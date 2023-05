La force navale de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni dans le golfe Persique

Le commandant de la 5e flotte de la marine américaine et ses homologues britanniques et français ont voyagé à bord du destroyer USS Paul Hamilton à travers le détroit d’Ormuz lors d’une démonstration de force vendredi.

Le voyage naval a eu lieu après que l’Iran eut saisi deux navires-citernes. Le but du voyage est de montrer que les détroits sont ouverts et qu’il y a liberté de navigation.

Historiquement, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sont les principales puissances navales qui opèrent également dans le Golfe, même si elles opèrent ici loin de chez elles.

Selon la marine américaine, le vice-amiral américain Brad Cooper « a été rejoint par le commandant conjoint des forces françaises déployées dans l’océan Indien, le vice-amiral Emmanuel Slaars, et le commandant de la composante maritime britannique, le commodore Philip Dennis. À bord, les dirigeants ont rencontré les dirigeants de Paul Hamilton, ont observé les opérations de patrouille et ont remercié les membres d’équipage pour leurs efforts.

Cooper a déclaré que « l’équipe de Paul Hamilton fait un travail remarquable alors que nous intensifions nos patrouilles avec des alliés et des partenaires régionaux… Cet effort vise à renforcer notre vigilance et notre présence collectives ».

Quatre navires de la marine iranienne du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGCN), certains parmi plusieurs à manœuvrer dans ce que la marine américaine qualifie d ‘ »actions dangereuses et non professionnelles contre des navires militaires américains en croisant la proue et la poupe des navires à courte distance » sont vus à côté du destroyer lance-missiles USS Paul (crédit : US NAVY/HANDOUT VIA REUTERS)

« Pendant le transit à travers le détroit étroit, Paul Hamilton et la frégate de la Royal Navy britannique HMS Lancaster (F 229) se sont croisés comme l’ont observé Cooper, Slaars et Dennis. Lancaster est arrivé dans la région l’année dernière et a récemment saisi 3 000 kilogrammes de haschisch d’une valeur de 6 millions de dollars sur un navire de pêche transitant par la mer d’Oman, le 8 mai », a déclaré la marine américaine.

Engagement militaire historique dans le Golfe

L’histoire de l’implication de ces marines dans le Golfe remonte à plusieurs décennies, et la Grande-Bretagne a eu diverses présences navales dans le Golfe et dans ce qui est aujourd’hui le Yémen depuis le 19ème siècle.

La puissance de la marine britannique a cédé la place à une plus grande présence américaine au fil du temps, surtout après les années 1970. Dans les années 1980, les États-Unis ont participé à l’escorte de navires pendant la soi-disant guerre des pétroliers entre l’Iran et l’Irak. Dans les années 1990, les États-Unis ont aidé à libérer le Koweït après l’invasion de Saddam et au cours des dernières décennies, les États-Unis ont mené d’importantes opérations navales à partir de Bahreïn et des opérations de l’armée de l’air à partir de bases aux Émirats arabes unis et au Qatar.

L’Iran a intensifié ses attaques contre la navigation depuis 2019, il a miné des navires dans le golfe d’Oman et utilisé des drones pour attaquer des navires et a saisi de nombreux pétroliers de divers pays.

The Associated Press a noté que « les commandants basés au Moyen-Orient des marines américaine, britannique et française ont transité par le détroit d’Ormuz vendredi à bord d’un navire de guerre américain, signe de leur approche unifiée pour maintenir ouverte la voie navigable cruciale après que l’Iran a saisi deux pétroliers ».

L’importance du voyage à travers le golfe

Cette décision conjointe des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni est considérée comme un voyage conjoint rare par des commandants clés. Ils ont voyagé sur l’USS Paul Hamilton, un destroyer de la classe Arleigh Burke. Les rapports indiquent que le CGRI a envoyé trois bateaux rapides pour surveiller le navire. Le Paul Hamilton a été lancé en 1993.

The Associated Press a noté que « alors que le [Islamic Revolutionary] Guard a gardé ses distances avec le Paul Hamilton et la frégate britannique de passage HMS Lancaster, leur présence a montré à quel point le passage des navires peut être tendu dans le détroit d’Ormuz, l’embouchure étroite du golfe par laquelle passe un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole. ”

Le vice-amiral américain Cooper a noté que l’Iran avait saisi ou attaqué 15 navires au cours des deux dernières années. L’Iran a également fait exécuter par des mandataires environ 80 attaques contre les forces américaines en Syrie depuis 2021, selon un autre rapport.

« L’industrie du transport maritime est consciente de la situation en matière de sécurité dans la région. Nous avons la capacité d’avoir un impact positif sur cette influence et c’est ce que nous faisons maintenant », a déclaré Cooper.

Affirmer la liberté de navigation, comme le font les États-Unis dans le Golfe, est une politique clé des États-Unis depuis plus de 100 ans. La Great White Fleet des États-Unis, la première flotte navale moderne construite par les États-Unis, a fait le tour du monde au début du siècle dernier, et la liberté de navigation a été la pierre angulaire des politiques menées par les États-Unis pendant la Première Guerre mondiale et après.

Cooper a déclaré vendredi que les navires de la Garde iranienne se sont approchés à moins de 1 000 mètres (915 mètres) du Paul Hamilton, basé à San Diego.

The Associated Press rapport a noté que « lors du voyage à travers le détroit d’Ormuz, au moins un drone iranien a observé le Paul Hamilton. Pendant ce temps, un Boeing P-8 Poseidon de la marine américaine était également au-dessus. Les forces américaines font également régulièrement voler des drones dans la région, tandis qu’un groupe de travail de la marine a également mis des drones en mer. »

Les États-Unis font d’autres travaux importants pour assurer la sécurité dans le Golfe. La 5e flotte a cherché à utiliser davantage de navires sans pilote, essentiellement des drones navals sur l’eau. La 5e flotte américaine a créé la Task Force 59 pour aider à déployer une centaine de ces navires sans pilote. Ceux-ci peuvent effectuer des patrouilles et également effectuer des opérations anti-mines et d’autres types d’opérations.