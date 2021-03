Une nouvelle recherche stupéfiante menée par un groupe de plus de 30 scientifiques suggère que le bassin amazonien pourrait devenir un contributeur net au réchauffement climatique, et non au refroidissement, dans les prochaines années, si ce n’est déjà fait.

La profonde influence du bassin amazonien sur le climat mondial lui avait déjà valu le titre illustre, « les poumons de la Terre », mais des décennies d’incendies de forêt, de sécheresse consécutive et de défrichage, sous le terme générique de « déforestation », ont fait des ravages dans la région. .

Selon une étude récente, le bassin amazonien d’environ 7 000 000 km2 (2 700 000 milles carrés) libère désormais plus de gaz à effet de serre piégeant la chaleur qu’il n’en stocke dans ses plantes et ses sols, ce qui signifie qu’il est peut-être devenu un contributeur net à le réchauffement, pas le refroidissement, de la planète.

En d’autres termes, l’humanité ne peut plus compter sur le soi-disant «Poumons de la Terre» pour assainir l’air et compenser les émissions liées à la combustion de combustibles fossiles.

Aussi sur rt.com « La pollution refroidit la planète »: les verrouillages induits par une pandémie ont augmenté les températures mondiales en 2020

« Coupe [down] la forêt interfère avec son absorption de carbone; c’est un problème, » a déclaré l’écologiste et auteur principal Kristofer Covey du Skidmore College à New York.

«Mais lorsque vous commencez à regarder ces autres facteurs en plus du CO2, il devient vraiment difficile de voir comment l’effet net n’est pas que l’Amazonie dans son ensemble réchauffe vraiment le climat mondial.»

Au total, la vaste zone qui s’étend sur un territoire appartenant à neuf pays d’Amérique du Sud pourrait passer d’un puits de carbone à une source de carbone atmosphérique dès 2035, selon certaines estimations.

Le bassin amazonien émet actuellement plus de gaz qu’il n’en absorbe naturellement, et pas seulement du dioxyde de carbone (CO2) mais aussi de l’oxyde nitreux (N2O) et du méthane (CH4), qui se dégradent plus rapidement dans l’atmosphère mais emprisonnent jusqu’à 300 fois plus de chaleur par molécule pendant qu’ils flottent dans l’air.

Aussi sur rt.com Le monde est littéralement un endroit plus vert qu’il ne l’était il y a 20 ans, selon les données de la NASA

Les sécheresses récurrentes et prolongées dans la région réduisent la capacité du bassin à absorber et piéger le CO2 tout en augmentant la probabilité et la propagation éventuelle des incendies de forêt au fur et à mesure qu’ils se produisent, exacerbant encore le problème dans une boucle de rétroaction négative.

L’équipe de recherche admet librement qu’il existe un degré élevé d’incertitude dans leurs résultats en raison du manque d’informations de certaines sections du bassin amazonien qui disposent de leurs propres microclimats mais qui sont quasiment impossibles à atteindre et à analyser dans la même mesure que le sections couvertes par l’étude.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!