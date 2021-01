La Force (et un Disney indulgent) est avec des cinéastes fans de Star Wars

Pour la première fois depuis une demi-décennie, un an s’est écoulé sans un nouveau film «Star Wars», une pause planifiée qui coïncidait avec la pandémie. Mais sur YouTube, de nombreux films se déroulent dans une galaxie lointaine, très lointaine: ceux réalisés par des fans. Au lieu de l’exploration des titres familiers de la saga de science-fiction et de la partition cuivrée, leur travail commence généralement par des avis affirmant que les droits sur l’histoire appartiennent à Lucasfilm. De tels films existent presque aussi longtemps que la franchise elle-même. Les premiers exemples étaient des parodies, comme le court métrage de 1978 « Guerres du matériel»Et un envoi de« Cops »centré sur Stormtrooper en 1997 appelé«Troupes. » Lucasfilm a organisé des concours annuels de films de fans dans la décennie précédant Disney a acquis la société en 2012. Mais l’intendance de Disney, associée à la large disponibilité d’outils de création de films de meilleure qualité, a inauguré une nouvelle ère de créativité des fans. «En fait, il a été plus vivant que jamais», a déclaré un cinéaste, David Ortiz. «Vous avez tous ces films de fans à gros budget que vous n’aviez pas il y a 10 ou 15 ans, et les gens ont un accès plus facile à des choses comme VFX, la modélisation 3D et Blender,» un logiciel d’animation numérique gratuit. «Je pense que maintenant, si quelqu’un veut faire un fan film, c’est le moment de le faire. Loin de l’esthétique amateur de caméscope dans les bois de certains efforts passés, les productions récentes vont de l’action en direct complexe aux courts métrages numériques réalisés avec des combinaisons de capture de mouvement. Parfois, les projets passionnés de professionnels de l’industrie s’étalant sur des mois, un nombre croissant d’accessoires, d’effets spéciaux ou de partitions originales se rapprochant de la qualité studio.

Certains cinéastes attribuent à Disney une augmentation du nombre de téléspectateurs pour leurs hommages. Une analyse du New York Times portant sur près de 150 films de fans sur YouTube avec au moins 100 000 vues a révélé que plus de 75% avaient été téléchargés au cours des six années écoulées depuis la première bande-annonce de « le réveil de la force», La première entrée de la dernière trilogie. Et nombreuses populaire exemples ont bâti avec empressement sur les personnages et les traditions des nouveaux films.

Mais d’autres s’irritent contre les choix narratifs de Disney. Certains ont fait revivre des personnages et des intrigues que le studio a abandonnés ou qui rappellent une époque plus ancienne du cinéma «Star Wars». Dans un moment à la fois de grande excitation et de profonde désillusion avec la franchise, ces œuvres ont fait fléchir le fandom dans un bras de fer créatif à qui appartient vraiment la galaxie. «Beaucoup de gens étaient vraiment frustrés par certains des films» de la trilogie de Disney, a déclaré Jason Satterlund, un écrivain et réalisateur professionnel qui en 2019 a réalisé un court métrage sur Obi-Wan Kenobi se déroulant pendant l’exil du maître Jedi sur la planète désertique Tatooine. «Nous voulions recréer l’amour que nous avions lorsque nous avons vu pour la première fois« Un nouvel espoir »et« L’Empire contre-attaque ».»