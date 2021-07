La forêt amazonienne libère désormais plus de carbone qu’elle n’en absorbe : étude

La forêt amazonienne émet plus d’émissions de carbone qu’elle ne peut en absorber, selon une nouvelle étude.

La forêt tropicale était autrefois un puits de carbone – ce qui signifie qu’elle absorbait plus de carbone qu’elle n’en libérait – mais elle représente désormais plus d’un milliard de tonnes d’émissions chaque année, principalement en raison des incendies de forêt et de la déforestation.

Le projet de recherche de neuf ans, publié mercredi, a été dirigé par l’Institut national brésilien de recherche spatiale en partenariat avec des scientifiques de plusieurs pays, dont les États-Unis, les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande.

Des drones ont collecté des échantillons pour mesurer les niveaux de carbone à quatre endroits à travers l’Amazonie, la longue période de l’étude permettant aux chercheurs de tenir compte des variations d’une année à l’autre des niveaux de carbone de la forêt.

Le bilan carbone – le bilan final entre les émissions et l’absorption de carbone – de l’Amazonie a montré qu’elle a rejeté 1,06 milliard de tonnes de CO2 dans l’atmosphère par an entre 2010 et 2018. Selon l’étude, 0,87 milliard de tonnes d’émissions sont venues de l’Amazonie brésilienne.

La combustion était la plus grande source d’émissions de carbone de l’Amazonie, selon la recherche, représentant 1,5 milliard de tonnes métriques d’émissions de carbone. S’il n’y avait pas d’incendies ou de déforestation, a noté l’agence, l’Amazonie éliminerait près de 0,5 milliard de tonnes métriques de carbone de l’atmosphère.