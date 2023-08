La force mentale de l’Espagne a permis au pari de Jorge Vilda de payer avec style

« Nous n’étions pas si bonnes avant et nous ne sommes pas si mauvaises maintenant », a déclaré Oihane Hernandez après la défaite 4-0 de l’Espagne contre le Japon, un sentiment répété par plusieurs de ses coéquipières au cours des jours qui ont suivi.

« Le match contre le Japon n’est pas un match qui sera oublié », a déclaré l’entraîneur Jorge Vilda. « Cela a provoqué un sillon profond, mais parfois ils sont aussi nécessaires à l’évolution et à la croissance de l’équipe. »

Si vous regardez ce match – un résultat qui a fait que l’Espagne a raté la chance de terminer en tête du groupe C – et le match des huitièmes de finale contre la Suisse, vous ne reconnaîtriez pas l’Espagne comme la même équipe.

Contre le Japon, la performance a été l’une de leurs pires depuis des années. Ils étaient mal positionnés en défense, ils n’ont pas stoppé une seule contre-attaque japonaise. Ils étaient en possession du ballon, mais ne savaient pas quoi en faire. Ils n’avaient pas non plus d’idées en attaque. Tout a échoué. L’Espagne a l’actuelle vainqueur du Ballon d’Or, Alexia Putellas et, à Aitana Bonmati, une solide candidate pour lui ravir le titre. Mais alors que les deux ont commencé ce match, aucun d’eux ne s’est vraiment présenté.

Les critiques ont suivi parce que, tout simplement, l’Espagne n’avait pas été à la hauteur de la tâche.

Au cours des jours qui ont suivi, les joueurs et l’entraîneur étaient sur la défensive devant les médias, mais on croyait que la rage interne serait utilisée pour transformer l’équipe sur le terrain.

Ils avaient un jour de congé le lendemain et tout le monde essayait de se déconnecter et de ne pas trop penser à ce qui s’était passé.

Puis, mercredi, il était temps d’analyser ce qui n’allait pas. La crainte était que leurs prochains adversaires, la Suisse, en aient pris note et joueraient contre eux de la même manière que les Japonais l’avaient fait.

La pression de la performance s’intensifiait. L’Espagne, rappelons-le, n’avait jamais remporté de match à élimination directe lors d’une Coupe du monde féminine.

Vilda a décidé de secouer l’équipe, à la grande surprise de tous. Il a sorti Misa du but, l’un des joueurs sur lesquels il s’est le plus appuyé. Il a placé Cata Coll, qui est revenue en février d’une blessure au ligament croisé antérieur et qui n’a joué pratiquement aucune minute cette saison, étant la gardienne de réserve de Barcelone derrière Sandra Panos, que beaucoup pensent être la meilleure gardienne de but d’Espagne mais qui a été entièrement ignorée par Vilda pour ce tournoi. .

Il a également effectué un changement au niveau de l’arrière central gauche. Ivana Andres s’entraîne toujours sur la touche en raison d’un problème au mollet. Rocío Galvez n’a pas été convaincante lors de ses débuts contre le Japon, alors qu’elle était la pire joueuse espagnole. Il était temps pour Laia Codina, une autre débutante.

Peut-être que le plus grand appel de tous était d’omettre Putellas.

Mais, malgré une ouverture à couper le souffle quelques minutes avant le match contre la Suisse, il n’a pas fallu longtemps pour voir que quelque chose avait changé.

L’Espagne a joué avec rapidité et a été plus directe que cela n’a souvent été le cas. Ils ont trouvé les espaces, ils ont élargi le terrain et ils ont cru en ce qu’ils faisaient. Irene Paredes était à nouveau un mur en défense. Codina, malgré le but contre son camp le plus absurde de la Coupe du monde, était un bon partenaire pour Paredes et a également marqué l’un des cinq buts de l’Espagne.

Le joueur clé, cependant, comme elle l’est si souvent et comme elle l’a été lors de la première victoire de l’Espagne contre le Costa Rica, était Bonmati. Elle a marqué deux fois, fourni deux passes décisives et a mené l’équipe. Sa créativité est l’une des principales raisons pour lesquelles l’Espagne a maintenant marqué 13 fois en quatre matches.

C’est Bonmati qui a été la plus ouverte à expliquer la défaite du Japon aux médias après ce match et elle a de nouveau montré ses qualités de leader ici. Elle donnait constamment des consignes sur le terrain, comme si elle était une coach.

Elle a imposé le tempo du match et était imprévisible, difficile à contrôler pour la défense. Il est frappant de constater que ses deux meilleures performances dans ce tournoi ont été contre le Costa Rica et la Suisse, le dénominateur commun étant que Putellas n’a commencé aucun de ces matches.



Alexia Putellas a joué les 13 dernières minutes contre la Suisse (Photo : Buda Mendes/Getty Images)

Elle est un phare pour l’Espagne, mais si elle veut continuer dans cette forme contre de meilleures équipes que la Suisse, elle aura besoin que d’autres la suivent.

Vilda a pris un risque avec son équipe de départ et, à cette occasion, son plan a fonctionné à la perfection. L’équipe avait en fait moins de possession que contre le Japon (70% cette fois, contre 77% dans ce match de groupe). Mais ici, ils avaient une pointe. Contre le Japon, ils n’ont réussi que deux tirs cadrés, ici ils en ont eu 10.

De plus, avec les débuts de Maria Perez, Codina et Coll, tous les joueurs sauf le troisième gardien, Enith Salon, ont eu des minutes à ce tournoi.

L’une des clés pour que l’Espagne redécouvre son jeu est sa mentalité.

C’est une équipe qui semble parfois fragile à cet égard. Lorsque les résultats ne vont pas dans leur sens, ils ont du mal à trouver la clé pour se débloquer et se montrer sous leur meilleur jour. Cela peut s’expliquer dans une certaine mesure par le fait qu’il y a tellement de joueurs de Barcelone dans cette équipe. Le Barça, bien sûr, perd à peine un match – aucun, en fait, la saison dernière.

Cette incapacité à rebondir après un revers est un facteur qui a affecté les champions de la Liga F et a été transféré à l’équipe nationale.

« Je n’ai jamais été battu 4-0 », a déclaré Bonmatí après le match. « Je n’ai pas l’habitude, j’y ai pensé cette semaine. Parfois, il faut avoir ces jours-ci pour se rendre compte que tout n’est pas si facile et pour sortir avec plus d’enthousiasme le lendemain. Comme nous l’avons fait aujourd’hui.

Ces derniers jours, les entraînements de l’équipe ont été très intenses et les joueurs se sont beaucoup amusés. A tel point que beaucoup d’entre eux ne voulaient pas que la finale avant le match contre la Suisse se termine.

Ce qu’ils ont fait a clairement fonctionné, aidé en prenant les devants à la cinquième minute contre les Suisses.

« Nous sommes entrés dans l’histoire », a déclaré Bonmatí par la suite, faisant référence au fait qu’il s’agit de la première victoire par élimination directe de l’Espagne en Coupe du monde féminine.

Vilda le savait, visiblement émue en fin de match.

Ils ont maintenant la chance de faire un pas de plus en territoire inconnu, avec un quart de finale contre les Pays-Bas ou l’Afrique du Sud à Wellington vendredi.

(Photo du haut : Saeed KHAN / AFP) (Photo de SAEED KHAN/AFP via Getty Images)