La Ford Mustang Mach-E a un mile de fils dont elle n’avait pas besoin. C’est un gros problème

New York

CNN

—



Ford a montré cette semaine qu’il ne sera pas aussi facile pour les constructeurs automobiles traditionnels d’attraper Tesla dans la course pour construire le meilleur véhicule électrique, malgré ce que pensent les sceptiques de Tesla.

Le PDG de Ford, Jim Farley, a été assez franc sur les problèmes rencontrés par Ford lors du déploiement de ses modèles EV chauds, la Mustang Mach-E et le pick-up F-150 Lightning. Alors que les deux véhicules ont une longue liste de clients en attente, Farley a admis que Ford avait rencontré de nombreux problèmes avec leur production.

« Nous ne savions pas que notre faisceau de câbles pour Mach-E était plus long de 1,6 kilomètre que nécessaire. Nous ne savions pas qu’il pesait 70 livres de plus et que c’était [cost an extra] 300 $ la batterie », a-t-il déclaré lors d’un appel avec des investisseurs jeudi. “Nous ne savions pas que nous avions sous-investi dans la technologie de freinage pour économiser sur la taille de la batterie.”

Farley a déclaré que ces problèmes de coûts et d’autres signifiaient que Ford “laissait environ 2 milliards de dollars de bénéfices sur la table”.

C’est un signe que ceux qui prédisaient que Tesla perdrait bientôt son avantage en raison de la concurrence accrue dans les offres de véhicules électriques des constructeurs automobiles établis prenaient de l’avance sur eux-mêmes.

Ces constructeurs automobiles ont l’avantage naturel d’avoir des poches profondes, un vaste réseau d’usines et de canaux de vente, et plus d’un siècle d’expérience dans la conception, la construction et la vente de voitures. Mais cela ne signifie pas qu’ils peuvent se lancer dans la fabrication d’un véhicule électrique comme s’il s’agissait simplement d’une mise à jour d’une voiture ou d’un camion à essence qu’ils fabriquent depuis des décennies.

“Tesla est assis au sommet de la montagne des véhicules électriques que tous les autres constructeurs automobiles tentent de gravir”, a déclaré Dan Ives, analyste technologique chez Wedbush Securities. “C’est plus facile à dire qu’à faire.”

Tous les problèmes signalés par Ford ne sont pas liés à sa tentative de passer à une gamme de véhicules électriques plutôt qu’à des moteurs à combustion interne traditionnels.

Comme Farley l’a concédé lors de l’appel, “Ford a été le n ° 1 des rappels aux États-Unis au cours des 2 dernières années. De toute évidence, ce n’est pas acceptable.

Comme pratiquement tous les constructeurs automobiles mondiaux, Ford cherche à modifier radicalement sa gamme de véhicules, avec un objectif de 40 % de véhicules électriques purs d’ici 2030, contre seulement 3 % des ventes aux États-Unis l’année dernière. Il le fait en raison de la demande croissante des clients pour les véhicules électriques, pour répondre aux réglementations environnementales plus strictes dans le monde entier et également pour réduire les coûts de main-d’œuvre – les véhicules électriques nécessitent environ 30 % moins de main-d’œuvre à assembler qu’un moteur à combustion interne traditionnel. Mais le début de cette transformation ne s’est manifestement pas déroulé aussi facilement que Farley, ou les investisseurs, le souhaitent.

“Bien que nous fassions des progrès, c’est un travail difficile”, a déclaré Farley. “Comme pour toute transformation de cette ampleur, certaines parties se déplacent plus rapidement que prévu et d’autres prennent plus de temps.”

Farley a promis que Ford apprend des problèmes qu’il rencontre. Il dit que les leçons apprises rendront sa prochaine génération de véhicules électriques non seulement meilleure, mais plus efficace à construire. Mais il a été confronté à des questions d’analystes sur le moment où Ford pourra surmonter ces problèmes et avoir des marges bénéficiaires similaires à Tesla, qui vend régulièrement des voitures plus de 25% de plus qu’elles ne coûtent à l’entreprise.

“Peut-être qu’une autre façon de demander cela est, pensez-vous que vous pouvez vendre un multisegment électrique de 40 000 $ avec une marge brute de 20%?”, A demandé Rod Lache de Wolfe Research.

La bonne nouvelle pour les constructeurs automobiles traditionnels est qu’ils ont les moyens financiers, à la fois en espèces et en bénéfices continus, de leurs ventes de moteurs à combustion interne. GM vient de déclarer des bénéfices annuels records, hors éléments spéciaux. Ford a manqué de peu de le faire, malgré les résultats décevants du quatrième trimestre.

De nombreux analystes disent qu’ils s’attendent à ce que la majeure partie du marché des véhicules électriques soit finalement entre les mains des constructeurs automobiles traditionnels, qui investissent des dizaines de milliards pour effectuer le changement.

“Je pense que la majorité des constructeurs automobiles hérités détiendront une grande partie de la part de marché avec le temps”, a déclaré Eric Schiffer, PDG de la société de capital-investissement The Patriarch Organization, qui, selon lui, ne possède ni ne court-circuite les actions de Tesla. Mais Schiffer a déclaré que les faux pas des constructeurs automobiles établis et l’avance que Tesla a dans le domaine lui donneront une chance de croître jusqu’à 20 millions de véhicules par an à l’avenir, bien plus que le nombre total de véhicules, essence ou électrique, qu’aucun constructeur automobile n’a jamais vendu.

“Ce ne sont pas des faux pas [by established automakers] cela condamnera leur succès futur », a déclaré Schiffer. “Ils ne font que coûter des ressources et du temps futurs.”

Ford n’est pas le seul constructeur automobile traditionnel à avoir des problèmes avec ses premières offres de véhicules électriques. En 2021, General Motors a dû rappeler l’ensemble des 140 000 Chevrolet Bolts qu’elle avait construits, alors son seul véhicule électrique américain, en raison d’un risque d’incendie ; les ventes ont été interrompues jusqu’à ce que le problème puisse être résolu. Ils ont repris l’année dernière, mais GM s’est retrouvé avec des ventes totales de véhicules électriques aux États-Unis d’un peu moins de 40 000.

Ford est maintenant n ° 2 en termes de ventes de véhicules électriques aux États-Unis, mais c’est toujours loin derrière Tesla.

En 2022, les ventes de véhicules électriques de Ford aux États-Unis se sont élevées à un peu moins de 62 000, soit environ un dixième des ventes américaines de Tesla cette année-là. Tesla ne détaille pas le nombre de ses 1,3 million de ventes de véhicules électriques dans le monde aux États-Unis, mais son récent rapport annuel indique que la moitié de ses revenus provenaient des ventes aux États-Unis l’année dernière. Cela signifie environ 600 000 ventes de Tesla aux États-Unis pour l’année.