La force policière de Kelowna augmente pour la saison estivale chargée

Kelowna redevenant le terrain de jeu estival pour lequel elle est connue, la présence policière dans la ville est renforcée.

Le personnel de la Ville a annoncé le 18 mai que six nouveaux membres du personnel de la GRC s’ajoutaient à la force, ainsi que quatre agents des règlements municipaux, deux employés de soutien des services de police et un employé des services de sécurité communautaire.

« L’été apporte beaucoup d’excitation et de visiteurs à Kelowna. Il s’agit de la période la plus occupée de l’année pour nos intervenants de la sécurité communautaire, et nous avons tous un rôle à jouer pour rendre la saison estivale sécuritaire », a déclaré le directeur de la sécurité communautaire, Darren Caul.

L’ajout à la force est aidé par une taxe de sécurité communautaire de 1%, récemment approuvée par le conseil municipal.

La GRC aura des bottes sur le terrain se concentrant spécifiquement sur les troubles sociaux et l’intoxication publique. Les vélos-appâts seront également à nouveau utilisés pour tenter d’attraper les voleurs de vélos.

Quatre agents de la réglementation seront en patrouille à vélo tout l’été.

La surintendante de Kelowna, Kara Triance, a déclaré que les agents sont «préparés et vigilants» pour le temps chaud et l’afflux constant de visiteurs.

