Le bataillon de mercenaires Wagner Group s’est avéré « très apte » à exploiter les troubles politiques en Afrique de l’Ouest, mais les experts restent divisés sur la question de savoir si le groupe a causé l’instabilité en premier lieu.

« Je ne pense pas que Wagner ou la Russie créent le mécontentement que nous constatons parmi les populations et les militaires de cette région d’Afrique », a déclaré Cameron Hudson, chercheur principal (non-résident) pour le programme Afrique du SCRS, à Fox News Digital.

« Ils voient certainement cela comme une opportunité, mais je ne pense pas que le groupe Wagner ou la Russie elle-même aient le pouvoir d’engendrer ce mécontentement dans le cadre d’un grand projet stratégique visant à gagner des alliés dans la région », a-t-il ajouté. il a argumenté. « Je pense que ce serait accorder trop de crédit à la Russie. »

Les forces de sécurité nigériennes ont pris le contrôle du pays la semaine dernière, détenant le président nigérien Mohamed Bazoum dans son palais de Niamey.

Le colonel major Amadou Abdramane, porte-parole des forces de sécurité du Niger, a déclaré dans une déclaration télévisée la semaine dernière que la constitution du pays était suspendue et que le général Abdourahmane Tchiani était aux commandes, a rapporté l’Associated Press.

« Ce n’est pas une coïncidence à mon avis que des drapeaux russes soient agités dans la capitale du Niger, Niamey, aujourd’hui, avec un sentiment anti-occidental qui s’empare de la région. »

Des photos de célébrations après l’annonce montraient un certain nombre de personnes agitant des drapeaux russes et des pancartes disant « Russie Vivie » ou « Longue vie à la Russie ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré mercredi que même si les États-Unis ne croient pas que Wagner ou la Russie aient été à l’origine du coup d’État, ils ont certainement « essayé d’en profiter ».

« Chaque endroit où ce groupe de Wagner est allé, la mort, la destruction et l’exploitation ont suivi », a souligné Blinken. « L’insécurité a augmenté, pas diminué », avec seulement « de mauvaises choses dans leur sillage ».

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier de la Defense Intelligence Agency, a déclaré à Fox News Digital que Wagner était à l’origine de « une partie de l’instabilité dans certains pays africains » et qu’il poussait peut-être aux troubles politiques au Niger.

« Déstabiliser la région et forcer les Américains et les Européens à évacuer le Niger serait conforme à la doctrine de guerre de la Russie, qui comprend l’escalade latérale, au milieu de la guerre par procuration russo-américaine pour le contrôle de l’Ukraine », a expliqué Koffler.

Le fondateur exilé de Wagner et dirigeant de facto, Yevgeny Prigozhin, a applaudi le coup d’État, affirmant que « ce qui s’est passé au Niger se prépare depuis des années ».

« Les anciens colonisateurs essaient de contrôler les peuples des pays africains », a déclaré Prigozhin. « Afin de les contrôler, les anciens colonisateurs remplissent ces pays de terroristes et de diverses formations de bandits, créant ainsi une crise sécuritaire colossale. »

Koffler a déclaré que l’utilisation de sociétés militaires privées (SMP) pour mener des opérations de déstabilisation fait partie de l’art de l’État russe, que Vladimir Poutine « a utilisé au maximum pendant sa présidence ».

« Wagner mène régulièrement des opérations d’influence secrètes car il a une couverture et un prétexte parfaits pour sa présence dans la région, ayant des contrats pour fournir une formation antiterroriste et anti-insurrectionnelle et une assistance en matière de sécurité aux régimes instables qui luttent contre les insurrections et le militantisme nationaux », a-t-elle ajouté.

Wagner a déjà communiqué avec le Mali voisin, qui a demandé de l’aide après avoir évincé l’armée française, dont beaucoup se sont installés au Niger. Des rapports indiquent que Wagner pourrait bientôt arriver également au Burkina Faso.

Hudson, cependant, a soutenu que Wagner a simplement profité des « fissures » dans ces pays en utilisant des relations de sécurité corrompues ainsi que des campagnes de désinformation et de propagande, et n’est pas « les stratèges calculateurs que nous leur attribuons ».

Il a plutôt fait valoir que les États-Unis devraient considérer le Niger comme une indication inquiétante de ce que les pays de la région pensent de sa trajectoire actuelle, que Washington a contribué à favoriser.

« Nous avons investi des milliards de dollars dans l’aide au développement », a déclaré Hudson. « Nous avons été un partenaire très proche de l’armée nigériane dans les opérations de lutte contre le terrorisme, et nous basons l’ensemble de notre posture de drones pour toute la région hors du Niger. »

« Je pense que ce qui est si surprenant dans cette tournure des événements, c’est que le Niger bénéficiait plus que tout autre État de la région de sa relation avec Washington, et pourtant le peuple et l’armée l’ont essentiellement choisi pour rompre avec cela et renverser ce gouvernement démocratiquement élu. . »

Le Niger accueille des centaines d’experts américains des forces spéciales et de la logistique et des drones américains – l’un des rares pays du continent à le faire, permettant aux États-Unis de lutter contre Boko Haram et les affiliés de l’Etat islamique.

La sous-secrétaire d’Etat américaine Victoria Nuland s’est engagée lundi dans ce qu’elle a décrit comme des pourparlers « difficiles et francs » avec les putschistes dans le but d’amener le conflit à une résolution pacifique.

Elle a décrit Bazoum comme vivant en « assignation à résidence virtuelle » et elle a affirmé que les putschistes ne lui avaient pas permis de parler avec le président détenu. Elle a décrit les officiers mutins comme peu réceptifs à ses appels à entamer des négociations.

Les États-Unis, ainsi que le bloc régional ouest-africain de la CEDEAO et les Nations Unies, ont tous exhorté les putschistes à rétablir Bazoum, les pays voisins menaçant de recourir à la force si les rebelles ne se conformaient pas.

Si le coup d’État ne se résout pas favorablement pour les États-Unis, Washington aura une décision difficile à prendre car ils sont à court d’options dans la région.

« Si vous regardez l’image de la lutte contre le terrorisme dans cette région, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad sont tous des pays qui ont connu des changements de gouvernement antidémocratiques et anticonstitutionnels au cours des deux dernières années, qui sont tous en première ligne dans cette lutte contre terrorisme dans la région », a-t-il soutenu, ajoutant qu’il n’avait trouvé « aucun d’entre eux… des partenaires particulièrement attrayants ».

« Vraiment, il n’y a pas de candidats idéaux pour l’instant vers lesquels se rabattre Washington », a-t-il souligné. « Oui, ils pourraient aller au Nigeria, ils pourraient aller au Bénin, en Côte d’Ivoire, mais aucun de ces pays n’est géographiquement central dans la lutte contre le terrorisme. »

« Ils posent tous leurs propres faiblesses et défis fondamentaux », a-t-il ajouté. « Rien ne dit que certains des autres pays de la région ne connaîtraient pas également un sort similaire à celui du Niger, il n’y a donc aucune sorte de fondement de stabilité sur lequel Washington puisse se rabattre. Le Niger était-ce. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.