La force frappant les actions énergétiques donne le feu vert à la croissance: Trader

« Cette force du dollar s’est modérée et a exercé une pression à la baisse sur les anticipations d’inflation », a déclaré Wald. « Cela a exercé des pressions sur les transactions inflationnistes liées à la valeur comme l’énergie et a donné aux investisseurs le feu vert pour revenir dans les actions de croissance. »

L’OPEP+ reportant indéfiniment les négociations lundi après avoir échoué à conclure un accord sur la production de pétrole, les prix du pétrole sont déjà sous pression, chutant de plus de 2% mardi après avoir frôlé des sommets de six ans.

« Pour l’instant, cette force du dollar provoque cette perturbation à court terme, mais nous sommes d’accord avec cette idée qu’une pression plus modérée sur les prix devrait aider à allonger le cycle des actions à plus long terme, et avec cela nous pensons qu’il y a plus d’un moyen terme plancher pour l’énergie au cours de cette période », a-t-il déclaré.

Un autre trader a vu plus de hausse à court terme pour le commerce de l’énergie.

Les acheteurs récents et les détenteurs actuels d’investissements pétroliers et liés au pétrole « veulent probablement rester dans ces positions à court terme » avec une production mondiale restant à ses niveaux actuels, a déclaré Delano Saporu, fondateur et PDG de New Street Advisors Group dans le même « Trading Nation ». » entrevue.

« À court terme, vous avez de la place pour vous présenter ici », a-t-il déclaré.

À plus long terme, a déclaré Saporu, il s’attend à ce que la consommation diminue, en particulier aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde.

« Du point de vue du portefeuille à long terme, vous voudrez probablement envisager de réduire certaines de vos positions à long terme alors que nous nous dirigeons vers différents domaines et utilisations alternatives », a-t-il déclaré.

