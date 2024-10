La Ford Mustang Mach-E 2025 lance BlueCruise avec changement de voie automatique

La Ford Mustang Mach-E 2025 apporte une baisse de prix

La Ford Mustang Mach-E 2025 lance une nouvelle version de BlueCruise

Plus d’options de personnalisation ajoutées pour le crossover électrique

Ford a annoncé lundi des changements à sa gamme Mustang Mach-E pour 2025, parmi lesquels un prix de départ plus bas.

La Mustang Mach-E 2025 sera mise en vente au début de l’année prochaine avec un prix de départ de 38 490 $y compris des frais de destination de 1 995 $, soit 3 400 $ de moins que le point de départ du modèle 2024.

Dans les deux cas, le prix de départ est pour un modèle Select avec propulsion arrière et batterie Standard Range de 72 kWh. Quiconque souhaite ajouter la transmission intégrale devra débourser 3 000 $ de plus. Le modèle Select peut également être mis à niveau avec une batterie à autonomie étendue de 91 kWh pour 8 200 $ supplémentaires, ce qui est élevé mais comprend également la transmission intégrale.

Les autres modèles incluent les modèles Premium, GT et Rally, dont le prix est respectivement de 41 990 $, 54 490 $ et 57 990 $. Tous les chiffres incluent la destination. Le Rally est une option robuste arrivée pour 2024.

Ford Mustang Mach-E Rallye 2025

Les estimations d’autonomie de l’EPA n’ont pas été publiées, mais pour la Mustang 2024 à propulsion arrière et batterie Standard Range, l’estimation s’élève à 250 miles. Le passage à la batterie Extended Range augmente l’estimation à 320 miles. Les estimations baisseront pour tous ceux qui optent pour la transmission intégrale, généralement d’environ 20 miles. Pour améliorer l’efficacité, en particulier par temps froid, Ford a installé une pompe à chaleur de série sur la Mustang Mach-E 2025.

Pour les amateurs de performances, il y a les modèles GT et Rally qui sont livrés de série avec la transmission intégrale et la batterie Extended Range. Ils embarquent également 480 ch.

Les nouvelles fonctionnalités ajoutées pour 2025 incluent la dernière version du système de conduite supervisée BlueCruise pour autoroutes, qui fait ses débuts sur la Mustang Mach-E. La nouvelle version 1.5 du système introduit des changements de voie automatiques et s’appuie sur la version 1.4 récemment annoncée qui a augmenté le temps pendant lequel BlueCruise peut fonctionner avant que le conducteur doive intervenir.

Ford Mustang Mach-E 2025 (Premium avec ensemble apparence sport)

BlueCruise peut déjà gérer les changements de voie, mais nécessite actuellement que le conducteur appuie sur le clignotant pour avertir le système. Avec la version 1.5, BlueCruise lancera désormais lui-même le changement de voie dans les situations où un véhicule qui précède roule plus lentement que la limite de vitesse définie, ou si un véhicule derrière se rapproche alors qu’il se trouve dans la voie de dépassement.

Ford a également introduit un ensemble d’apparence sport pour le modèle Premium, qui ajoute certains des éléments de design sportif normalement réservés à la GT, comme le traitement unique du carénage et de la calandre, les étriers de frein Brembo rouges, les surpiqûres rouges et les roues de 19 pouces avec peinture noir brillant.

Un nouveau pack Ford Connective a également été introduit. Cela ajoute un point d’accès Wi-Fi ainsi que diverses applications intégrées et un système de navigation doté de fonctionnalités telles que le planificateur de voyage EV, les destinations prédictives et le guidage routier. De nouvelles options de couleurs et de roues ont également été ajoutées pour 2025.