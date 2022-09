Ford a dévoilé la Mustang 2024 lors d’un événement qui a suivi le Salon de l’auto de Detroit mercredi, la qualifiant d’itération la plus excitante de la pony car à ce jour. Mais alors que le coupé et le cabriolet Mustang redessinés ont un nouveau look, des améliorations de performances et un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, il n’y a pas grand-chose qui fait vraiment bouger l’aiguille pour ce ‘Stang de septième génération.

Le design de la nouvelle Mustang est assez évolutif dans l’ensemble, avec un look plus simple et plus net qui s’adapte mieux à la nouvelle décennie. Il semble plus large bien qu’il ne grandisse pas en dimension, avec un grand talon arrière qui crée une ligne en forme de Z à l’arrière des portes, et la serre est plus basse et a un verre affleurant sur le coupé. Ford affirme que la Mustang 2024 a le coefficient de traînée le plus bas de toutes les Mustang tout en produisant plus d’appui. L’avant en forme de nez de requin donne à la Mustang un aspect froncé et ses phares à trois barres minces flanquent une large calandre hexagonale. L’arrière angulaire est la meilleure partie du nouveau ‘Stang, après avoir abandonné le panneau central noir de la voiture sortante pour un look plus propre avec des feux arrière à LED en forme de chevron placés dans la forme en queue de canard du hayon. La GT a une calandre et des prises d’air avant plus grandes et un évent de capot fonctionnel, mais sinon, chaque nouvelle Mustang se ressemble.

Gué



Les designers d’intérieur de Ford se sont inspirés des cockpits des avions de chasse, et c’est certainement plus moderne que les cabines Mustang précédentes, sans l’ancienne conception à double aile. Chaque Mustang est livrée en standard avec un groupe de jauges numériques de 12,4 pouces et un écran central de 13,2 pouces, avec la possibilité d’avoir les deux écrans intégrés ensemble dans un seul morceau de verre incurvé. Les bouches d’aération centrales sont positionnées sous l’écran, avec une rangée de boutons tactiles capacitifs en dessous. De nombreuses touches subtiles ont déplacé l’intérieur de la Mustang vers le haut de gamme, notamment un nouveau design de grain de plastique “bruit blanc” et davantage de palettes de couleurs et d’options de finition disponibles.

Bien que Ford affirme que la gamme de moteurs de la Mustang est toute nouvelle, ce ne sont en réalité que des versions mises à jour des anciens groupes motopropulseurs. Le moteur de base est toujours un 4 cylindres en ligne EcoBoost de 2,3 litres turbocompressé, qui, selon Ford, est à la fois plus puissant et plus efficace qu’auparavant. Le V8 Coyote de 5,0 litres de la GT a des améliorations telles que des boîtes à air doubles et des corps de papillon électroniques, un nouveau carter d’huile en acier et un nouveau collecteur d’échappement, et ce sera la Mustang à aspiration naturelle la plus puissante de tous les temps. Une boîte automatique à 10 vitesses est la seule option de transmission pour l’EcoBoost, mais une boîte manuelle à six vitesses est de série sur la GT. Les deux modèles bénéficient d’une nouvelle fonction Remote Rev, qui peut faire tourner le moteur à l’aide du porte-clés. Les plus grandes améliorations apportées au châssis et à la dynamique de la Mustang concernent la sensation de direction, qui, selon Ford, est grandement améliorée grâce à un rapport plus rapide, un nouveau porte-bagages et un certain nombre d’améliorations de la rigidité.

Gué



Les deux versions de la Mustang 2024 ont un pack Performance disponible, qui ajoute un renfort de tour avant et un différentiel à glissement limité ; la GT gagne également des conduits de frein et un refroidisseur d’huile moteur auxiliaire. Les fonctionnalités optionnelles supplémentaires du pack Performance Pack incluent un système d’échappement actif, une suspension adaptative MagneRide, des roues arrière plus larges, des freins Brembo plus grands et des sièges Recaro. Une autre caractéristique ajoutée par le pack Performance est un nouveau frein de stationnement électronique de performance, qui ressemble à un frein à main mécanique traditionnel et a été conçu pour la dérive.

Là où la nouvelle Mustang obtient vraiment une mise à niveau, c’est en termes de technologie. Ces doubles écrans sont alimentés par Unreal Engine, le même logiciel utilisé pour créer des jeux vidéo de la génération actuelle. Tout est hautement paramétrable. Un jeu de couleurs cuivre est la valeur par défaut, mais les conducteurs peuvent modifier les couleurs pour correspondre à l’éclairage intérieur ambiant. L’une des options de disposition de l’affichage du conducteur ressemble aux jauges classiques de Mustang, et il existe des options pour un écran « calme » qui n’affiche que quelques chiffres et plusieurs motifs axés sur les performances avec des affichages de type voiture de course. Les fonctionnalités disponibles incluent un chargeur sans fil, des ports USB pour les caméras de piste et la connectivité Amazon Alexa intégrée. Chaque Mustang 2024 est équipée d’un régulateur de vitesse adaptatif avec stop and go, d’une assistance à la direction évasive, d’une assistance au centrage de voie, d’un freinage d’urgence automatique à l’arrière et d’une reconnaissance des panneaux de signalisation. Les voitures Performance Pack bénéficient également de l’atténuation active des nids-de-poule, qui surveille les entrées dynamiques et ajuste la suspension en conséquence.

Gué



La Mustang sera également plus personnalisable que jamais. La gamme de couleurs au lancement comprend 11 nuances, dont deux sont nouvelles, et elle sera disponible avec un tas d’options de rayures et de graphiques différentes. Les clients peuvent désormais choisir parmi trois couleurs d’étriers de frein différentes, y compris Grabber Blue, et il existe une tonne de modèles de roues allant de 17 à 20 pouces. Ford proposera également des ensembles d’apparence comme la série Bronze Design, qui ajoute des roues en bronze, des badges et d’autres accents.

Ford affirme que la nouvelle Mustang sera mise en vente à l’été 2023 et que les prix devraient rester proches du prix de départ inférieur à 30 000 $ du modèle sortant. Bien qu’elle soit présentée comme une toute nouvelle voiture de septième génération, la Mustang 2024 ressemble plus à une révision en profondeur de la voiture de sixième génération, comme les modèles 1999 ou 2010. Les nouveaux coupé et cabriolet Mustang se sentent trop liés au passé au lieu de regarder vers l’avenir des voitures passionnées, en particulier lorsqu’ils sont confrontés au SUV électrique Mustang Mach-E de Ford. Cela ne devrait cependant pas avoir d’importance pour la clientèle de la Mustang, car les mises à niveau et les améliorations pour 2024 sont plus que suffisantes pour que cette pony car reste l’une des voitures de performance à essence abordables les plus performantes que vous puissiez acheter.