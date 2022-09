La force d’un gouvernement local efficace – Kelowna Capital News

Le conseil municipal le plus efficace que j’aie jamais couvert s’est déroulé à Summerland au milieu des années 1990, lorsque sept personnes d’horizons divers et représentant de multiples opinions idéologiques se sont réunies autour de la table.

Les sept membres étaient des membres bien informés de la communauté. Leurs antécédents professionnels comprenaient l’administration, l’agriculture, les petites entreprises, le travail professionnel et d’autres domaines. Ils appartenaient à la droite et à la gauche politiques, ainsi qu’à ceux qui ne correspondaient à aucune idéologie politique. Certains avaient de l’expérience dans l’administration locale et d’autres étaient nouveaux à la table du conseil.

Ce mélange a donné lieu à des discussions animées. Les réunions du conseil pouvaient être longues, mais elles étaient rarement ennuyeuses.

Curieusement, au moment des votes, il n’y a pas eu beaucoup de décisions partagées. Et quand il y avait un désaccord, ce n’était pas forcément idéologique.

J’ai observé ce conseil en action il y a plus de 25 ans, lorsque j’ai commencé à travailler à Summerland Review, et je considère toujours le processus décisionnel comme un exemple d’un bon gouvernement local en action.

Ce n’était pas le premier conseil d’administration locale que j’avais couvert, ni le dernier. Au fil des ans, j’ai couvert de nombreux conseils, conseils scolaires et conseils de district régionaux et j’ai vu ces organes directeurs se débattre avec des problèmes difficiles.

Les décisions budgétaires et de dépenses ne sont pas faciles, et les décisions concernant l’utilisation des terres et les plans communautaires peuvent entraîner des réactions passionnées de la part de la communauté.

Ce conseil s’occupait des budgets et des taux d’imposition, d’un nouveau système d’égouts et d’un plan communautaire officiel mis à jour, ainsi que des décisions quotidiennes affectant la communauté.

Que l’on soit d’accord ou non avec des décisions spécifiques, le processus a bien fonctionné.

J’ai observé d’autres conseils et conseils d’administration depuis lors, mais je considère toujours ce conseil du milieu des années 1990 comme un exemple de gouvernement local idéal.

Qu’est-ce qui distingue ce conseil ? J’ai essayé de répondre à cette question pendant des années.

D’autres conseils et conseils d’administration ont eu des personnes bien informées, une bonne gamme d’horizons et un mélange de points de vue et d’idéologies. Il est possible de retrouver les composantes qui composaient ce conseil à partir des années 1990.

Mais il y avait une qualité importante qui faisait que ce conseil fonctionnait efficacement. Les sept personnes autour de la table se respectaient mutuellement. Ils étaient disposés à s’écouter et à envisager une variété d’idées.

Les désaccords n’étaient pas personnels, et peu importe ce qui s’était passé à la table du conseil, ces sept personnes avaient une bonne relation de travail.

Ce conseil était plus qu’une collection de sept membres individuels. Ensemble, ils sont devenus une équipe solide.

Dans quelques semaines, il sera temps d’élire de nouveaux conseils, commissions scolaires et districts régionaux à travers la province. Au cours de leur mandat de quatre ans, les élus prendront des décisions importantes affectant la vie quotidienne des personnes qu’ils représentent.

En préparation, de nombreux candidats présentent leurs plates-formes et exposent leurs positions sur des questions touchant leurs communautés ou leurs régions.

Les plateformes peuvent fournir des informations sur les objectifs et les valeurs d’un candidat individuel, mais les plateformes et les déclarations de politique ne racontent pas toute l’histoire.

Un conseil ou un organe directeur est plus important que les membres individuels qui siègent au conseil. Les gouvernements locaux efficaces fonctionnent dans un esprit d’équipe et de respect.

John Arendt est le rédacteur en chef de Summerland Review.

