La Ford Mustang Mach-E GT 2024 surprend avec la dernière technologie Bluecruise

La Mustang Mach-E GT 2024 offre, outre une vitesse scandaleuse, une surprise positive avec la technologie d’assistance à la conduite semi-autonome Bluecruise de Ford.

Pour un bref rappel, j’ai tendance à me concentrer sur les ADAS, ou Systèmes avancés d’aide à la conduitelors de mes essais de véhicules électriques. Dans cette revue, je me concentrerai sur l’ADAS de la Mustang Mach-E GT 2024. Je viens de terminer l’essai routier du SUV électrique Ford dans le désert de Mojave où j’ai pu mettre Bluecruise à l’épreuve. (Les tests récents que j’ai effectués incluent également le General Motors Super Cruise Gen 2 et la dernière mise à jour Full Self Driving de Tesla).

Bluecruise partie 1 : Bluecruise est avant tout conçu comme une technologie d’assistance à la conduite mains libres pour les autoroutes principales. Ainsi, à Los Angeles, sur les autoroutes cartographiées par Bluecruise telles que la 5, la 405, la 118, la 101 et la 10, la voiture se conduira toute seule sans que vous ayez les mains sur le volant : le régulateur de vitesse adaptatif s’occupe du freinage et de l’accélération et BlueCruise s’occupe de la direction. Cela a très bien fonctionné pour moi sur l’Interstate 5 et la Highway 14, gérant la majeure partie de la conduite sur autoroute, aidée par le changement de voie automatique.

Croisière Bleue partie 2 : L’Interstate 5 et la Highway 14 au nord vous mèneront au désert de Mojave, où j’ai eu de nombreuses occasions de tester Bluecruise en mode tout-terrain (voir la vidéo ci-dessous). Le mode tout-terrain est crucial car il signifie que vous pouvez compter sur BlueCruise pour fonctionner sur des routes moins fréquentées – qui ne sont pas cartographiées – comme les routes à deux voies droites qui sillonnent le désert de Mojave. Essentiellement, ce mode est une technologie de centrage de voie (un peu comme celle proposée sur les Toyota Bz4x et Subaru Solterra – que j’ai également testées). Mais une très bonne. C’est un différenciateur majeur entre Bluecruise et General Motors Super Cruise Gen 2. Bien que le Super Cruise Gen 2 de GM offre une carte beaucoup plus grande que le Super Cruise Gen 1, il n’offre pas de technologie de centrage de voie pour les routes moins fréquentées où Super Cruise ne fonctionne pas. Considérez le centrage de voie comme un ADAS sans cartographie. La beauté du centrage de voie est qu’il peut être utilisé pratiquement n’importe où.

Le résultat : J’ai été très impressionné par Bluecruise car il propose des ADAS cartographiés et non cartographiés. Bien que Bluecruise ne soit pas Tesla FSDil offre un niveau élevé d’assistance à la conduite semi-autonome à prix inférieurs à FSD. Bluecruise comprend trois mois de service gratuit et les tarifs mensuels par la suite sont de 75 $ contre 99 $ pour le FSD. (Mise à jour : correction — Tesla FSD coûte 99 $ par mois et non 199 $ comme indiqué initialement.)

Quoi d’autre: (1) Vitesse : la Mach-E GT est incroyablement rapide et passe de 0 à 60 encore plus vite que la Lucid Air Pure, que j’ai testée il y a quelques mois. (2) Autonomie : elle a une autonomie décente pour un véhicule électrique hautes performances à 270 miles et offre des temps de charge CCS rapides. (3) C’est un SUV : une autre chose qui m’a surpris, c’est qu’il s’agit d’un vrai SUV – pas d’une berline comme la Mustang traditionnelle. Cela signifie beaucoup d’espace. (4) Mises à jour OTA : Ford s’engage à Mises à jour OTACela signifie qu’il s’engage à améliorer Bluecruise, ce sur quoi les constructeurs automobiles concurrents ne sont pas toujours cohérents avec leurs technologies ADAS.