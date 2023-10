Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Des équipes des forces frontalières britanniques sont en Égypte pour aider les ressortissants britanniques piégés à s’échapper de Gaza lorsqu’un passage sera ouvert, a révélé Rishi Sunak.

Environ 200 Britanniques coincés à l’intérieur de l’enclave assiégée ont été en contact avec le ministère des Affaires étrangères, a déclaré le Premier ministre, alors qu’Israël continue d’intensifier les préparatifs d’une invasion terrestre.

Le Royaume-Uni espère qu’à un moment donné, ils pourront quitter l’Égypte via le passage de Rafah, par lequel l’aide est actuellement acheminée vers Gaza.

M. Sunak a déclaré qu’il avait discuté de leur sort avec les dirigeants égyptiens et israéliens et qu’il était « très désireux de pouvoir les faire sortir et les ramener chez eux ».

Il fait pression pour une « pause » temporaire dans les combats – par opposition à un cessez-le-feu – pour permettre l’arrivée de l’aide à Gaza, dans un contexte de craintes croissantes d’une crise humanitaire à grande échelle.

M. Sunak a également exprimé l’espoir que cela créerait un « environnement plus sûr » permettant aux citoyens britanniques de quitter la bande de 25 milles bombardée.

Ce week-end, le convoi de premiers secours a réussi à franchir le point de passage vers Gaza.

Le Caire a déclaré que les bombardements israéliens autour de Rafah signifiaient qu’il ne pouvait actuellement pas ouvrir le passage aux ressortissants étrangers.

Le Premier ministre a déclaré que le gouvernement reconnaissait que pour que les ressortissants britanniques puissent partir, « il faut un environnement plus sûr, ce qui nécessite bien sûr des pauses spécifiques, distinctes d’un cessez-le-feu ».

Il a ajouté : “Nous sommes très désireux de pouvoir les faire sortir et les ramener à la maison.

“Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons prépositionné des équipes des forces frontalières en Égypte.

“Ainsi, s’il y a une possibilité pour nos ressortissants de traverser le passage de Rafah, nous sommes prêts à les faire entrer et à les ramener.

“Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons faire immédiatement, mais lorsque le moment se présentera, nous serons prêts à le faire rapidement.”

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes et ses chars avaient lancé un bref raid terrestre dans le nord de Gaza dans la nuit de jeudi, afin de « préparer le champ de bataille » avant une invasion terrestre largement attendue.

Downing Street a déclaré qu’il ne spéculerait pas sur son soutien à un cessez-le-feu si Israël parvenait à sauver les otages de Gaza.

“Je ne vais pas spéculer sur ce que nous pourrions faire à l’avenir. La situation est fluide. J’ai déjà exposé notre position”, a déclaré le porte-parole officiel du Premier ministre.