Le quart-arrière des bisons de l’État du Dakota du Nord Trey Lance (Cal Sport Media via AP Images)

La taille limitée de l’échantillon de Trey Lance en fait l’une des études de cas les plus passionnantes du repêchage de la NFL, mais son ancien receveur et colocataire de l’État du Dakota du Nord, Phoenix Sproles, insiste sur le fait qu’il n’a aucun doute sur la capacité du quart-arrière à traduire le potentiel qu’il a affiché à l’université en succès sur le Stade NFL.

Le choix potentiel du top 10 n’a fait que 17 départs au total pour la tenue FCS, dont 16 en tant que recrue en chemise rouge en 2019 avant que Lance ne soit présenté dans un seul match de démonstration en 2020 après que la saison de la conférence ait été repoussée au printemps en raison de COVID-19 .

Lance a terminé sa seule campagne complète avec 2786 verges par la passe pour 28 touchés et un ratio record de la NCAA de zéro interception en 287 tentatives, ayant également enregistré 1100 verges au sol et 14 scores en 169 courses.

« De toute évidence, les équipes pensent à qui nous jouons comme les écoles du FCS, nous ne jouons pas en Alabama, dans l’État de l’Ohio, mais c’est toujours du football à la fin de la journée », a déclaré Sproles à Sky Sports. « Même si nous ne jouons pas contre les cinq étoiles et les gars qui seront les choix de premier tour, le football est toujours du football.

« Je pense que les équipes que nous jouons dans notre conférence, il y a un niveau de football élevé et je pense que certaines de ces équipes pourraient concourir dans la FBS.

« Je ne pense pas qu’il va avoir de problèmes du tout parce que la couverture 2 est la couverture 2, la couverture 3 est la couverture 3 et rien de tout cela ne va changer, donc cela dépendra de lui et de la rapidité avec laquelle il pourra se rattraper. et quand il le fera, ce sera un film. «

0:22 Le lancement massif du quart-arrière des bisons de l’État du Dakota du Nord, Trey Lance, attire les applaudissements lors de son entraînement professionnel. Le lancement massif du quart-arrière des bisons de l’État du Dakota du Nord, Trey Lance, attire les applaudissements lors de son entraînement professionnel.

Sproles a le bout des doigts cinglant pour montrer la vitesse des passes de Lance dans le trafic, tout en étant également un défenseur de sa capacité de balle profonde en tant que destinataire de la première passe de touché en carrière du joueur de 20 ans, un 47 verges au-dessus du -d’épaule lors du premier match de la saison 2019 contre Butler.

Cela a marqué un moment particulièrement significatif pour les deux, alors que les deux indigènes du Minnesota se sont connectés pour la première fois à l’intérieur du champ cible des jumeaux à Minneapolis.

« C’était devant ma ville natale, ma famille, mon premier touché de la saison et c’était une bombe, c’était comme près de 50 verges et ça n’aurait pas pu être plus parfait », a déclaré Sproles.

« Je pense qu’il a un canon. Attraper ses passes, même mes petites passes de six mètres, je ne sais pas s’il le fait exprès ou il ne peut pas dire à quel point son bras est fort parce qu’il a l’impression qu’ils arrivent. à 70 mph de six mètres. Il a un bras fou.

« J’ai beaucoup d’itinéraires intermédiaires et ils me frappent juste à la poitrine, puis ses balles profondes, il peut aussi les toucher, donc je pense qu’il est sans égal en ce qui concerne la force et la précision des bras. . «

Robbinsdale Cooper, LEVEZ-VOUS! Phoenix Sproles transporte une beauté de 47 verges de Trey Lance pour un TD. Shades of Willie Mays … ou devrions-nous dire Byron Buxton, @Jumeaux? pic.twitter.com/naJLsagBAv – Football NDSU (@NDSUfootball) 31 août 2019

En plus de présenter un excellent équilibre et une excellente intelligence dans la poche, Lance a également laissé les éclaireurs et les analystes séduits par son athlétisme et ses capacités de jeu souvent hypnotiques sur le terrain.

Il échappait à la pression avec facilité, haussait les épaules des bras agités, faisait des tacles sur le côté, affichait un instinct naturel pour brouiller au moment précis et dévaster avec une vitesse incroyable pour transformer les jeux annulés en métrage.

« Chaque fois que vous avez un quart-arrière de 6 pieds 4 pouces, 225 livres qui peut exécuter un 4,5 / 4,4, quelque chose va se passer », a ajouté Sproles. «Sachant ça, je dois juste m’assurer de bloquer quelqu’un parce que tu ne sais jamais quand il pourrait être juste à côté de moi.

« Je sais que si une pièce échouait, Trey serait capable de ne rien transformer en quelque chose donc je n’avais jamais peur qu’une pièce ne soit foirée parce que je savais que s’il devait brouiller et courir ou brouiller et lancer, quelque chose allait se passer.

« Vous pouvez enseigner l’insaisissable et tout cela, mais vous sentir naturellement dans la poche et partir quand vous le devez, c’est juste quelque chose qui vient de vous-même et dans la pratique. »

Lance avait à l’origine été un porteur de ballon dans le football des jeunes avant de devenir le meilleur quart-arrière du Minnesota pendant son séjour au Marshall High School. Malgré une floraison sous le centre, il s’est finalement retrouvé dirigé vers un receveur large ou un arrière défensif par les écoles Power Five, ce qui a conduit Lance à s’engager dans l’État du Dakota du Nord où ils envisagent un avenir pour lui au poste de quart-arrière.

Sproles se souvient avoir régulièrement vu Lance lors de visites à l’université alors qu’il était encore au lycée, en prenant note d’un pro aimable et consciencieux en devenir.

« Ne le connaissant même pas à l’époque, on pouvait dire qu’il était vraiment à propos de son entreprise », a poursuivi Sproles. « Ensuite, une fois que j’ai appris à le connaître à l’université et comment il se prépare en tant que quart-arrière, il fait un film à 7 heures du matin tout au long du match. semaine par lui-même, il envoie un texto à notre attaque lorsque nous avons nos réunions du vendredi avant notre match de samedi, il s’assure que tout le monde sait ce qu’il fait, nous donnant de larges signaux de réception que nous allons probablement utiliser ce jour-là. Il était au top de tout, depuis la première fois que je l’ai rencontré à un jeune âge, puis tout au long de sa carrière universitaire. «

Le receveur junior en plaisantant dit clairement que Lance « ne se souciait pas » de son sommeil pendant leur temps à vivre ensemble à en juger par la façon dont il s’écrasait dans la cuisine le matin et se précipitait dans la chambre de Sproles en pensant qu’il avait besoin d’être réveillé alors qu’en fait il n’était pas debout pendant une autre heure. Les appels de réveil à 7 heures du matin étaient la norme.

S’il ne jouait pas à des jeux vidéo avec Sproles ou ne regardait pas de drôles de vidéos YouTube blooper, Lance broyait la bande pour garder une longueur d’avance.

« Il est toujours dans la salle de cinéma », a déclaré Sproles. «Beaucoup de quart-arrière suivent des cours en ligne pour pouvoir passer la plupart de leur temps dans la salle de cinéma et c’est ce que Trey a fait.

« Nous commençons la planification du match en équipe lundi, il commence son plan de match dimanche après notre match de samedi donc il est déjà en avance sur tout le monde. Les entraîneurs regardent notre match précédent et l’équipe que nous sommes sur le point de jouer et il » Je choisirai des pièces qu’il pourrait aimer.

« A la maison, il avait son propre tableau blanc, il rédigera les jeux, passera en revue les défenses de l’adversaire et sait juste ce que les équipes vont faire avant de le faire. Il était définitivement en avance sur son temps à mon avis et ça frottait. sur moi et les autres gars de notre équipe aussi. «

Lance a également fait une impression durable en tant que leader loin du terrain, qu’il ait participé à une manifestation pacifique de Black Lives Matter l’année dernière ou qu’il ait lancé un groupe d’étude biblique virtuel principalement pour les étudiants et les jeunes adultes au plus fort de la pandémie de coronavirus. .

Son impact lui a permis de devenir très tôt le visage du programme de l’État du Dakota du Nord, une responsabilité qu’il a immédiatement assumée lorsqu’il a fallu donner le ton dans les vestiaires.

«Il dit ‘quoi de neuf?’ à tout le monde, en serrant la main de tout le monde, il a dû diriger notre équipe à 19 ans, à la tête d’un groupe de gars de 21, 22, peut-être 23 ans et ils avaient un respect fou pour lui », a déclaré Sproles. « Il est toujours prêt à s’entraîner tôt pour nous donner l’exemple en tant que coéquipiers. »

Lance a ébloui lors de sa première journée professionnelle le 12 mars, avant de se lancer à nouveau pour les dépisteurs de la NFL le 19 avril avec les 49ers de San Francisco (choix n ° 3), les Falcons d’Atlanta (choix n ° 4), les Broncos de Denver (choix n ° 9) et le Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (choix n ° 15) sont tous présents.

« Nous FaceTime presque tous les jours et c’est fou à quel point votre vie peut changer rapidement comme ça et il était tellement reconnaissant de pouvoir faire ce qu’il aime faire », a déclaré Sproles.

«Jusqu’à sa (première) journée professionnelle et même maintenant, il a toujours été enfermé et je sais qu’après la journée professionnelle, il était un peu plus soulagé, il a finalement pu respirer un peu parce que c’est la plus grande interview de votre vie.

« D’après ce qu’il m’a dit, c’était une très grande bénédiction d’être dans cette position dans laquelle il se trouve. »

Si l’on considère le manque d’expérience par rapport aux autres quarts de la classe, les 10 meilleures projections en disent long sur le talent d’un jeune joueur avec tous les outils pour réussir.

