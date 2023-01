La Football Association va enquêter sur des incidents présumés de chants homophobes de fans de Man City lors de la victoire de la Coupe contre Chelsea

La Football Association enquêtera sur les chants homophobes présumés de certains fans de Manchester City lors de leur affrontement en FA Cup contre Chelsea.

Les chants présumés ont eu lieu dans la seconde moitié du match nul du troisième tour au stade Etihad, qui a vu City manquer les vainqueurs 4-0.

Getty Le match a été éclipsé par des allégations de chants homophobes de la part de certains fans

Cela survient deux jours après que la FA a déclaré qu’elle envisageait également de chanter de manière similaire lors de la défaite de Manchester United contre Everton vendredi.

L’agence de presse PA rapporte que l’instance dirigeante assurera la liaison avec le club et les autorités compétentes à ce sujet.

Un porte-parole de la FA a déclaré: «Nous condamnons fermement l’utilisation du terme« rent boy »et nous sommes déterminés à le chasser de notre jeu.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le Crown Prosecution Service, ainsi qu’avec la Football Policing Unit du Royaume-Uni, en ce qui concerne l’utilisation de ce terme.

«Une partie de notre travail dans ce domaine a consisté à fournir aux autorités compétentes des déclarations d’impact des supporters LGBTQ +, détaillant comment les chants de cette nature affectent leur expérience et leur sentiment d’inclusion lors des matchs de football, afin qu’une position et une compréhension plus claires du chant puissent Soyez établis.

“Nous nous opposons fermement à toutes les formes de discrimination et nous nous efforçons de faire en sorte que notre jeu soit un environnement sûr pour tous, qui embrasse véritablement la diversité et défie les comportements haineux à la fois sur et en dehors du terrain.”

Getty Il est allégué que Frank Lampard a été la cible de chants homophobes lors de la défaite d’Everton en FA Cup à Manchester United vendredi

City a déclaré dans un communiqué: “Manchester City condamne fermement le comportement d’une minorité de fans qui se sont livrés à des chants discriminatoires lors du match d’aujourd’hui.

“Nous sommes fiers de célébrer l’inclusivité dans le football et demandons à tous les fans de se joindre à nous pour créer un environnement et une atmosphère positifs, où tout le monde est accueilli, accepté et vit une expérience de match fantastique.”

Il semble également y avoir eu des perturbations impliquant les supporters de Chelsea en fin de match, la police intensifiant visiblement sa présence à la fin où se trouvaient les supporters en visite.