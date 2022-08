La footballeuse indienne Manisha Kalyan fait ses débuts historiques en UEFA Champions League

La footballeuse de l’équipe féminine indienne Manisha Kalyan a gravé son nom dans l’histoire le jeudi 18 août en devenant la toute première Indienne à disputer la Ligue des champions de l’UEFA.

Kalyan a fait ses débuts officiels pour les champions chypriotes de l’Apollon Ladies FC lors de la compétition européenne de haut vol contre le club letton du SFK Riga. Le jeune attaquant est entré en jeu à la 60e minute du match en tant que remplaçant de Marilena Georgiou au stade Makareio d’Engomi. Les champions de Chypre ont enregistré une victoire catégorique 3-0 lors de leur premier match du tournoi. Même si Manisha Kalyan n’a pas pu figurer sur la feuille de match, l’occasion elle-même a été un moment de fierté pour tous les fans de football indiens.

La joueuse de 20 ans est devenue la quatrième femme indienne à être signée par un club étranger. Elle a décroché un contrat pluriannuel avec l’Apollon Ladies FC plus tôt cette année.

Originaire d’un petit village du district de Hoshiarpur au Pendjab, Kalyan a parcouru un long chemin pour devenir l’un des attaquants les plus prolifiques d’Inde. Avec ses débuts en Ligue des champions, Kalyan a accaparé la vedette et est devenu une sensation nationale.

Les médias sociaux ont été inondés d’appréciation pour le jeune attaquant. Voici comment Twitter a réagi à l’exploit suprême de Kalyan.

L’as gardien indien Gurpreet Singh Sandhu a exprimé sa joie pour les débuts de Kalyan. “Suivre les mises à jour où Manisha Kalyan devient le premier footballeur indien à jouer dans un match de Ligue des champions. Quel moment, et quel héros. Ce qu’elle a traversé et fait doit être dit plus fort », a tweeté Sandhu.

L’équipe ISL Kerala Blasters Women a écrit : « Kalyan devient la toute première joueuse indienne à jouer en UEFA Women’s Champions League ! Félicitations Manisha.”.

Kalyan a fait ses preuves avec des performances exceptionnelles pour l’équipe indienne et le Gokulam Kerala dans la Ligue indienne des femmes. Elle a eu son coup de gloire lorsqu’elle a marqué un but à couper le souffle contre le Brésil lors d’un match amical international. La née Haryana a récemment été nommée footballeuse féminine AIFF de l’année pour la saison 2021-22.

Manisha Kalyan sera de retour en action lorsque son équipe affrontera le FC Zurich Frauen à l’UCL le 21 août.

