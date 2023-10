La « Forêt des rêves » des jardins Frederik Meijer est entièrement consacrée aux arbres | Choses à faire | Détroit

Cliquez pour agrandir Photo de courtoisie Hugh Hayden, « Cintres ».

Les jardins et parc de sculptures Frederik Meijer accueilleront bientôt une exposition d’œuvres liées aux arbres de 15 artistes.

Forêt de rêves : sculpture d’arbre contemporaine comprend des sculptures abstraites, certaines combinant l’anatomie humaine et celle des arbres pour nous aider à redécouvrir notre lien avec la nature.

« Nous sommes ravis de présenter cette somptueuse exposition qui célèbre la grandeur et la valeur des arbres », a déclaré Suzanne Ramljak, conservatrice en chef des jardins et parc de sculptures Frederik Meijer. « Même si les arbres sont essentiels à nos vies, nous avons tendance à les négliger en raison de leur familiarité et de leur omniprésence. La sculpture riche et surréaliste de Forest of Dreams nous aide à ouvrir les yeux sur ces merveilleux organismes.

Forêt de rêves se déroule du 20 octobre au 25 février. Il comprend les travaux d’Emilie Brzezinski, Louise Bourgeois, Nick Cave, Kim Cridler, Tom Czarnopys, Michele Oka Doner, Peter Frie, Hugh Hayden, Jim Hodges, Patrick Jacobs, Maya Lin, Robert Lobé, Roxy Paine, Rona Pondick et Ai Weiwei.

Meijer Gardens présentera également d’autres œuvres sur le thème des arbres de sa collection permanente dans l’ensemble du parc de sculptures pour accompagner l’exposition.

Plusieurs événements sont programmés en tandem avec l’exposition, notamment une promenade de sculptures avec la conservatrice de l’éducation artistique Amber Oudsema le 25 octobre, une discussion sur la façon dont les arbres ont été représentés comme substituts des humains dans la mode et l’art le 12 novembre, et une visite d’exposition avec Ramljak le 1er décembre.

Pour plus d’informations, voir meijergardens.org.

