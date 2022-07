La Force aérienne établit une nouvelle division pour « protéger les intérêts canadiens dans l’espace »

La plus récente division de l’Aviation royale canadienne se concentre sur les affaires extraterrestres.

Une réorganisation de l’équipe spatiale existante sera désormais connue sous le nom de 3e Division spatiale du Canada, avec le brig.-gén. Mike Adamson aux commandes.

Mais si vous imaginez des membres des Forces armées portant des combinaisons spatiales, détrompez-vous.

“Les astronautes et l’exploration spatiale, cela continue vraiment d’être du ressort de l’Agence spatiale canadienne”, a déclaré Adamson. “Ils étudient la science de l’espace.”

Il a également déclaré que la nouvelle division n’est pas la réponse du Canada à la Force spatiale américaine.

«Ils ont mis en place tout ce nouveau service et ils ont de nouveaux uniformes et les neuf mètres entiers, et une émission Netflix. Je ne vais pas avoir ma propre émission Netflix, je ne pense pas », a déclaré Adamson en riant.

Contrairement à une extension de la puissance de combat dans l’espace, la « modeste » Division spatiale du Canada n’est « en réalité qu’une reconnaissance du fait qu’elle est allée au-delà d’un simple bureau ».

Il a dit que c’est similaire à la façon dont l’armée de l’air elle-même s’est développée, lorsque les premières technologies de la Première Guerre mondiale incluaient l’observation du champ de bataille par ballon.

“Et cela s’est transformé en avions, et finalement quelqu’un a dit, vous savez, je pense que nous avons besoin de toute une organisation pour faire tout ce truc de vol.”

Les membres des Forces armées canadiennes seront formés avec des ensembles de compétences spécifiques pour devenir des spécialistes de l’espace.

«Nous sommes plus préoccupés par les composantes de l’espace dont nous dépendons de plus en plus en tant que société au Canada», a-t-il déclaré, notamment les guichets automatiques, la technologie Internet et cellulaire, la télévision et tout ce qui dépend du GPS.

Le Canada fait partie de l’initiative Combined Space Operations, avec six pays alliés, qui ont publié en février un document décrivant sa vision pour la prochaine décennie.

Le Canada affirme que les capacités spatiales sont utilisées dans les communications, la navigation, les services météorologiques, la télédétection, l’observation de la Terre et les transactions financières, et que certains pays ont la capacité de perturber l’accès à ces fonctions essentielles.

Adamson a déclaré que le nombre de satellites en orbite terrestre a plus que doublé au cours des deux dernières années. Il est essentiel de comprendre ce qui s’y trouve pour s’assurer que l’infrastructure essentielle est protégée.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a qualifié l’espace de “domaine critique pour la sécurité nationale”, affirmant vendredi dans un communiqué que la division faisait partie de la construction d’une armée capable de répondre aux “menaces de demain”.

Ces menaces comprennent les débris spatiaux et les actions malveillantes de groupes privés ou d’autres pays, comme la Chine et la Russie.

Au cours des prochaines années, la division s’agrandira pour employer environ 175 personnes, doublant presque le nombre de postes de l’itération précédente, directeur général de l’espace.

– La Presse canadienne