La Ford Bronco de Ben Affleck tombe en panne sur l’autoroute avec son fils

La Ford Bronco électrique de Ben Affleck est tombée en panne au bord d’une autoroute alors qu’il conduisait avec son fils Samuel.

La star de « Gone Girl » et la jeune fille de 12 ans ont été photographiées samedi à bord du véhicule de couleur bleue Tiffany avant qu’il ne fonctionne mal.

Le duo père-fils avait l’air élégant lors de la sortie, Samuel portant un costume bleu et des baskets Nike, tandis que son père portait un costume bleu marine, des chaussures en cuir marron et un trench-coat beige.

Cependant, leur journée s’est brusquement arrêtée lorsque le camion d’Affleck a été vu chargé à l’arrière d’une dépanneuse et retiré du côté de l’autoroute.

Pendant que le Bronco était déplacé vers le plateau, l’acteur et Samuel ont été vus en train de vérifier leur téléphone et d’entrer dans une station-service locale.

Page Six a contacté le représentant d’Affleck pour obtenir ses commentaires, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

La star de « Good Will Hunting », 52 ans, a passé beaucoup de temps avec ses trois enfants et ceux de son ex Jennifer Garner – Violet, 18 ans, Seraphina, 15 ans et Samuel – au milieu de son divorce avec Jennifer Lopez.

Le mois dernier, Affleck a été aperçu en train d’acheter des costumes d’Halloween avec Seraphina.

Les deux hommes ont visité un magasin Spirit Halloween à Los Angeles, mais on ne sait pas s’ils ont acheté quelque chose.

La star de « Daredevil » et son ex-épouse, 55 ans, se sont également réunis pour assister à la soirée de rentrée scolaire de leurs enfants.

Lopez – qui partage les jumeaux de 16 ans Max et Emme avec son ex-mari Marc Anthony – et Affleck étaient « cordiaux » et « totalement cool l’un avec l’autre » lors de l’événement, selon TMZ.

Bien que les co-stars de « Gigli », qui se sont mariées en juillet 2022, se soient réunies à plusieurs reprises depuis que l’actrice de « Selena » a demandé le divorce en août, elles seraient « toujours en train d’avancer » dans leur séparation.

« Ils se sont tous réunis pour un déjeuner amusant afin que les enfants puissent passer du temps », a déclaré une source à People le mois dernier après qu’Affleck et Lopez aient été aperçus en train de s’embrasser alors qu’ils profitaient d’un brunch à Los Angeles avec leur famille recomposée.

« [Lopez is] j’essaie d’être amical avec Ben. Cependant, ils sont toujours en train de divorcer.

L’initié a ajouté que le couple « règle les détails financiers à l’amiable », faisant allusion au fait qu’ils n’auraient pas signé de contrat de mariage avant leur mariage.