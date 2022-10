La force dirigée par les États-Unis pourrait intervenir dans le conflit en Ukraine, selon l’ancien chef de la CIA

Les États-Unis et leurs alliés pourraient rejoindre le conflit entre Moscou et Kiev même s’il n’y a pas de menace pour l’OTAN, estime David Petraeus

Les États-Unis et leurs alliés pourraient intervenir directement dans le conflit en cours entre Moscou et Kiev, même en l’absence de menace pour les États membres de l’OTAN, a déclaré samedi le général à la retraite de l’armée américaine David Petraeus à l’hebdomadaire français L’Express. Washington pourrait former une nouvelle coalition de volontaires dans un tel scénario et l’utiliser à la place de l’OTAN, estime Petraeus, qui a également été brièvement directeur de la CIA.

La Russie pourrait prendre des mesures en Ukraine qui seraient “si choquant et si horrible” que cela susciterait une réponse des États-Unis et d’autres pays, a-t-il dit, ajoutant qu’ils “pourrait réagir d’une manière ou d’une autre, mais en tant que force multinationale dirigée par les États-Unis et non en tant que force de l’OTAN.”

L’alliance militaire serait toujours liée par son traité et ne rejoindrait le conflit que si l’article 5 était invoqué, c’est-à-dire si l’un de ses membres était attaqué, estime le général. Petraeus a également déclaré que Moscou n’était pas intéressé à aggraver le conflit et à le transformer en une guerre mondiale. Un conflit plus large est “la dernière chose” Le président russe Vladimir Poutine a besoin en ce moment, a-t-il ajouté.

Plus tôt en octobre, Petraeus a affirmé que les États-Unis pourraient anéantir toutes les forces russes en Ukraine, ainsi que la flotte russe de la mer Noire, si Moscou utilisait des armes nucléaires en Ukraine. Samedi, il a doublé ces mots en disant que la réponse de Washington à une telle décision de la part de la Russie impliquerait “plus que diplomatiques… des actions économiques et juridiques.”

Dans le même temps, Petraeus a déclaré que ses propos précédents avaient décrit “juste un” de “de nombreuses options” L’Amérique a en réserve au cas où la Russie recourrait à l’utilisation d’armes nucléaires, ce qu’il a qualifié de “extrêmement mauvaise décision.”

Le général a également déclaré qu’il pensait toujours que la Russie ne pouvait rien faire pour changer la situation sur les lignes de front, qui, selon Petraeus, est défavorable à Moscou.

Petraeus a commandé les forces américaines en Afghanistan de 2010 à 2011, présidant le plus grand nombre de morts aux États-Unis pendant la guerre de 20 ans et augmentant les pertes civiles.

Le général a aidé à persuader le président de l’époque, Barack Obama, de déployer 30 000 soldats américains supplémentaires dans le pays, mais son plan de contre-insurrection, qui reposait sur “sécuriser et servir” la population locale, floppé.

Il est ensuite devenu directeur de la CIA en 2011, pour démissionner l’année suivante après avoir eu une liaison extraconjugale avec la femme qui écrivait sa biographie.