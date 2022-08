La Ford Escort de la princesse Diana se vend plus de 760 000 $ aux enchères

Diana a conduit la Ford Escort RS Turbo noire de 1985 pendant près de trois ans et a été régulièrement photographiée en train de l’utiliser lors de voyages dans les quartiers commerçants chics de Londres, Chelsea et Kensington.

Une version gonflée d’une voiture familiale populaire des années 80 qui appartenait autrefois à la princesse Diana s’est vendue pour près de 764 000 $ aux enchères, un record pour le modèle, après qu’une guerre d’enchères a éclaté entre les collectionneurs britanniques et étrangers.

“C’est un petit moment d’histoire, mesdames et messieurs”, a déclaré le commissaire-priseur en lançant l’enchère à 100 000 livres (117 000 dollars) – un chiffre de départ qui a déjà éclipsé le précédent record pour une voiture similaire, en blanc, vendue l’année dernière. Le prix final, y compris une prime d’achat de 12,5 %, s’élevait à plus de 850 000 $.

La vente a eu lieu quelques jours avant le 25e anniversaire d’un accident de voiture à Paris qui a tué Diana et son petit ami, Dodi Fayed. Elle n’était pas au volant de cette voiture – une Mercedes-Benz S-280 – lorsqu’elle s’est écrasée à grande vitesse tôt le 31 août 1997.

La princesse et les souvenirs marquant sa vie conservent un attrait public durable longtemps après sa mort. L’année dernière, une part de gâteau de son mariage royal avec le prince Charles – âgé de 40 ans et probablement impropre à la consommation – a été vendue aux enchères lors d’une autre vente aux enchères, pour environ 2 000 dollars.

Les personnes présentes à la vente aux enchères de samedi semblaient certainement désireuses de garder une tranche de l’histoire du Royaume-Uni et un souvenir de la “princesse du peuple”, applaudissant lorsque les offres émergeaient de Coventry et du Cheshire, et huant lorsque les offres principales se déplaçaient à l’étranger.