La force écrasante de l’affaire contre Trump, en un seul chiffre

Les partisans de l’ancien président Donald Trump envahissent le Capitole américain le 6 janvier 2021 à Washington, DC. | Brent Stirton / Getty Images

L’une des leçons de la deuxième procédure de destitution de l’ancien président Donald Trump est que condamner un président est pratiquement impossible.

Le jury du procès de destitution de Trump, les 100 hommes et femmes qui composent le Sénat, ont non seulement été témoins de la violente insurrection que Trump a été accusé d’incitation, mais ont également été parmi les principales victimes du crime présumé de Trump. Les preuves présentées lors du procès de Trump suggèrent qu’il a refusé d’aider les sénateurs qui étaient poursuivis par des émeutiers, y compris ceux dont les chants suggéraient qu’ils auraient pu rapidement devenir une mafia de lynchage.

Et pourtant, en fin de compte, seuls sept des 17 républicains nécessaires pour condamner Trump ont voté pour le faire.

Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles un vote à la majorité est requis pour une telle condamnation. Un fonctionnaire fédéral mis en accusation et condamné peut être définitivement exclu de ses fonctions. Donc, si le seuil de condamnation était trop bas, un parti politique vengeur pourrait potentiellement destituer tous les membres de son parti rival qui ont déjà occupé une fonction fédérale et les priver de manière permanente de leur capacité à occuper un poste.

Mais cela signifie également qu’une minorité d’Américains a son mot à dire sur qui devrait et ne devrait pas être condamné.

C’est le cas parce que le Sénat est structurellement biaisé envers les républicains. Les petits États rouges comme le Wyoming reçoivent le même nombre de sénateurs que les grands États bleus comme la Californie, même si la Californie compte 68 fois plus d’habitants que le Wyoming. Bien que le Sénat actuel soit également partagé entre démocrates et républicains, la moitié démocrate représente près de 42 millions de personnes de plus que la moitié républicaine.

Le parti pris républicain du Sénat devient encore plus frappant lorsque vous regardez le deuxième vote de destitution de Trump. Les 57 sénateurs qui ont voté pour condamner Trump représentent environ 202 millions de personnes, tandis que les 43 sénateurs qui ont voté pour l’acquittement ne représentent qu’environ 125 millions. Au total, le bloc de sénateurs qui a voté pour condamner Trump représente 76 704 798 personnes de plus que le bloc qui a voté «non coupable».

J’ai calculé ces chiffres en utilisant les estimations de population de 2019 du United States Census Bureau. Dans chaque État où les deux sénateurs ont voté de la même manière, j’ai attribué la totalité de la population de l’État à «coupable» ou «non coupable». Dans les États avec des délégations divisées, j’ai alloué la moitié de la population de l’État à chaque résultat. Vous pouvez vérifier mon travail à l’aide de cette feuille de calcul.

Pour ce que cela vaut, ces chiffres suggèrent que Trump aurait toujours été acquitté même si les sénateurs américains avaient été choisis lors d’élections libres et équitables où chaque vote compte également. Alors que le bloc de sénateurs qui a voté pour condamner représente plus de 200 millions de personnes, c’est un peu moins de 62% de la population totale – ou moins que la majorité des deux tiers nécessaire pour condamner quelqu’un dans un procès de destitution.

Ce fait, tout comme la deuxième destitution de Trump lui-même, est un monument à la quasi-insurmontabilité du seuil de 67 voix appliqué aux destituations présidentielles.

Cela dit, il n’en reste pas moins que sept sénateurs du propre parti de Trump ont rompu avec lui sur ce vote important. C’est une occasion historique.

Jusqu’au premier procès de destitution de Trump en 2020, aucun sénateur n’avait jamais voté pour condamner un président du même parti dans toute l’histoire américaine – le sénateur Mitt Romney (R-UT) était le seul républicain à avoir voté pour la condamnation la première fois. Maintenant, sept républicains ont jugé Trump inapte au service.

Mais sept ne suffisent pas. Le seuil élevé de condamnation signifie également que certains responsables coupables échapperont à la sanction, même si leurs crimes sont évidents. Et même si ces crimes visaient le Capitole lui-même.