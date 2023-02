La force militaire privée russe, expliquée

Le 10 janvier 2023, la ville ukrainienne de Soledar aurait été capturée. Mais il n’a pas été capturé par l’armée russe sous le commandement de Vladimir Poutine. L’annonce est venue d’un homme relativement inconnu, Yevgeny Prigozhin, qui a déclaré que ses troupes contrôlaient désormais la ville. Les troupes font partie du groupe Wagner, une armée privée qui est devenue une force de premier plan aux côtés des troupes russes dans la guerre contre l’Ukraine.

Mais ils ne sont pas nouveaux. Ils se battent secrètement pour la Russie dans le monde depuis 2014. Dans cette vidéo, nous jetons un coup d’œil à leur livre de jeu et examinons les trois principales étapes qu’ils utilisent pour répandre brutalement l’influence russe dans le monde. Nous examinons également comment ils sont passés d’une armée fantôme à un groupe militaire privé reconnaissable avec des insignes et une marque en ligne, modifiant la nature de ce groupe secret et son rôle dans le monde.

Vous pouvez trouver cette vidéo et tout Les vidéos de Vox sur YouTube.