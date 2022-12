La Ford Mustang Dark Horse 2024 développe 500 chevaux au coup par coup

La Ford Mustang 2024 a fait ses débuts au Salon de l’auto de Detroit de cette année. L’un des changements les plus importants pour la Mustang de nouvelle génération est l’introduction du garniture Dark Horse prête pour la piste, qui promettait “environ” 500 chevaux lors des débuts du véhicule. Nous avons maintenant les chiffres de puissance réels, et oui, Ford était sur place avec son estimation.

Ford a annoncé cette semaine que la Mustang Dark Horse 2024 produira 500 chevaux et 418 livres-pied de couple. Cela fait du V8 du Dark Horse le V8 à aspiration naturelle le plus puissant que le constructeur automobile produit actuellement. Si vous voulez quelque chose de plus épicé, vous devrez chercher quelque chose avec un badge Shelby.

Afin de faciliter cette production d’énergie, Ford a amélioré son V8 de 5,0 litres de plusieurs façons. Le Dark Horse arbore un vilebrequin différent, des bielles forgées et des arbres à cames plus costauds. Considérant à quel point la conduite sur piste peut être un véritable ours pour un moteur, ces améliorations devraient faire chanter doucement le V8 alors que les propriétaires cognent constamment l’aiguille du tachymètre contre la ligne rouge.

Ford a également fourni des chiffres de puissance pour ses autres Mustangs 2024. Le V8 de la GT développe 480 ch et 415 lb-pi, mais l’échappement de performance actif en option du constructeur automobile augmente jusqu’à 486 ch. Que vous optiez pour une boîte manuelle à six rapports ou la boîte automatique à 10 rapports, le rendement demeure le même.

À l’autre bout de la gamme, nous avons la Mustang EcoBoost de base. Son moteur à essence I4 turbocompressé de 2,3 litres développe 315 ch et 350 lb-pi. Il offre également un échappement de performance en option, mais il ne semble pas modifier la sortie.

La Ford Mustang 2024 sera mise en vente à l’été 2023. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais il devrait arriver juste avant la mise en vente de la voiture.