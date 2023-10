La force commerciale n’était pas une considération pour inclure le cricket aux Jeux olympiques, selon le président du CIO, Thomas Bach

La force commerciale massive du cricket en Inde et dans d’autres pays membres n’était pas un facteur pris en compte pour le retour de ce sport aux Jeux olympiques après plus de 120 ans de participation aux Jeux olympiques de Los Angeles, prévus en juillet 2028, a déclaré le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach. Lundi.

Le cricket a été joué pour la dernière fois lors de l’édition 1900 à Paris sous la forme d’un match unique entre la Grande-Bretagne et la France (une équipe composée de ressortissants britanniques et de deux nés en France). Son retour aux Jeux olympiques a été approuvé lundi par la 141e Session du CIO à Mumbai.

Selon Bach, la raison pour laquelle le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles l’a proposé comme sport supplémentaire était le récent développement du cricket en tant que sport d’équipe connaissant la croissance la plus rapide au monde et le potentiel que le CIO y voit.

« Laissez-moi être clair, l’aspect commercial n’est pas une considération pour nous. Le premier argument (en faveur du cricket) est que nous avons constaté l’importance croissante du cricket, qui est devenu l’un des sports les plus populaires au monde. La deuxième raison pour laquelle Los Angeles doit réfléchir est sa présence croissante aux États-Unis », a déclaré Bach.

Le président du CIO a déclaré que la membre indienne du CIO, Nita M. Ambani, a joué un rôle clé dans cet aspect en conseillant le CIO sur la croissance du cricket en tant que sport et en faisant comprendre aux membres à quel point il serait bénéfique pour les deux de l’inclure dans Los Angeles 2028. comme sport complémentaire.

« Nous avons reçu de bons conseils de notre membre indien du CIO, Nita Ambani, et nous avons également vu des chiffres liés au cricket ces dernières années », a-t-il déclaré.

À cet égard, le directeur des sports du CIO, Kit McConnell, a déclaré que le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Los Angeles avait eu des discussions avec des ligues professionnelles de cricket comme la Premier League indienne et la Major League Cricket pour obtenir leurs commentaires sur ce sport.

Lorsqu’on lui a demandé si le CIO poursuivrait le cricket à Los Angeles 2028 même si les meilleurs joueurs n’étaient pas impliqués, Bach a d’abord qualifié cette question d’hypothétique, mais a ajouté qu’il pensait que les meilleurs joueurs du monde étaient enthousiastes à l’idée de jouer dans le tournoi. Jeux olympiques.

« En ce moment, nous avons toutes les raisons de croire que les meilleurs joueurs sont enthousiastes à l’idée de participer aux Jeux Olympiques », a déclaré Bach lors d’une conférence de presse le deuxième jour de la 141e Session du CIO, lundi.

Il a également été demandé au président du CIO si l’Afghanistan, qui a dissous son équipe féminine de cricket depuis l’arrivée au pouvoir des talibans, serait autorisé à participer au tournoi masculin uniquement s’ils se qualifient. Bach a déclaré qu’il y avait suffisamment de temps pour que l’Afghanistan ait un cricket féminin. l’équipe aussi.

« Nous avons vu récemment que le contingent afghan aux Jeux asiatiques de Hangzhou comptait un nombre important de participantes. Il y a donc eu une certaine évolution. Nous suivons de près la situation », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait eu une discussion fructueuse avec certaines athlètes féminines afghanes lors de sa visite au village des athlètes à Hangzhou.

Bach a également déclaré que le CIO, comme l’exprime la Charte olympique, entretient de bonnes relations avec les ligues professionnelles du monde entier dans le cadre de la nouvelle initiative. Il a toutefois précisé que les contacts avec ces ligues se faisaient par l’intermédiaire des fédérations internationales respectives.

« Nous voulons améliorer nos relations avec les ligues professionnelles et le faire en coopération avec les fédérations internationales. Cela se produit très bien dans le basket-ball, où nous sommes en bons contacts avec la NBA et en coopération avec la FIBA ​​(Fédération internationale de basket-ball), ce qui a conduit à un développement très positif du basket-ball dans le monde et aux Jeux olympiques. Nous aimerions avoir des relations similaires avec d’autres sports. À cet égard, j’ai rencontré la commission de la NFL lors de ma récente visite aux États-Unis et j’ai également rencontré récemment la ligue par l’intermédiaire de la Fédération internationale de hockey sur glace », a déclaré Bach.

