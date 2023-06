« La force loin de la technologie est indéniable »

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi aux investisseurs que le marché regorge d’un potentiel inexploité.

« Quand vous regardez en dessous, ce marché n’est pas si concentré », a déclaré Cramer. « Nous avons des tonnes de gagnants en dehors de la technologie, ce qui signifie que cela pourrait être plus sain que vous ne le pensez, même si nous pouvons encore baisser si nous obtenons des données difficiles demain ou si la Fed dit quelque chose de mauvais. »

Bien qu’il ne suggère en aucun cas que les téléspectateurs se débarrassent des technologies les plus performantes de « Magnificent Seven » comme Pomme et parent Facebook Méta il a dit qu’il voyait un marché en expansion qui a de la place pour que d’autres secteurs rugissent aux côtés de la technologie.

Un secteur qui a attiré l’attention de Cramer est la construction résidentielle, en particulier Lennar , DR Horton et Pulte , qui ont tous atteint de nouveaux sommets malgré les hausses de taux de la Fed qui ont nui à leur industrie dans son ensemble. Cramer a noté que même si l’industrie ne représente que 10 % de l’économie, elle « frappe historiquement bien au-dessus de son poids ».

Il regarde également des industriels comme Boeing et General Electric, ainsi que des acteurs plus petits qui pourraient être sur le point de suivre les leaders de l’industrie comme la société de gestion de l’énergie. Eaton ou fabricant Emerson dont les actions sont détenues par la fiducie caritative de CNBC.

« Une grande partie des gains sur ce marché sont, en effet, globalement concentrés dans une poignée d’énormes entreprises technologiques. Mais c’est simplement parce que ces entreprises sont si grandes. Grande capitalisation boursière. Leur force agrégée masque tous les points positifs dont je parle environ », a déclaré Cramer.

Cramer met en garde contre le fait d’être trompé par ceux qui déconseillent de s’éloigner des géants de la technologie, ainsi que des actions en général qui se portent bien en ce moment, car vous n’obtiendrez jamais les gagnants plus tôt de cette façon.

« Voici l’essentiel : la force de la technologie est indéniable », a déclaré Cramer. « Il est temps d’ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement plutôt que d’être aveuglé par la lumière technologique des grandes capitalisations. »