neuf sculptures d’arbustes, chacune dotée de centaines de lumières LED qui vibrent avec une gamme de combinaisons de couleurs en constante évolution chaque nuit une fois le soleil couché.

Et chaque arbuste est équipé d’un code QR qui permet aux visiteurs de contrôler et de jouer avec les couleurs des LED à l’aide de leur smartphone.

Il n’y a pas de date de fin spécifiée pour cela Enlacé s’afficher dans l’annonce des loisirs et des parcs. Tandis que le Mère aînée enlacée L’exposition à l’extérieur du Peacock Meadow du Golden Gate Park devrait rester exposée jusqu’au 28 avril.

La totalité de la Enlacé les pièces et les éléments sont produits dans un espace de fabrication de Bayview appelé la boutique de boîtes, qui est également le berceau des œuvres d’art bien connues des Flaming Lotus Girls et de Dana Albany. Malheureusement, le Box Shop a perdu son bail, mais travaille sur un campagne de financement pour acquérir un nouvel espace.

Bien sûr, les gens vont se moquer du fait que cette belle exposition va tout simplement être détruite au milieu du flou général qui définit l’UN Plaza tel que nous le connaissons depuis de nombreuses années. Mais cela fait maintenant trois mois que la place est transformée en un lieu de skateboard et de jeux. Et trois mois plus tard, nous n’avons pas vu le terrain de fitness, les tables de ping-pong, les échiquiers ou le baby-foot détruits. Cela dit, le Enlacé Les éléments contiennent des circuits électroniques que les autres nouvelles fonctionnalités du parc n’ont pas, nous verrons donc comment tout cela fonctionne.

Jusqu’à présent, cependant, la tentative de transformer UN Plaza en quelque chose d’un peu plus familial semble avoir au moins un succès marginal. Oh, bien sûr, il y a encore des sentiments douloureux à propos du marché de producteurs bihebdomadaire qui a été expulsé et contraint de déplacer un pâté de maisons vers Fulton Plaza. Et c’est juste. Mais avec l’ajout de ceux-ci Enlacé éléments, il ne fait aucun doute que la place est bien meilleure la nuit tombée.

