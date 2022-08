La forêt de Nottingham, qui dépense beaucoup, fait sa marque lors du retour au sommet

L’expression «faire un Fulham» est entrée dans la langue vernaculaire du football britannique après une frénésie de dépenses en 2018 lorsque le club londonien nouvellement promu a dépensé environ 105 millions de livres (puis 134 millions de dollars) sur 12 nouveaux joueurs dans la fenêtre de transfert d’été.

C’était une dépense record pour un club promu dans une seule fenêtre et, avec le temps, a été accueillie avec dérision, principalement en raison de l’approche apparente de Fulham et du fait que cinq des signatures sont arrivées le jour de la date limite. Fulham a fini par être relégué avec cinq matchs à jouer, avec la pire différence de buts de toutes les équipes des cinq meilleures ligues européennes.

Comment, alors, l’histoire jugera-t-elle le chariot de Nottingham Forest cet été? Cela rend la folie de Fulham en 2018 avare.

Seize signatures (pour l’instant). Une dépense d’environ 150 millions de dollars. N ° 3 sur la liste des clubs les plus dépensiers d’Europe, derrière seulement Barcelone, à la marge, et Chelsea.

Parlez de faire votre marque après 23 ans hors de la première division anglaise. Et cela pourrait ne pas s’arrêter là pour les doubles anciens champions d’Europe, à une semaine du mercato.

Alors, comment le directeur de Forest, Steve Cooper, explique-t-il le mouvement de l’équipe sur le marché ?

“Nous n’avons pas eu le choix”, a-t-il déclaré.

En bref, Forest manquait de nombre et de joueurs de la qualité requise dans l’équipe pour faire face à la Premier League, après avoir langui dans les ligues inférieures d’Angleterre depuis 1999.

Quatre joueurs qui ont commencé pour Forest lors de sa victoire 1-0 contre Huddersfield lors de la finale des éliminatoires du championnat en mai ont été prêtés et sont immédiatement retournés dans leurs clubs parents. De nombreux membres de l’équipe étaient considérés comme tout simplement pas assez bons pour l’élite, d’autant plus que la promotion de Forest a été une surprise. C’était, après tout, une équipe qui a commencé la saison dernière avec un point lors de ses sept premiers matchs, son pire début de campagne en 108 ans.

“J’espère vraiment que tout le monde se demande pourquoi nous avons fait autant de signatures et pas seulement en publiant le récit” Forest a signé des tas de joueurs. Pourquoi?’ “, A déclaré Cooper après l’arrivée de la 16e signature du club de la fenêtre de transfert, Morgan Gibbs-White de Wolverhampton.

« Il y a eu une vraie logique derrière ça. Nous n’avons pas eu le choix. Cela ne me dérange pas de dire que nous aurions aimé continuer avec notre équipe de la saison dernière et faire quelques ajouts. Cela n’arrivera jamais.

L’ampleur de la frénésie a cependant été surprenante. Comme certains des noms dessus.

Jesse Lingard se démarque. Le milieu de terrain anglais avait le choix des clubs après l’expiration de son contrat à Manchester United, West Ham et Newcastle étaient parmi ceux liés, mais il a choisi Forest, qui lui paierait plus de 100 000 livres (120 000 $) par semaine.

L’ancien coéquipier de Lingard à United, Dean Henderson, a également déménagé au City Ground, en prêt, tandis que trois joueurs sont arrivés pour des frais de 20 millions de livres (23,7 millions de dollars) ou plus: Neco Williams de Liverpool, Taiwo Awoniyi de l’Union Berlin en Allemagne et puis Gibbs-White, un milieu de terrain offensif anglais qui n’a pas encore réalisé son potentiel et a été signé pour un record du club de 25 millions de livres (29,65 millions de dollars).

Le revirement est tel que de l’équipe de départ lors du match nul 1-1 à Everton samedi, seuls quatre étaient à Forest la saison dernière.

C’est certainement un pari du propriétaire de Forest, Evangelos Marinakis, un magnat grec qui a acheté une part majoritaire du club en 2017 pour aller de pair avec sa propriété du champion grec Olympiakos. Il semble vouloir rester en Premier League, car cela garantira à Forest au moins 100 millions de livres (118 millions de dollars) de cette saison et de la même saison prochaine, principalement en raison des énormes accords de diffusion mondiaux de la ligue d’une valeur d’environ 10 milliards de livres (11,8 millions de dollars). milliards) sur trois saisons.

Le fait que le club puisse étaler le paiement des frais de transfert sur la durée des contrats des joueurs contribue à la capacité de Forest à se conformer aux règles du fair-play financier. Et si l’équipe survit cette saison, Forest devra probablement équilibrer les livres lors des prochaines fenêtres de transfert, ce qui rendra les lourdes dépenses de cet été uniques.

La relégation garantirait sûrement une braderie, les goûts de Lingard et Henderson ne traîneront pas, mais Forest espère que cela n’arrivera pas, et le début de saison a été encourageant.

Après une défaite 2-0 au premier tour à Newcastle, Forest a battu West Ham 1-0 et ne s’est vu refuser la victoire à Everton que par un égaliseur tardif.

Tottenham visite le City Ground samedi et représentera le plus grand défi de Forest jusqu’à présent, du moins sur le terrain.

Parce que le défi auquel Cooper doit faire face pour créer une toute nouvelle équipe est quelque chose qu’il n’a jamais connu auparavant.

“Nous en profitons, c’est sûr”, a-t-il déclaré, “et nous y sommes définitivement confrontés parce que c’est une réalité.”

