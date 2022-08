La « forêt de pixels » sereine de Pipilotti Rist explore le chaos de nos vies numériques

Écrit par Rebecca Cairns, CNNHong Kong

Dans une pièce sombre au milieu de Hong Kong, il y a un nouveau répit de la ville animée. C’est une forêt – bien qu’elle ne ressemble en rien à la verdure dense qui recouvre les montagnes voisines.

Celui-ci brille. La soi-disant “forêt de pixels” est composée de 3 000 lumières LED, suspendues par des câbles en plastique qui se tordent comme des vignes, clignotant en rouge, bleu, vert, jaune et rose, en tandem avec la musique. Le sol noir brillant forme un lac vitreux qui reflète chaque cristal rugueux et scintillant, créant une sorte d’infini.

L’œuvre immersive de l’artiste multimédia Pipilotti Rist s’inspire de son expérience avec des lunettes de réalité virtuelle. Bien qu’elle ait dit qu’elle pouvait sentir la pièce autour d’elle, la femme de 60 ans “se sentait extrêmement seule”, se souvient-elle.

Rist examine le chaos interne de notre monde numérique à travers ce qu’elle appelle une “réalité virtuelle brute et brute” que les téléspectateurs peuvent toucher et explorer. En parcourant sa forêt de pixels, il est difficile de ne pas s’imaginer debout à l’intérieur d’un écran de téléphone ou d’ordinateur portable – ou de voir une sorte de beauté dans cette version décomposée et agrandie de notre monde numérique. L’expérience peut aider les visiteurs à reconnaître à quel point il est facile de se perdre dans la technologie.

“C’est parfois une illusion. Les gens pensent : “Oh, nous sommes totalement en contact”, mais en fait, être ensemble (en personne) est quelque chose de totalement différent”, a déclaré Rist.

L’installation fait partie de près de 50 de ses œuvres présentées lors de sa première exposition personnelle à Hong Kong, “Behind Your Eyelid”, qui présente trois décennies de travail à la galerie JC Contemporary. Dans ce document, Rist considère également les choses qui nous séparent et les façades que nous devons percer pour nous connecter les unes aux autres.

“J’essaie d’amener l’électronique devant ou hors de l’écran – pour l’amener davantage dans la pièce”, a déclaré Rist.

La lumière des endroits improbables

Né à Grabs, en Suisse, en 1962, Rist fait partie intégrante de la scène des arts visuels depuis les années 1980. Mais elle est entrée de manière inattendue dans la conscience dominante en 2016, lorsqu’il a été suggéré que le clip de Beyoncé “Hold Up” s’était inspiré de l’installation “Ever is Over All”.

Beyoncé n’a jamais officiellement crédité le travail de l’artiste de 1997 – qui représente un Rist insouciant en talons rouges et une robe bleue, sautant dans une rue en balançant une fleur rouge à longue tige – comme une source d’inspiration. La scène était immédiatement reconnaissable, cependant : une femme sautillant nonchalamment dans une rue bordée de voitures brisant des vitres, une batte de baseball à la main.

“Ever is Over All” (1997) est une vidéo à deux canaux : un côté montre des champs de fleurs, tandis que l’autre (photo) montre Rist sautant dans une rue bordée de voitures, une fleur à la main. Le crédit: CNN

Rist, qui crée son travail en collaboration avec une équipe de techniciens audio, lumière et vidéo, a été flattée par le signe de tête apparent. “J’ai pensé que c’était cool que des gens qui n’iront peut-être jamais à des expositions d’art aient soudainement la référence à un artiste vidéo”, a-t-elle déclaré. “Peut-être qu’ils ne savaient même pas que (‘Ever is Over All’) existe.”

La batte de baseball a apporté une “certaine agressivité” à la scène, a déclaré Rist – alors que sa propre fleur devenue arme était un commentaire plus ludique sur le pouvoir et l’autonomie des femmes, un thème clé dans le travail de Rist. Rist a même émis l’hypothèse qu’elle était attirée par le médium qu’elle avait choisi, l’art vidéo, parce que “ce n’était pas pris par les hommes”.

Alors que les femmes et les hommes figurent dans ses vidéos, les premiers dominent. Pourtant, elle récuse l’idée qu’elle a une préférence pour le profilage des femmes : “La structure du pouvoir est telle que nous prenons (les femmes) comme une exception. Pour moi, j’ai toujours essayé de dire : ‘Non, c’est l’humain.’ “

Dans son exposition à Hong Kong, des représentations de torses féminins sont suspendues au plafond, une touche Pop-Art sur les sculptures grecques et romaines. L’un est un maillot de bain jaune rigide, avec une petite télévision de style années 90 équilibrée dans l’entrejambe évidé, tandis qu’un autre a de la lumière émanant de l’endroit où les jambes devraient être.

L’installation vidéo de Rist “Digesting Impressions” (1993/2013) présente une vidéo en boucle diffusée sur une télévision à l’intérieur d’un maillot de bain. Le crédit: Rebecca Cairns / CNN

La lumière projetée des bassins est un motif courant dans l’art de Rist. (“C’est là que nous avons vu la lumière quand nous sommes sortis de nos mères”, a-t-elle expliqué.) Et son humour est également mis en valeur dans son chandelier de slip, qui joue avec le double sens de “lumière” signifiant à la fois briller et être léger .

“(Le bassin) est controversé pour nous, entre la honte et la passion et la puanteur et la joie”, a déclaré Rist, pointant l’idiome, “ne pas aérer son linge sale” et ce qu’il dit sur le fait de garder notre obscurité, nos problèmes et notre luttes, un secret. “J’ai voulu le rendre léger.”

Décoller les couches

À travers l’exposition sur trois étages, Rist présente son incroyable gamme : des œuvres vieilles de plusieurs décennies côtoient de nouvelles installations spécifiques au site, tandis que des salles immersives entières sont suivies d’écrans uniques. Dans un cas, un petit écran de la taille d’une balle de ping-pong est encastré dans le sol, montrant la vidéo en boucle de six minutes de 1994 “Selbstlos im Lavabad” (Selfless in The Bath Of Lava), mettant en scène une femme hurlante piégée dans un purgatoire ardent.

De nombreuses pièces ont été créées il y a des décennies, mais l’art de Rist est en quelque sorte “toujours adapté aux technologies les plus récentes”, a déclaré le commissaire de l’exposition Tobias Berger. Il met en lumière l’œuvre de 1996, “Sip My Ocean”, une vidéo à deux canaux qui, dans sa forme originale, aurait été diffusée sur un projecteur beaucoup plus petit. Maintenant, l’œuvre occupe deux murs, du sol au plafond, sur un écran de la taille d’une salle de cinéma. Les améliorations de la technologie audio ajoutent également une autre dimension aux œuvres, a ajouté Berger, “de sorte que même les anciennes œuvres de chaque exposition sont presque de nouvelles œuvres spécifiques au site”.

Le “Central Hong Kong Chandelier” (2021) côtoie “Big Skin” (2022), brouillant le banal et le fantastique. Le crédit: Rebecca Cairns / CNN

Commandée à l’origine en 2019, avant la pandémie, l’exposition a mis deux ans à se préparer. Mais Berger pense que l’isolement et l’anxiété de Covid-19 ont rendu le spectacle – et son thème récurrent de la connectivité humaine – plus pertinent que jamais. Rist elle-même a vécu l’isolement lors de la préparation de l’exposition, passant 21 jours en quarantaine l’année dernière afin d’entrer à Hong Kong et de se faire une idée de l’espace de la galerie.

Rist a créé deux œuvres entièrement nouvelles pour l’exposition. À l’extérieur, une projection massive transforme l’ancienne cour de la prison dans laquelle se trouve la galerie en une “clairière dans la ville”, où Rist espère que les gens se rassembleront et se connecteront en personne.

Et à l’intérieur, la nouvelle installation « Big Skin » relie la métaphore centrale de l’exposition : les membranes. Des “peaux” blanches semi-translucides sont suspendues au plafond, tandis que des projections vidéo représentant des galaxies et des paysages naturels – un mélange de séquences réelles et d’animations – jouent sur leurs surfaces. Comme des nuages ​​flottants, ils absorbent et émettent de la lumière, créant des ombres étranges alors même qu’ils montrent des scènes apaisantes de feuilles automnales.

Pour Berger, l’authenticité de l’art de Rist fait partie du charme – car, malgré son surréalisme, rien n’est généré par ordinateur. “Je pense que c’est ce qui fascine, pourquoi les gens sont si attirés par son travail : il n’y a rien de faux, tout est réel”, a-t-il déclaré.

“Water Tiger Color Balm” (2022) est une installation vidéo extérieure, créée pour l’espace extérieur de la JC Contemporary Gallery à Tai Kwun, Hong Kong. Le crédit: Tai Kwun

La dernière pièce, “L’appartement”, donne à une ancienne cellule de prison pour femmes l’apparence d’une maison : une table et des chaises, un canapé et un buffet, ainsi qu’un lit de jour, sont entourés d’un fouillis de bibelots intimes, dont beaucoup sont de Hong Kong et une peinture d’un artiste local. Mais les projections se déplacent dans l’espace comme des fantômes, une configuration plus étrange que familière.

Comme dans la forêt de pixels, Rist plonge le spectateur dans une combinaison onirique de lumières, de couleurs et de sons qui déjouent le quotidien. Elle donne du poids aux émotions et aux idées et, ce faisant, donne corps aux lignes invisibles qui nous relient.

“Nous sommes tellement plus similaires que nous ne sommes différents”, a-t-elle déclaré.

“Derrière ta paupière” est à l’affiche de JC Contemporary à Tai Kwun, Hong Kong, jusqu’au 27 novembre 2022.