Ford a dévoilé la Mustang 2024 évolutive mercredi soir à Detroit, et deux de ses caractéristiques exceptionnelles ne manqueront pas de divertir les passionnés et d’ennuyer leurs voisins. La Mustang de septième génération est disponible avec une fonction Remote Rev accessible via le porte-clés et un frein à main électronique conçu pour les dériveurs novices.

La fonction Remote Rev sera disponible sur les moteurs quatre cylindres EcoBoost et Coyote V8 de la Mustang. Cela fonctionne un peu comme le démarrage à distance traditionnel d’une voiture : maintenez enfoncé un bouton sur le porte-clés et le moteur commencera à tourner. La fonction utilise un profil RPM défini, de sorte qu’il sonnera et tournera de la même manière à chaque fois, mais les conducteurs peuvent appuyer sur le bouton encore et encore s’ils le souhaitent. Ce profil est différent pour les deux moteurs, de sorte que le régime de chaque groupe motopropulseur sonnera différemment.

Ensuite, il y a le frein à dérive électronique, qui est de série sur le pack Performance de la Mustang et est proposé avec les transmissions manuelle et automatique. Au lieu d’un petit interrupteur comme les freins de stationnement électroniques normaux, ce que possède la Mustang de base, le Drift Brake a une grosse poignée en métal et en cuir qui ressemble au frein à main d’une voiture de sport traditionnelle. Utilisable uniquement dans le mode de conduite Track de la Mustang, il dispose de paramètres préprogrammés pour aider les novices à améliorer leurs compétences et demande moins d’efforts à utiliser qu’un frein à main mécanique.

La nouvelle Mustang conserve également la fonction Line Lock du modèle sortant, ce qui rend extrêmement facile l’épuisement professionnel. Les autres caractéristiques de performance disponibles incluent un différentiel à glissement limité, de gros freins Brembo, une suspension adaptative MagneRide, un système d’échappement actif et des pneus plus collants. La Mustang 2024 arrivera chez les concessionnaires l’été prochain.